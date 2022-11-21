«Пробка из такси у стадиона 3-4 километра»: как прошло историческое открытие ЧМ-2022

Матч открытия чемпионата мира — 2022 между сборными Катара и Эквадора вызвал противоречивую реакцию в мировом футбольном сообществе. Эквадорские СМИ отпраздновали историческую победу своей команды, пресса Катара красочно расписала атмосферу на главном футбольном форуме, английское издание The Sun иронизировало относительно посещаемости первого матча турнира, а российский футбольный блогер и тренер Никита Ковальчук пожаловался на километровые пробки при выезде со стадиона.

«Историческая победа»

Эквадорское издание El Comercio в красках расписало победу своей команды в матче открытия ЧМ-2022, назвав ее исторической. Это, впрочем, справедливо: сборная Эквадора стала первой командой в истории, которая обыграла сборную-хозяйку чемпионата в первой игре мундиаля.

«Сборная Эквадора вошла в историю, победив сборную Катара со счетом 2:0 в первом матче чемпионата мира по футболу — 2022. Это первый раз, когда команда-хозяйка проиграла в матче открытия турнира», — напоминает автор издания.

В материале также акцентируется внимание на дубле капитана эквадорской сборной Эннера Валенсии.

«Благодаря своим голам супермен Валенсия закрепился в статусе лучшего бомбардира сборной Эквадора с 37-ю мячами.

Кроме того, он стал самым результативным игроком «триколора» на чемпионатах мира — у него уже пять голов на двух турнирах. В 2014 году в Бразилии он забил три мяча», — говорится в статье.

«Праздник и концерты на улицах»

В другом материале El Comercio сообщается о народных гуляниях в столице Эквадора Кито. Город заполнили толпы людей с символикой национальной команды, которые праздновали победу над катарцами. Кроме того, отмечается, что выступление сборной существенно увеличило выручку баров и ресторанов.

«Чемпионат мира — это бум. У нас не было свободных мест, тем более мы подготовили акции с пивом»,

— констатировал сотрудник одного из баров.

Люди не просто бурно радовались успеху сборной Эквадора, в отдельных точках города прямо на улицах устраивались стихийные концерты.

«В парке Ла-Каролина на севере города к празднованию присоединились художники. <…> На улицах торжество продолжилось концертом валторнистов под скандирования в поддержку сборной Эквадора», — говорится в заметке.

«Доха — фантастическое место»

Пресса Катара уделяет минимум внимания поражению своей команды. Гораздо больше говорится о том, на каком уровне организован турнир. Так, портал The Peninsula приводит восторженные комментарии болельщиков, приехавших в Доху.

«Я в восторге от чемпионата мира по футболу в Катаре. Доха и ее жители просто фантастические, я счастлив быть здесь. Мне понравилась программа на фестивале болельщиков, артисты со всего мира выступали просто потрясающе», — заявил фанат из Сан-Паулу.

Болельщик из Мексики обратил внимание на высокий уровень обеспечения безопасности. А любитель футбола из США считает, что организаторы развеяли опасения тех, кто ожидал, что что-то может пойти не так.

«Я очень рад быть в Катаре, все мероприятия, связанные с чемпионатом мира, проводятся великолепно. Этот чемпионат мира действительно будет лучшим. В фан-зоне проходят потрясающие мероприятия с участием всемирно известных певцов и артистов», — поделился впечатлениями болельщик.

Наконец, гость из Туниса заявил, что однозначно считает этот турнир историческим.

«Катар отлично подготовился и учел все нюансы при проведении мегаспортивного события. Пока я не вижу ничего, что помешало бы назвать этот чемпионат мира историческим»,

— резюмировал фанат.

«Вратарю сборной Катара пора менять профессию»

Многие издания продолжают сетовать на запрет продажи пива на стадионах в Катаре. Но это тема прошедших дней. Английское издание The Sun, помимо «пивной проблемы», пишет о реакции болельщиков на непосредственно игру сборной Катара в матче открытия.

Отдельно досталось вратарю команды Сааду Аль-Шибу, который допустил несколько грубых ошибок, а первая из них привела к голу уже на третьей минуте. Этот мяч был отменен из-за офсайда, что не помешало критикам рассмотреть каждое действие Аль-Шиба под микроскопом. Их вердикт был неутешителен.

«Вратарь сборной Катара, пожалуй, худший футболист, которого я когда-либо видел», — заявил один из болельщиков.

Другой фанат полагает, что Аль-Шиб ничего общего с футболом не имеет:

«Этот вратарь выглядит так, как будто выиграл лотерею на упаковке коробки с хлопьями».

Самое же категоричное мнение звучит так: «Этому голкиперу пора менять профессию».

«Диктор объявил о 67 000 зрителях при вместимости в 60 000»

В материале автор The Sun иронизирует над объявлением диктора по стадиону о посещаемости. Из динамиков на арене прозвучало сообщение о том, что на матче присутствует 67 000 зрителей. Все бы ничего, но стадион «Эль-Байт», где проходила игра, вмещает несколько меньше. Впрочем, отмечает журналист, во втором тайме толпа на трибунах заметно поредела.

«Во время игры диктор по стадиону сказал, что посещаемость составила 67 000 человек. Однако стадион может вместить только 60 000 болельщиков.

Это заявление сопровождалось исходом зрителей в перерыве, так как сборная Катара проигрывала со счетом 0:2. На трибунах стали появляться огромные пустые пространства, по некоторым данным, стадион покинуло свыше 10 000 человек», — сказано в материале.

Отмечается также, что ранний уход с трибун не помог зрителям быстро покинуть территорию стадиона. На огромной парковке возле арены образовалась пробка, которая рассосалась только несколько часов спустя.

«Помните, я ругался на организацию Евро-2016 во Франции? Оказывается, там нормально все было, — сказал популярный футбольный блогер и тренер Никита Ковальчук в своем Telegram-канале. — Фиг выберешься со стадиона. Всех гонят в такси. А такси тут нет, надо заказывать. Люди ходят, ищут машину. Водители блокируют друг другу выезды. Толпа продолжает идти — она вся планирует уехать на такси.

Пробка из машин на стадионе (из такси, чтобы забрать людей) километра 3-4. Жесть.

Тут есть метро, но туда пошли человек пять. Меня это смутило, поэтому я решил пойти на такси.

Совершенно непонятно, сколько мы будем отсюда выезжать. Пробка возле стадиона, а также есть пробка на шоссе. Сюда не так легко добраться, и выбраться отсюда тоже сложно».