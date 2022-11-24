Овечкин ответил на украденный гол победной шайбой и уникальным рекордом

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде прервать четырехматчевую серию неудач — его гол в овертайме принес «столичным» победу над «Филадельфией». Благодаря этой шайбе россиянин установил уникальное достижение по голам в дополнительное время. Также он поздравил с 1000-м матчем в НХЛ соотечественника Евгения Малкина, который забросил победную шайбу в ворота «Калгари». О новых достижениях Овечкина, Малкина и других российских игроков НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 ОТ

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ ознаменовался для «Вашингтона» долгожданной победой, и (что намного ценнее для российских болельщиков) яркой игрой капитана «столичных» Александра Овечкина. Именно его шайба в овертайме стала для «Кэпс» победной.

К этой встрече «Вашингтон» подошел с серией поражений, насчитывающей четыре матча. Начало противостояния с «Филадельфией» также оказалось не особенно приятным для команды Овечкина — уже на шестой минуте Морган Фрост вывел «летчиков» вперед. Впрочем, «Кэпиталз» не тянули с ответом и сравняли счет в большинстве пять минут спустя.

В идеальном мире автором гола стал бы Овечкин, переигравший на пятачке голкипера и отправивший шайбу в ворота. Но на самой ленточке ее коснулся Маркус Юханссон, «украв» гол у капитана.

Самому Александру, впрочем, было не до огорчений, впереди был еще почти весь матч. И он сложился для «столичных» очень непросто: во втором периоде Патрик Браун, которому ассистировал Иван Проворов, вновь вывел в лидеры «Филадельфию», и лишь за пару минут до окончания основного времени Сонни Милано с передачи Евгения Кузнецова спас «Вашингтон» от поражения.

Исход встречи решился в овертайме, и здесь уже никто не мог помешать Овечкину, который после паса Дилана Строума вколотил победную шайбу в ворота «Флайерз» — как всегда, из своего «офиса» в левом круге вбрасывания. После игры россиянин заявил, что не имел права не забить.

«Очевидно, что я получил великолепную передачу. Я был просто обязан поразить ворота соперников»,

— цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Благодаря этому голу российский нападающий установил уникальное достижение. Он стал первым в истории НХЛ игроком, который отличился в овертаймах 25 раз. Отметим, впрочем, что и до этого Овечкин был рекордсменом по данному показателю, потому что, кроме него, никто не забрасывал в дополнительное время и 20 шайб. Ближе всех к этой отметке приблизились Сидни Кросби и завершивший карьеру в НХЛ Яромир Ягр — у них по 19 голов в дополнительное время.

На счету Овечкина уже 790 голов в заокеанской карьере. А это, наверное, главный статистический показатель для тех, кто болеет за Александра и следит за его карьерой. Ови продолжает сумасшедшую погоню за «вечным» снайперским рекордом Уэйна Гретцки, который в свое время наколотил за карьеру 894 шайбы. По большому счету, россиянину осталось не так уж и много, учитывая, что в редкий год он не выбивал «полтинник» за сезон.

Но сейчас ближайшая задача — выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, которое пока принадлежит Горди Хоу с 801-м голом. 11 шайб отделяет капитана «Вашингтона» от этой планки.

По другому показателю Великая восьмерка пока отстает от Ягра, но постепенно приближается к рекорду легендарного чеха по числу победных шайб за карьеру. У Ягра было 135 таких голов, а у Овечкина их стало 123.

Заметим также, что украденный Юханссоном гол все же принес россиянину результативный балл за ассист. Таким образом, Ови сделал 639-ю голевую передачу в карьере. Здесь, впрочем, он далек от топов: показатель Овечкина является 73-м среди всех игроков в истории НХЛ. Он обогнал Дэйва Тейлора и сравнялся с форвардом «Оттавы» Клодом Жиру, продолжающим карьеру.

И наконец, еще один статистический нюанс, который многие не воспринимают всерьез: показатель полезности. До недавнего времени Овечкин был худшим по коэффициенту полезности в сезоне среди всех игроков лиги. Но он закончил матч против «Филадельфии» с «+1» и ушел с последней строчки. Теперь его общий результат в сезоне составляет «-13», и он опережает Дрейка Батерсона из «Оттавы» («-15») и Филипа Курашева из «Чикаго» («-14»).

«Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флеймз» — 2:1 Б

В этой игре победу тоже одержали хозяева, и тоже — по истечении основного времени. Как и в матче «Вашингтона», решающую шайбу здесь забросил россиянин — Евгений Малкин. Разница лишь в том, что он, в отличие от Овечкина, отметился голом не в овертайме, а в серии буллитов. После игры Малкин рассказал, благодаря чему переиграл голкипера «Калгари» Даниэля Владаржа.

«Я решил схитрить и бросить с неудобной руки, так как это большой вратарь, который ждет прямого броска.

Не назову свой бросок с неудобной идеальным, у меня большой загиб клюшки. Но я сказал себе: почему бы нет»,

— поведал россиянин.

Предыдущий матч стал для Джино 1000-м в НХЛ, и он пришелся на выездную игру против «Чикаго». В этот раз, перед 1001-м матчем, на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге состоялась церемония чествования российского форварда, который всю заокеанскую карьеру провел в стане «пингвинов». На раскатку все игроки команды вышли в свитерах с фамилией «Малкин» на спине. В самой церемонии приняли участие жена и сын хоккеиста, а в видеоролике, который был показан на стадионе, к игроку обратились с поздравлениями его родители и брат. Кроме того, поздравил Малкина и соотечественник Александр Овечкин.

«Ты провел тысячу матчей за одну команду, это огромное достижение. Желаю удачи и всего наилучшего тебе и твоей семье. Увидимся на льду»,

— такие слова произнес Овечкин в адрес Евгения.

«У меня потрясающая жизнь. Я играл с великолепными парнями, которые всегда меня поддерживают. 17 лет назад я переехал в Америку, и сейчас у меня здесь так много хороший друзей! Это был невероятный вечер для меня и для моей семьи. Спасибо моим партнерам по команде», — прокомментировал Малкин торжество в свою честь.

Есть некий символизм в том, что именно Малкин стал автором победной шайбы в матче с «Калгари». Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что по-другому быть и не могло.

«Это было потрясающе. Мне не хотелось, чтобы этот матч выиграл кто-то другой. Весь вечер был невероятным — как и последние несколько дней, честно говоря.

Я был счастлив видеть, как Малкин забивает и приносит нам победу»,

— признался Кросби.

«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2

В этой игре «Дакс» прервали трехматчевую неудачную серию, не без труда победив «Рейнджеров». Хозяева пропустили первыми, но затем забросили три шайбы подряд, автором одной из которых стал Дмитрий Куликов. Также россиянин оформил в этой игре ассист.

Но стоит также отметить российского игрока другой команды.

Один из лидеров «Рейнджерс» Артемий Панарин также пополнил свой персональный счет результативной передачей, и этот ассист стал для него 400-м за карьеру в НХЛ.

Таким образом, он вошел в топ-5 незадрафтованных хоккеистов, быстрее всего преодолевших эту отметку. Панарину на это потребовалось 529 матчей, ну а возглавляет этот список – как и многие другие — Уэйн Гретцки, которому хватило 290 игр.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0

«Островитяне» на своем льду всухую обыграли «Эдмонтон». Дубль у хозяев оформил Жан-Габриэль Пажо, автором еще одного гола стал Себастьян Ахо. Но главным героем встречи оказался российский голкипер Илья Сорокин.

В игре с «нефтяниками» вратарь совершил 49 сейвов, оформив шат-аут. Этот результат стал вторым в истории клуба по количеству спасений за один матч — больше удавалось только Гленну Хили: в 1990 году он отразил 51 бросок за игру и также сохранил ворота в неприкосновенности.

Сорокин заслуженно признан первой звездой матча с «Эдмонтоном».

«Каролина Харрикейнз» — «Аризона Койотис» — 0:4

В другом матче российский голкипер оказался пострадавшей стороной: вратарь «Каролины» Петр Кочетков, накануне подписавший с клубом четырехлетний контракт на $8 млн, пропустил три шайбы от «Аризоны». Четвертую «койоты» забрасывали уже в пустые ворота.

При этом голкипер делал все, что было в его силах. Один из сейвов Кочеткова и вовсе стал украшением дня: россиянин в падении сумел клюшкой отбить шайбу после броска Трэвиса Бойда.

Остальные матчи игрового дня

«Миннесота Уайлд» — «Виннпег Джетс» — 6:1

«Баффало Сэйбрз» — «Сент-Луис Блюз» — 6:2

«Коламбус Блю Джекетс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 5:2

«Нью-Джерси Девилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:2

«Детройт Ред Уингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0

«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхокс» — 6:4

«Сиэтл Кракен» — «Саг-Хосе Шаркс» — 8:5

«Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4

«Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1