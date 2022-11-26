Битва тройных акселей: Туктамышева против юной звезды Плющенко. LIVE

13:47

Фролова, которая долго отсутствовала и вернулась на этапе в Самаре, начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, прекрасная комбинация у нее выходит — четкая, уверенная. Двойной аксель тоже выходит беспроблемным, а вот изначально при заходе на риттбергер случается очень странное падение, хотя дальше фигуристка поднимается и прыгает его — однако вопрос, будет ли засчитан прыжок. Если нет, то это очень и очень обидная потеря весомого количества баллов. В целом вся программа очень самобытная, прекрасно подходит Фроловой, и ведь прекрасно она с ней справилась. И так обидно за этот заход...