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Спорт

Битва тройных акселей: Туктамышева против юной звезды Плющенко. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В Перми на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию женщины показывают короткую программу. Главными фаворитами являются Елизавета Туктамышева и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, которые владеют тройным акселем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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14:20

Софья Муравьева выигрывает короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Перми!

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14:18

Туктамышева получает за свое выступление 78,74 балла.

14:15

Чистейший тройной аксель! Коронный элемент Императрицы вновь выполнен безукоризненно. Каскад тройной лутц + тройной тулуп вышел не самым лучшим, чуть покачнуло Туктамышеву на приземлении со второго элемента, но все равно на уверенные плюсы. Вращения — четвертый уровень, и своей энергией зал просто завораживает фигуристка. Тройной флип выполнен чисто, и после прыжковой части полностью отдается своей программе Елизавета, она буквально живет в ней, покоряя публику. Невероятная энергетика идет от ученицы Алексея Мишина.

14:12

Елизавета Туктамышева замыкает соревнования женщин в короткой программе.

14:11

Муравьева набирает за свою короткую программу 81,59 балла.

14:09

Исполняет Софья тройной аксель! Чуть повело ее вперед на приземлении, но докручен прыжок в целом, отличным он вышел. Сольный тройной флип тоже не вызывает каких-то особых проблем, выполнен чисто. Прекрасная у Муравьевой хореография, каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен практически безукоризненно. Вращения, дорожки шагов — все это получает высокую оценку от судей, и очень привлекательное катание показывает ученица Евгения Плющенко.

14:06

Софья Муравьева на льду!

14:06

Судьи оценивают прокат Нестеровой 60,76 балла.

14:04

Нестерова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, весьма уверенно у нее получается это сделать. Следом идет двойной аксель, выполненный тоже на хорошие плюсы. Достаточно уверенно фигуристка смотрится на льду, хорошо справляется со своей хореографической частью. На выезде с тройного лутца чуть пришлось ей побороться, но справилась Нестерова, вытянула прыжок, и показала в итоге отличное выступление практически без помарок.

14:01

Виктория Нестерова выходит на лед.

14:00

65,43 балла — именно столько Горбачева набирает за свой прокат.

13:59

Горбачева начинает с уверенного двойного акселя, без проблем покоряется ей элемент, следом также спокойно Алина прыгает тройной риттбергер. Вращения красивые элегантные, на четвертый уровень. А вот с каскадом пришлось сложно, поборолась фигуристка с тройным лутцем, прикрепила к нему тройной тулуп, но упала с прыжка. Но зато отличная хореография у нее, достаточно высокие уровни за элементы.

13:55

На лед приглашается Алина Горбачева.

13:55

Говорова получает 57,66 балла за свой прокат.

13:53

Каскад тройной тулуп + тройной тулуп ставит Говорова в начало и справляется с ним достаточно уверенно, следом также спокойно исполняет двойной аксель. Дебютирует она на Гран-при, и по ней совсем не скажешь — практически не чувствуется волнение в ее прокате, уверенно со всем справляется фигуристка, хореографические элементы получают достаточно высокие уровни. Немного не удается ей тройной флип, приседает при приземлении, подставляя вторую ногу, но в целом выступление производит очень положительное впечатление. Очень достойный дебют.

13:50

Ксения Говорова представит прокат под «Фриду».

13:49

Фролова набирает за свой прокат 58,86 балла. «На пустом месте», — говорит сама Анна. Бывает.

13:47

Фролова, которая долго отсутствовала и вернулась на этапе в Самаре, начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, прекрасная комбинация у нее выходит — четкая, уверенная. Двойной аксель тоже выходит беспроблемным, а вот изначально при заходе на риттбергер случается очень странное падение, хотя дальше фигуристка поднимается и прыгает его — однако вопрос, будет ли засчитан прыжок. Если нет, то это очень и очень обидная потеря весомого количества баллов. В целом вся программа очень самобытная, прекрасно подходит Фроловой, и ведь прекрасно она с ней справилась. И так обидно за этот заход...

13:44

Анна Фролова открывает вторую разминку.

13:37

На лед выходит вторая разминочная группа.

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13:36

Федянина набирает за свой прокат 64,62 балла.

13:34

Начинает Федянина с каскада тройной лутц + тройной тулуп, прекрасно у нее получается эта комбинация, очень уверенно. Тройной флип выходит прекрасным, очень красивый, четкий выезд с прыжка демонстрирует фигуристка. Вращения получают четвертый уровень, а двойной аксель — хорошие плюсы. Очень достойное выступление, все четко, без видимых ошибок, без каких-то помарок, со всем справилась Виктория.

13:30

Закрывает первую разминку Виктория Федянина.

13:30

Судьи оценивают программу Анисимовой в 60,14 балла.

13:28

Начинает Анисимова с четкого двойного акселя, хороший пролетный прыжок у нее получился. С каскадом тройной флип + тройной тулуп тоже никаких особых проблем не возникло, легко справилась с ним фигуристка, как и с последующими вращениями — на четвертый уровень. Сольный тройной риттбергер тоже выходит отличным, и в целом нужно отметить, что программа Анисимовой удалась полностью — великолепный прокат, прекрасные элементы.

13:25

Екатерина Анисимова выходит на лед.

13:25

54,35 балла — именно столько набирает Малышева за свою программу.

13:22

Малышева начинает с двойного аксел, прыжок выходит беспроблемным, спокойным, а вот лутц не получается, недокрут, и на обе ноги перевалилась фигуристка. Возможно, каскад должен был быть, и теперь придется что-то Малышевой придумывать с ним. Вращения и дорожки шагов будто бы чуть неуверенные, но справляется с этими элементами фигуристка. И каскад она делает — к тройному флипу цепляет двойной тулуп. Поборолась она за свой прокат, и поборолась весьма успешно.

13:19

Вероника Малышева представит свою короткую программу.

13:19

Скулкина получает за свое выступление 51,26 балла.

13:17

Первым элементом в программе Скулкиной стоит тройной лутц, с которым фигуристка, к сожалению, не справляется и падает. Зато следом чисто исполнен каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, и вращения сделаны на третий уровень. Двойной аксель тоже получается спокойно и уверенно, а дорожка шагов завораживает и заслуженно набирает четвертый уровень. Весьма достойное выступление с, увы, ошибкой в самом начале.

13:13

На лед выходит Екатерина Скулкина.

13:13

Синицына набирает за свой короткий прокат 70,94 балла.

13:11

Синицына начинает с очень легкого, воздушного двойного акселя, беспроблемно получается у нее этот элемент. Следом также легко она прыгает тройной риттбергер. Вращения набирают четвертый уровень, а Ксения будто бы парит надо льдом — очень романтичная, нежная программа. Очень хорошая хореография у фигуристки. Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже выходит без особых трудностей. Отличное и чистое исполнение.

13:08

Ксения Синицына открывает первую разминку.

13:01

На лед выходит для разминки первая группа фигуристок.

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12:55

Всего на этапе выступит 11 участниц.

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12:50

Соревнования начнутся в 13.00 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на этапе Гран-при России в Перми женщины показывают короткую программу.

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