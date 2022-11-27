Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Инспектор ДПС в Тольятти раскрыла угон детской коляски 13:59
Олимпийская чемпионка Горохова обвинила МОК в стремлении... 13:58
Молодая пара нашла в своем доме скрытые комнаты и тайник... 13:57
Депутат Рады заявил, что СБУ пришла с обыском в храм УПЦ... 13:55
Реабилитолог Ушаков объяснил, почему может болеть спина 13:50
Источник: ведущие игроки «Химок» собираются покинуть клуб... 13:48
Участники Little Big раскритиковали творчество певца SHAMAN 13:45
Названа неочевидная польза отказа Apple от зарядных устройств... 13:41
В Тюменской области врачи вытащили из кишечника девочки... 13:36
Ходдл считает, что только победа на ЧМ-2022 поможет Месси выйти... 13:36
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Взять реванш за Москву: Муравьева сражается с Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Перми проходит шестой этап Гран-при России по фигурному катанию, в рамках которого женщины показывают произвольные программы. Лидирует после первого соревновательного дня ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева расположилась на втором месте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:02

Тройку лидеров открывает Ксения Синицына.

14:02

Судьи оценивают прокат Горбачевой в 145,43 балла. Общая сумма — 210,86 балла.

13:59

Горбачева в начале исполняет четверной сальхов! Вот это да, пусть с недокрутом и степ-аутом, но исполняет! Следом идет чистый тройной флип, уверенно прыгает фигуристка секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель. Сольный аксель в два с половиной оборота тоже получается безупречным. Прекрасные и очень элегантные вращения на четвертый уровень получаются у спортсменки, очень изящной на льду выглядит Алина. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен на очень хорошие плюсы, как и комбинация тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Тройной риттбергер фигуристка прыгает совсем непринужденно, вращения вновь на четвертый уровень. И эта программа вызывает только восхищение, шикарно справилась Горбачева, несмотря на помарку на четверном сальхове (но она на него пошла, и это важно!). Очень серьезная заявка на подиум.

13:55

Алина Горбачева покажет свою произвольную программу.

13:55

Федянина получает за произвольный прокат 124,48 балла. Общая сумма — 189,10 балла.

13:52

Произвольная программа Федяниной начинается с каскада тройной лутц + тройной тулуп, который выходит уверенным и четким. Никаких затруднений не возникает у фигуристки и на сольном тройном флипе. Каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов получается на неплохие плюсы, как и вращения — на четвертый уровень. Тройной лутц выходит чистым и очень высоким, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп выполнен без нареканий. Сольный риттбергер в три оборота тоже сделан прекрасно. Двойной аксель прыгает фигуристка непринужденно, как и делает вращения до этого, снова на самый высокий уровень. Отлично справилась при родной публике Федянина, показала свой максимум, выдала отличный прокат без видимых помарок. Браво!

13:48

На лед выходит Виктория Федянина.

13:47

Нестерова набирает за произвольный прокат 119,14 балла. Это дает ей в общей сумме 179,90 балла.

13:45

Нестерова начинает свой прокат с каскада тройной лутц + тройной тулуп, который выходит очень уверенным и спокойным. Тройной флип у фигуристки получается также легко и спокойно, следом чисто исполняет она тройной риттбергер. Двойной аксель тоже не вызывает каких-то проблем — четко и уверенно. Вращения выглядят весьма неплохо, но только на второй уровень, как и дорожка шагов. За секвенцию тройной риттберер + двойной аксель пришлось чуть побороться, но справилась фигуристка, как и с каскадом тройной лутц + двойной тулуп + двойной тулуп. А вот на сольном сальхове случился срыв — только в один оборот получился прыжок. Программа выглядит очень достойно, выступление было весьма уверенным, не безошибочным, но большую часть заявленного фигуристка выполнила отлично.

13:40

Виктория Нестерова открывает сильнейшую разминку.

13:34

А на лед выходит вторая, сильнейшая разминочная группа.

close
100%
13:33

Анисимова набирает за произвольный прокат 120,16 балла. Ее общая сумма — 180,30 балла.

13:30

Анисимова свое выступление начинает с четкого и уверенного двойного акселя. Следом идут два четких и уверенных сольных тройных прыжка, риттбергер выходит прекрасным. Каскад тройной флип + тройной тулуп выполнен без всяких нареканий, как и вращения на четвертый уровень. Очень уверенно Анисимова смотрится на льду, прекрасно она справляется со своей программой, чувствует ее, оттого и дорожка шагов получается на высокий уровень. Каскад тройной сальхов + двойной риттбергер выполнен быстро и четко, и идеально вписывается фигуристка в свою музыку, отлично чувствуя смену ритма. Секвенция тройно риттбергер + двойной аксель + двойной тулуп выходит прекрасной, как и сольный двойной аксель. Очень довольна собой спортсменка, и это было действительно очень круто!

13:26

Екатерина Анисимова закрывает первую разминку.

13:24

124,74 балла — именно столько набирает Фролова за произвольный прокат. Ее общая сумма составила 183,60 балла.

13:22

Фролова начинает свой прокат с красивого и очень легкого двойного акселя, следом фигуристка исполняет тройной лутц, правда, при приземлении касается льда рукой. Но вот тройной флип выходит чистым, очень легко его исполняет Анна. К тройному риттбергеру в каскаде получается прикрепить только двойной тулуп, чуть закружило фигуристку после первого элемента. Но стоит сказать, что Фролова очень красиво, гармонично смотрится на льду, прекрасная у нее техника, владение коньком, скольжение. Каскад тройной лутц + тройной тулуп получается хорошим, как и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Следом Фролова исполняет сольный тройной риттбергер, и он тоже выходит без всяких затруднений. Да, с недочетами вышло это выступление, но Анна на льду смотрится прекрасно.

13:18

На лед выходит Анна Фролова.

13:17

Судьи оценивают прокат Говоровой в 103,91 балла. Это дает ей в общей сумме 160,57 балла.

13:15

Говорова свою программу начинает с каскада тройной флип + тройной тулуп, первый прыжок удается, а вот со вторым возникают проблемы, недокрут. Следом идет секвенция тройной лутц + двойной аксель, и сольный тройной риттбергер выполнен не лучшим образом, тоже есть недокрут. Но стоит вспомнить, что для Говоровой, как и для Скулкиной, это тоже дебют на таких стартах. Хорошие у фигуристки вращения на третий уровень, а вот с тройного флипа она очень неприятно падает всем телом на лед. За каскад тройной сальхов + ойлер + двойной флип пришлос сражаться, после первого прыжка коснулась Говорова льда рукой, но сумела прикрепить к нему остальное. Сольные двойной аксель и тройной тулуп получились отличными, отдалась вся свой программе Говорова, да, не все получилось, но она боролась.

13:11

Ксения Говорова покажет свою программу.

13:11

Малышева набирает за произвольный прокат 115,92 балла. Общая сумма — 170,27 балла.

13:08

Произвольная программа Малышевой начинается с каскада тройной лутц + тройной тулуп, чисто исполнена комбинация, с сольным тройным флипом у фигуристки тоже все хорошо. Двойной аксель выполнен чисто и уверенно, как и еще один тот же прыжок. Да и в целом Вероника достаточно уверенно смотрится на льду, спокойно справляется со своими элементами, вращения — на четвертый уровень. За каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов пришлось побороться, как и за каскад тройной флип + двойной тулуп, но справилась фигуристка, вытянула оба каскада. Сольный тройной риттбергер вышел чистым. Очень уверенное выступление Малышевой, спокойное, и этот прокат Вероника точно может внести себе в зачет. Прекрасно вышло.

13:03

На лед выходит Вероника Малышева.

13:03

За произвольную программу Скулкина получает 86,62 балла. Это дает ей в общей сумме 137,88 балла.

13:00

Скулкина начинает свою программу с тройного лутца, к которому должен был быть прикреплен еще один элемент, но недокрут случается на прыжке, а следом степ-аут и с трудом избегает падения фигуристка. А вот с тройного флипа падает неприятно, но следом четко исполняет аксель в два с половиной оборота. Тройной риттбергер тоже получается чистым, достаточно интересная хореография у фигуристки, пусть и не до конца отточенная, однако смотрится Скулкина на льду интересно. Каскад тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов выходит с недокрутом на элементах, как и сольный тройной тулуп. Тройной сальхов тоже не эталонный, но стоит вспомнить, что для фигуристки это дебют на такого рода соревнованиях, и борется она за свою программу, пусть и не все у нее получается.

12:56

Открывает первую разминку Екатерина Скулкина.

12:49

Первая разминочная группа выходит на лед.

close
100%
12:40

Турнирная таблица по итогам коротких программ выглядит следующим образом:

close
100%
12:35

Соревнования начнутся в 12.45 по московскому времени.

12:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных прокатов женщин на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+