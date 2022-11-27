Взять реванш за Москву: Муравьева сражается с Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми. LIVE

13:00

Скулкина начинает свою программу с тройного лутца, к которому должен был быть прикреплен еще один элемент, но недокрут случается на прыжке, а следом степ-аут и с трудом избегает падения фигуристка. А вот с тройного флипа падает неприятно, но следом четко исполняет аксель в два с половиной оборота. Тройной риттбергер тоже получается чистым, достаточно интересная хореография у фигуристки, пусть и не до конца отточенная, однако смотрится Скулкина на льду интересно. Каскад тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов выходит с недокрутом на элементах, как и сольный тройной тулуп. Тройной сальхов тоже не эталонный, но стоит вспомнить, что для фигуристки это дебют на такого рода соревнованиях, и борется она за свою программу, пусть и не все у нее получается.