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Спорт

Туктамышева готовит четверной: отборочный турнир ЧР по прыжкам. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Отборочный турнир. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по прыжкам, где Елизавета Туктамышева может исполнить четверной тулуп, а также будут соревноваться команды Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию отборочного турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:49

И второй прыжок (четверной тулуп) Белявский исполняет чисто! Но из-за базовой стоимости не добирается он до 12 баллов и покидает турнир!

12:49

12,93 балла за второй прыжок набирает Дикиджи! Это снова была четверной сальхов!

12:48

Владислав Дикиджи делает чисто четверной сальхов — 12,61 балла он набирает!

12:46

Максим Белявский чисто исполняет четверной тулуп и набирает более 11 баллов!

12:44

Эдуард Каратынян за второй прыжок получает 3,75 балла и покидает соревнования.

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12:43

И второй прыжок Попов заваливает, набирая столько же — 4,75 балла. Арбитры исправляют оценку Каратыняна, за первый элемент он получает такие же 4,75 балла.

12:42

Иван Попов с падением с четверного тулупа получает 4,75 балла. Странная ситуация, ведь его оппонент также оказался на льду, но получил в итоге от судей в два раза больше.

12:42

9,5 баллов получает 14-летний уроженец Сочи.

12:41

Зашел на четверной тулуп Каратынян, но не докрутил элемент и с треском рухнул на лед.

12:40

Первая четвертьфинальная пара выходит на лед — Эдуард Каратынян и Иван Попов.

12:35

Публики на турнире пока немного.

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12:30

Первыми на лед в предварительном раунде выйдут мужчины! Соревновательная таблица на ваших экранах:

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12:20

Старт соревнований запланирован на 12:30 по московскому времени.

12:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию отборочных соревнований, а позже проследит и за ходом жеребьевки основного турнира.

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