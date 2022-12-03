Туктамышева готовит четверной: отборочный турнир ЧР по прыжкам. LIVE

В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по прыжкам, где Елизавета Туктамышева может исполнить четверной тулуп, а также будут соревноваться команды Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию отборочного турнира.
Трансляция
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12:49
И второй прыжок (четверной тулуп) Белявский исполняет чисто! Но из-за базовой стоимости не добирается он до 12 баллов и покидает турнир!
12:49
12,93 балла за второй прыжок набирает Дикиджи! Это снова была четверной сальхов!
12:48
Владислав Дикиджи делает чисто четверной сальхов — 12,61 балла он набирает!
12:46
Максим Белявский чисто исполняет четверной тулуп и набирает более 11 баллов!
12:44
Эдуард Каратынян за второй прыжок получает 3,75 балла и покидает соревнования.
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12:43
И второй прыжок Попов заваливает, набирая столько же — 4,75 балла. Арбитры исправляют оценку Каратыняна, за первый элемент он получает такие же 4,75 балла.
12:42
Иван Попов с падением с четверного тулупа получает 4,75 балла. Странная ситуация, ведь его оппонент также оказался на льду, но получил в итоге от судей в два раза больше.
12:42
9,5 баллов получает 14-летний уроженец Сочи.
12:41
Зашел на четверной тулуп Каратынян, но не докрутил элемент и с треском рухнул на лед.
12:40
Первая четвертьфинальная пара выходит на лед — Эдуард Каратынян и Иван Попов.
12:35
Публики на турнире пока немного.
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12:30
Первыми на лед в предварительном раунде выйдут мужчины! Соревновательная таблица на ваших экранах:
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12:20
Старт соревнований запланирован на 12:30 по московскому времени.
12:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию отборочных соревнований, а позже проследит и за ходом жеребьевки основного турнира.
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