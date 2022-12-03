03 декабря 2022, 12:16 Спорт Туктамышева готовит четверной: отборочный турнир ЧР по прыжкам. LIVE Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Отборочный турнир. ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Александр Вильф/РИА Новости

В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по прыжкам, где Елизавета Туктамышева может исполнить четверной тулуп, а также будут соревноваться команды Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию отборочного турнира.