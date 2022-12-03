Третья защита Фьюри: Цыганский король против Чисоры. LIVE

В Лондоне Цыганский король Тайсон Фьюри в третий раз защищает свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Его соперник — другой англичанин Дерек Чисора. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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23:30
Размеренно начался поединок, соперники присматривались друг к другу. Лерена пытался действовать первым номером, а затем Лерена отправил своего соперника в нокдаун. Потом сразу во второй нокдаун отправился Дюбуа. Через несколько секунд третий нокдаун был!!! Фантастика, но Дюбуа совершенно не стоит на ногах.
23:25
Бой начался. Нас ждут 12 раундов.
23:21
А вот и Дюбуа на ринге.
23:20
Лерена уже появляется на ринге.
23:14
Следующими на ринг выйдут тяжеловесы Даниэль Дюбуа и Кевин Лерена.
23:11
Беринчик одержал победу единогласным решением судей.
23:10
А сейчас заканчивается бой между Денисом Беринчиком из Украины и Айвеном Менди из Франции. Идет 12 раунд.
23:05
Бой Фьюри и Чисоры начнется не раньше 01:00 по московскому времени.
23:00
Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции вечера боев, главным событием которого будет поединок британцев Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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