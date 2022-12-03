Третья защита Фьюри: Цыганский король против Чисоры. LIVE

23:30

Размеренно начался поединок, соперники присматривались друг к другу. Лерена пытался действовать первым номером, а затем Лерена отправил своего соперника в нокдаун. Потом сразу во второй нокдаун отправился Дюбуа. Через несколько секунд третий нокдаун был!!! Фантастика, но Дюбуа совершенно не стоит на ногах.