Туктамышева играет на команду: ЧР по прыжкам продолжается двумя видами. LIVE

Итоги первого раунда. Команда Плющенко получает три очка, два балла у команды Тутберидзе, одно очко досталось коллективу Мишина.
Тарасова и Морозов сделали выброс тройной флип. Справились хорошо, но даже идеальной оценки не хватит для победы. А вот второе место будет! Да, максимальные 7,95, что дает 27,93 в сумме.
Рискнули Бойкова и Козловский, пойдя на выброс четверной сальхов! Однако партнерша упала на приземлении... Это 3,25 всего. По сумме, конечно, сильно проиграли — 24,42.
Рискнули Мишина с Галлямовым и справились с выбросом тройной флип! Получают 7,95! Это 28,83 в сумме! МАКСИМАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПОЛУЧИЛИ ЗА ВЫБРОС!
Небольшая пауза на совещание перед последним выбросом. Время на подумать, как обыграть конкурентов. По итогам соревнований пар команды получат три, два и один балл.
Выброс-риттбергер от Тарасовой и Морозова — 7,00 баллов. 19,98 в сумме. Отстают пока.
Бойкова и Козловский с красивого захода сделали выброс-лутц, который дороже! И сделали здорово. 7,60 за выброс и 21,17 в сумме — команда Мишина вырвалась вперед!
Параллельный тройной тулуп Тарасова и Морозов выдали. Но не идеально. Они пока третьи.
Параллельный тройной риттбергер Бойковой и Козловского исполнен отлично! Почти догнали Мишину и Галлямова.
8,36 — третий уровень получили Тарасова и Морозов. Всего 0,04 уступили Мишиной и Галлямову.
Отменная четверная подкрутка от Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, представляющих команду Тутберидзе.
А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из команды Мишина взяли и сделали четверную подкрутку!
Ведущие Алина Загитова и Дмитрий Хрусталев уже начали церемониальную вступительную часть.
Вот составы команд.
Команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Команда Алексея Мишина: Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.