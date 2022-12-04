Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
СМИ сообщили, что Роналду недоволен своим игровым временем... 14:36
Джабаров заявил, что Финляндия в составе НАТО рискует стать... 14:34
В Самаре молодой человек едва не погиб, выпав из окна после... 14:30
Новый бюджетный смартфон Xiaomi получит защиту от воды 14:29
В Кунцево хулиганы выбросили из многоэтажки на машины... 14:25
Anadolu: ответственного за финансовые операции в ИГ*... 14:25
Средние цены на новостройки в России снизились из-за роста... 14:23
В Каспийском природоохранном центре сообщили об увеличении числа... 14:19
Бывший вратарь сборной Словакии назвал давление на ФИФА причиной... 14:19
Водитель сделал фото спидометра на 200 км/ч и разбился в ДТП 14:16
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Туктамышева играет на команду: ЧР по прыжкам продолжается двумя видами. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир, финал личного турнира. ОНЛАЙН

close
100%
Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой женского одиночного катания за команду «Время первых» в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой женского одиночного катания за команду «Время первых» в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Александр Вильф/РИА «Новости»
Чемпионат России по прыжкам продолжается командным турниром и финалом личного первенства, участием в котором Елизавета Туктамышева пожертвовала ради выступления в команде. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:44

Ждем битву тройных акселей.

14:43

В этом раунде можно прыгать в три оборота. Вот стоимость прыжков.

close
100%
14:41

Начали короткую разминку.

close
100%
14:40

Во втором раунде сразятся одиночники.

14:35

Итоги первого раунда. Команда Плющенко получает три очка, два балла у команды Тутберидзе, одно очко досталось коллективу Мишина.

close
100%
14:34

Тарасова и Морозов сделали выброс тройной флип. Справились хорошо, но даже идеальной оценки не хватит для победы. А вот второе место будет! Да, максимальные 7,95, что дает 27,93 в сумме.

14:33

Рискнули Бойкова и Козловский, пойдя на выброс четверной сальхов! Однако партнерша упала на приземлении... Это 3,25 всего. По сумме, конечно, сильно проиграли — 24,42.

14:32

Рискнули Мишина с Галлямовым и справились с выбросом тройной флип! Получают 7,95! Это 28,83 в сумме! МАКСИМАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПОЛУЧИЛИ ЗА ВЫБРОС!

14:30

Небольшая пауза на совещание перед последним выбросом. Время на подумать, как обыграть конкурентов. По итогам соревнований пар команды получат три, два и один балл.

14:29

Выброс-риттбергер от Тарасовой и Морозова — 7,00 баллов. 19,98 в сумме. Отстают пока.

close
100%
14:28

Бойкова и Козловский с красивого захода сделали выброс-лутц, который дороже! И сделали здорово. 7,60 за выброс и 21,17 в сумме — команда Мишина вырвалась вперед!

14:27

Уверенный выброс-риттбергер от Мишиной и Галлямова. 7,17 получили. Это 20,88 в сумме.

14:26

Параллельный тройной тулуп Тарасова и Морозов выдали. Но не идеально. Они пока третьи.

close
100%
14:25

Параллельный тройной риттбергер Бойковой и Козловского исполнен отлично! Почти догнали Мишину и Галлямова.

close
100%
14:23

У Мишиной и Галлямовой параллельный тройной лутц с ошибкой партнера на приземлении.

14:23

8,36 — третий уровень получили Тарасова и Морозов. Всего 0,04 уступили Мишиной и Галлямову.

close
100%
14:22

Отменная четверная подкрутка от Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, представляющих команду Тутберидзе.

14:22

Получили второй уровень и оценку по базе. Уступили.

close
100%
14:21

А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из команды Мишина взяли и сделали четверную подкрутку!

14:20

8,40 — отличный результат!

close
100%
14:19

Отличная тройная подкрутка!

14:19

Завершается разминка пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов из команды Плющенко начинают.

14:12

Вот схема соревнований. Начинают пары.

close
100%
14:10

Вот схема распределения 10-миллионного призового фонда. Все предельно просто.

close
100%
14:09

Вот так все выглядит на льду.

close
100%
14:08

Ну и команда Тутберидзе.

close
100%
14:07

Команда Мишина выходит следом.

close
100%
14:06

Команда Плющенко выходит на лед.

close
100%
14:04

Представляют команды. Все выполнено в цветах российского флага.

close
100%
14:00

Ведущие Алина Загитова и Дмитрий Хрусталев уже начали церемониальную вступительную часть.

close
100%
13:55

Вот составы команд.

Команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Команда Алексея Мишина: Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

13:50

Командный турнир начнется в 14.00. Ну, то есть, спортсмены в это время выйдут на разминку.

13:45

«Газета.Ru» предлагает вниманию поклонников фигурного катания онлайн-трансляцию командного первенства, а также финала личного турнира чемпионата России по прыжкам.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+