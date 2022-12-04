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Спорт

Кошмарный юбилей Овечкина и подвиги россиян: в НХЛ прошел яркий день

Овечкин провел 1300-й матч в Национальной хоккейной лиге

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Reuters
1300-й матч Александра Овекина в НХЛ обернулся настоящим кошмаром для его команды, Евгений Малкин сделал три голевые передачи, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Андрей Василевский помогли «Тампе» выиграть триллер у «Торонто». «Газета.Ru» рассказывает об игровом дне НХЛ.

«Калгари Флэймз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 6:2

Каждый новый матч Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге приносит ему новое достижение. Но игра с «Калгари», пусть и сложилась для самого Александра и его команды крайне неудачно, все равно вышла особенной.

Матч в Канаде стал для Ови юбилейным, 1300-м в сильнейшей лиге мира, причем до него только один первый номер драфта за всю историю провел такое количество встреч за одну команду.

Выбранный раньше всех в 1988 году Майк Модано отыграл все свои 1459 матчей за задрафтовавшую его «Миннесоту Норт Старз» и «Даллас Старз», которым команда из Миннеаполиса стала после переезда в Техас.

Всего же до Овечкина только 13 хоккеистов проводили в НХЛ такое значительное количество встреч, и россиянин наверняка еще поднимется в исторической табели о рангах выше, ведь его контракт с «Вашингтоном» действует еще долго.

Но настроение у Александра Великого сейчас точно не юбилейное. «Столичные» были разбиты «огоньками» со счетом 2:6, а сам капитан не совершил результативных действий, смог нанести лишь один бросок в створ, провел три силовых приема, трижды блокировал броски хоккеистов «Калгари» и закончил игру с показателем -1.

Но само по себе поражение – еще не все беды «Кэпс». По ходу матча получили травмы защитник команды Мартин Фехервары и – что еще неприятнее – основной голкипер Дарси Кюмпер.

С ним вообще было много всего интересного. Наверняка, болельщики «Флэймз» восприняли травму вратаря соперников в конце второго периода как быструю карму, поскольку ранее он ударил клюшкой с размаху на пятаке нападающего «огоньков» Тайлера Тоффоли и не был удален.

Другой российский нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов сделал в матче голевой пас, но при этом не сделал ни бросков по воротам, ни силовых приемов и схлопотал полезность -2. Защитник Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) закончил матч с двумя минутами штрафа, двумя силовыми приемами и «плюс-минусом» -1.

«Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» – 6:2

Не обошлось без эксцесса с вратарем и в матче в Питтсбурге, где «Пингвинз» Евгения Малкина принимали «Сент-Луис Блюз», за который выступают Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко. Последний, правда, на эту встречу в состав не попал.

Игра могла бы обернуться тривиальной победой набирающих в последнее время ход «пингвинов» которые бодро провели первый период и создали себе неплохой задел. Каспери Капанен открыл счет, Брайан Раст увеличил перевес, на что Павел Бучневич ответил красивым броском от борта, оформив свой восьмой гол в сезоне. Но последнее слово в отрезке все равно осталось за «Пенс» – Капанен оформил дубль. И в двух из трех шайб в качестве ассистента выступил Малкин.

Так вот, все могло бы идти в рабочем режиме, если бы не славящийся своими выспышками неконтролируемой агрессии голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон. В конце первого отрезка он за своими воротами попытался ударить перчаткой в лицо Джейсона Цукера. Вратарь действительно попал форварду, но судьи оставили эпизод без внимания.

Когда же Цукер в начале второй 20-минутки после третьего в матче паса от Малкина забросил четвертую шайбу «пингвинов», у Биннингтона натурально «сорвало башню». Вратарь «Блюз» поехал к скамейке соперников и начал что-то кричать в адрес Цукера, который только качал головой. Возможно, голкипер увидел какую-то провокацию в праздновании нападающего, но только в этом случае он оказался единственным таким человеком на арене.

В итоге Биннингтон получил десятиминутный дисциплинарный штраф, а Крейг Беруби заменил его на Томаса Грайсса, и Владимир Тарасенко даже вернул интригу в матче, но в оставшееся время Капанен оформил хет-трик, а финальный гол записал на свой счет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – »Торонто Мэйпл Лифс» – 4:3 ОТ

«Тампа-Бэй» и «Торонто» выдали сумасшедшую серию в плей-офф прошлого сезона и продолжают радовать болельщиков в матчах регулярного чемпионата. Кроме того, встреча во Флориде получилась во многом знаковой.

Например, свой 1200-й матч в лиге провел форвард-ветеран «Лайтнинг» Кори Перри, отметив данное событие двумя результативными передачами. Ну а нападающий «Мэйпл Лифс» Митч Марнер, оформив дубль, и вовсе побил клубный рекорд. До сих пор самая длинная результативная серия одного игрока в составе «кленовых листьев» составляла 18 матчей. Столько игр подряд набирать очки удавалось Дэррилу Ситтлеру в сезоне-1977/78 и Эдди Ольчику в сезоне-1989/90.

Теперь Марнер набил 26 (9+17) баллов в 19 играх! А против «Тампы» открыл счет в меньшинстве и сравнял в третьем периоде при игре в большинстве.

Прежде чем отыграться в концовке, «Торонто» вел в матче дважды. Но в обоих случаях за «молнию» сравнивали счет российские форварды. Сначала Владислав Наместников подобрал бесхозную шайбу и наконец нанес свой первый точный бросок в сезоне.

А затем Никита Кучеров умным и хитрым, а также очень точным броском реализовал большинство. Таким образом, «Тампа» повторила клубный рекорд, разыграв лишнего в десяти встречах подряд.

Решилось же все в овертайме после броска Алекса Киллорна из круга вбрасывания, а одним из главных героев встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 36 бросков.

Другие матчи

«Миннесота Уайлд»—«Анахайм Дакс» – 5:4 Б
«Эдмонтон Ойлерз» – «Монреаль Канадиенз» – 5:3
«Бостон Брюинз» – «Колорадо Эвеланш» – 5:1
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 2:3
«Оттава Сентаорз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 5:2
«Детройт Ред Уингз» – «Вегас Голден Найтс» – 1:4
«Нью-Йорк Рейнджерс» – »Чикаго Блэк Хоукс» – 2:5
«Сиэтл Кракен» – «Флорида Пантерз» – 1:5
«Лос-Анджелес Кинз» – »Каролина Харрикейнз» – 2:4
«Ванкувер Кэнакс» – «Аризона Койотис» – 3:2 ОТ

Очередной яркий матч провел форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, нанесший в матче с «Анахаймом» пять бросков в створ и в итоге отличившийся заброшенной шайбой и реализованным послематчевым буллитом.

Два голевых паса Артемия Панарина не помогли его «Рейнджерс» в матче против первой команды россиянина в НХЛ «Чикаго». Игорь Шестеркин остался в этой встрече в запасе.

15-й результативный бросок в сезоне нанес форвард «Каролины» Андрей Свечников. Помог «Харрикейнз» одержать победу и совершивший 31 сейв голкипер Петр Кочетков.

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