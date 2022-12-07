Не нужен ни сборной, ни клубам? Куда катится карьера Роналду

Криштиану Роналду впервые на чемпионате мира — 2022 вышел не в стартовом составе, а на замену в матче 1/8 финала против Швейцарии (6:1), а его сменщик оформил хет-трик. И теперь перспективы суперзвезды в национальной команде на турнире и вообще в карьере выглядят туманными. Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что Криштиану еще может многое дать португальцам.

Остался капитаном, но в запасе

Страсти вокруг Криштиану Роналду, разгоревшиеся после его реакции на замену в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 против Южной Кореи (1:2), только набирают силу.

Тогда нападающий ушел с поля, не отметившись результативными действиями, и явно был недоволен происходящим. Это не понравилось главному тренеру команды Фернанду Сантушу. Инсайдеры сообщали, что он хочет вывести свою главную звезду из стартового состава и лишить капитанской повязки. Роналду в четырех шагах от Кубка мира: Португалия разнесла Швейцарию В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии играла со Швейцарией. «Газета.Ru»... 07 декабря 07:54

Второго не случилось, но в основе в матче 1/8 финала мундиаля против Швейцарии Роналду действительно не вышел. Нападающий находился в запасе до концовки встречи и появился на поле уже при счете 5:1. При нем его команда сумела забить еще один мяч, но сделал это Рафаэл Леау без участия капитана.

Перчинки всей этой ситуации добавило, что заменивший 37-летнего нападающего в основном составе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, став главным героем встречи.

При этом Криштиану всячески поддерживал команду, находясь за пределами поля. Радовался и отмечал каждый гол, подбадривал партнеров и ни разу не проявил никаких негативных эмоций, которых от него, быть может, ждали.

«Изменения в составе? Это была стратегия, все игроки разные. Я также выпустил Далота, Рафаэла Геррейру, хотя Канселу тоже потрясающий игрок. Это то, что, по моему мнению, нам было нужно для игры со Швейцарией, — сказал после матча главный тренер Португалии Фернанду Сантуш.

— У меня нет проблем с капитаном сборной. Мы дружим уже много лет. Роналду подал прекрасный пример как великий капитан».

Поддержка и критика

Тем не менее мир разделился на два лагеря. Кто-то выражал слова поддержки, как, например, спутница Криштиану — Джорджина Родригес.

«Поздравляю, Португалия! Когда 11 игроков пели гимн, все камеры были направлены на тебя. Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира на протяжении 90 минут. Фанаты не переставая требовали выпустить тебя на поле и выкрикивали твое имя, — написала Джорджина в своих соцсетях. — Пусть Бог и дорогой друг Фернанду продолжат идти рука об руку и подарят нам еще одну волнительную ночь».

Традиционно выразили Роналду публичную поддержку его мать и сестра, всегда яростно выступающие на его стороне в любых ситуациях.

А вот португальский журналист Флавиу Микель Силва безжалостно прошелся по капитану сборной.

«Португалия выступила хорошо, Рамуш сделал хет-трик, но почему-то никто не говорит о том, что он самый молодой автор хет-трика в матче плей-офф ЧМ со времен… Пеле. Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера», — цитирует журналиста Sport24.

Сам Роналду отметился позитивной публикацией в своих соцсетях: «Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем турнире в мировом футболе. Шикарное выступление команды, полной таланта и молодости, с чем ее нужно поздравить. Мечта жива! До конца! Вперед, Португалия!»

Поддержали его и партнеры по национальной команде.

«Криштиану Роналду — наш лидер, — сказал герой встречи Рамуш. — Это наш капитан, и мы всегда с нетерпением ждем возможности играть бок о бок с ним. Он мой ориентир, кумир многих из нас».

«Мы выиграли два первых матча с Роналду в старте. Криштиану делает свою работу, выполняет свою роль. Он счастлив из-за этого результата», — подчеркнул плеймейкер португальцев Бруну Фернандеш.

«Важно смотреть на историю игрока»

Тем не менее вопрос о дальнейших перспективах Роналду на турнире остается открытым. Фернанду Сантуш обозначил свою позицию следующим образом:

«Его роль еще предстоит определить. У нас очень близкие отношения, они всегда такими были. Я знаю его с 19 лет. Наши отношения только развиваются. Мы с Роналду никогда не смешиваем человеческие отношения с отношениями игрока и тренера и тем, что мы должны делать во время матча». Громкий скандал на ЧМ в Катаре: легенда футбола врезал ногой по голове блогера Знаменитый в прошлом футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О... 07 декабря 19:00

При этом наставник сборной Португалии подчеркнул, что на поле в игре с Марокко капитан точно появится.

«Важно смотреть на историю этого игрока. Это один из лучших футболистов мира и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения выполнения роли капитана. Сейчас мы должны думать лишь о коллективе. Я всегда буду считать, что Роналду — важный игрок для команды», — добавил специалист.

На этом чемпионате мира Роналду забил пока лишь один гол, отличившись в игре против сборной Ганы (3:2) при счете 0:0 с пенальти. В игре второго тура против Уругвая он также принял важное участие в первом забитом мяче, но не коснулся его головой после навеса Бруну Фернандеша, хоть и дезориентировал своим прыжком голкипера. Тем не менее мяч в итоге был записан на полузащитника.

Очевидно, что Роналду — при всей своей важности для сборной и статусе — в данный момент находится не в самых оптимальных кондициях, и потому перфоманс Рамуша серьезно ставит вопрос о дальнейших перспективах капитана на турнире. Вполне возможно, что дальше он так и будет выходить со скамейки запасных.

Европа или Саудовская Аравия

Непонятно до сих пор и клубное будущее нападающего. Как известно, уже во время ЧМ-2022 он и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию. Причиной стало скандальное интервью игрока Пирсу Моргану, в котором футболист прошелся и по клубу, и по главному тренеру Эрику тен Хагу.

Сейчас у Криштиану есть на руках как минимум одно предложение из Саудовской Аравии с баснословным окладом в €200 млн в год. СМИ сообщали, что все уже решено, но сам игрок после матча со Швейцарией опроверг информацию о подписанном договоре.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Роналду по-прежнему ждет предложений из Европы, так как хочет выступать в Лиге чемпионов, но вариант с «Аль-Насром» также остается рабочим.

«Еще может многое дать сборной»

Для «Газеты.Ru» ситуацию футболиста прокомментировал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Никто не знает, как было бы с Роналду в основном составе в матче со Швейцарией. Может быть, 8:1. Но, может, у него микротравма, может быть, решил отдохнуть — не восстановился. А может быть, тренер решил поставить более молодых, скоростных и голодных. Это мы не знаем, можем только догадываться. Будет ли он играть в следующих играх или нет, думаю, все там решается на тренировках», — считает Булыкин.

Высказался он и о словах Сантуша про тактический характер решения оставить суперзвезду в запасе против Швейцарии:

«Никто вам правду не скажет. Явно там было и то, и другое, всего помаленьку, и решили сделать так. И если выиграли 6:1, то значит, сделали все правильно.

Вопрос в следующей игре, но я уверен, что такой футболист, как Криштиану, всегда полезен команде. Если не на футбольном поле, то в раздевалке и даже на скамейке запасных. И я думаю, он себя еще проявит на этом чемпионате мира».

Оценил Булыкин и дальнейшие перспективы Роналду на турнире и вообще по карьере. Испанцы не забили ни одного пенальти в серии, сборная Марокко впервые в истории пробилась в 1/4 ЧМ В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко обыграла Испанию. Основное и дополнительное время... 07 декабря 07:54

«Вопрос в том, как команда будет играть. Если будет без него выигрывать, то, я думаю, он лучше посидит в запасе. Хотя, конечно, любому нападающему — особенно в конце карьеры — хочется играть как можно больше. Но здесь не все от него зависит.

Не знаю, какие у Роналду мысли о новом контракте. Это тоже влияет, наверное: где он будет играть дальше, подписал — не подписал. Много нюансов психологических. Их видит тренер, видят другие футболисты, и они уже решают их по-футбольному. Даже не говоря прессе, что происходит конкретно, они уже знают, что нужно делать в футбольном плане. И что будет лучше для команды, — считает экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса».

— Роналду еще способен поиграть. Все-таким мы видим, в какой форме он сейчас находится. И все его мастерство об этом говорит.

Другое дело, что он выберет: самый большой контракт в истории в Саудовской Аравии, или же европейский контракт, или же какой-то американский вариант. Мы скоро узнаем его выбор, но понятно, что это будет последний его контракт. И он, конечно, будет решать, полагаясь на себя, а не на болельщиков. Думаю, здесь вопрос, сколько у него сейчас денег. И нужно ли ему заканчивать без новостей в Саудовской Аравии, но с большими деньгами, или же с новостями в какой-нибудь хорошей стране европейской или в Америке».