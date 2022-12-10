«Это была насильственная смерть, ему угрожали»: на ЧМ умер американский журналист

Праздник футбола в Катаре омрачился трагедией: на чемпионате мира во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины умер американский журналист Грант Уол. Его брат считает, что Уол был убит, поскольку ранее в Катаре журналиста не пустили на стадион из-за футболки с радужной символикой, а до этого он критиковал катарское правительство за отношение к смертям рабочих при строительстве объектов ЧМ. Президент ФИФА Джанни Инфантино и Федерация футбола США выступили с соболезнованиями.

О смерти 48-летнего Гранта Уола сообщило издание New York Post. Журналисту стало плохо прямо на трибуне во время матча между Нидерландами и Аргентиной.

Как рассказал в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Шнякин, Уол потерял сознание во время игры. На месте оперативно оказались медики, мужчину доставили в ближайший госпиталь. Однако неясно, скончался он в больнице или это произошло еще в машине скорой помощи. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

С заявлением после трагедии выступил брат погибшего Эрик. Он упомянул о своей нетрадиционной ориентации и выразил уверенность, что смерть Гранта неслучайна, поскольку ранее его не пускали на стадион из-за футболки с радужным флагом — по словам Эрика, брат надел эту футболку именно в его честь.

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я — гей. И именно я стал причиной, по которой он надел радужную футболку на чемпионат мира.

Мой брат был здоров. Он рассказывал мне, что получал смертельные угрозы. Я не верю, что мой брат умер просто так, он наверняка был убит.

И я умоляю о любой помощи», — сказал Эрик Уол.

Конфликт Гранта с местными властями произошел перед матчем между сборными США и Уэльса. Журналист пришел на стадион в черной футболке с изображением мяча, окруженного радугой. Именно из-за этого его не пустили на арену, сочтя, что он пропагандирует ЛГБТ-отношения. Примечательно, что на футболке Уола была изображена классическая семицветная радуга, тогда как на флаге ЛГБТ отсутствует голубая полоса. Но сам американец подчеркивал, что надел эту футболку в поддержку ЛГБТ-сообщества.

По мнению Эрика, это не единственная причина, по которой местное правительство якобы имело мотивы заказать убийство журналиста.

Грант ранее не стеснялся критиковать организаторов чемпионата мира и катарское правительство за то, что оно не относилось с должной серьезностью к случаям гибели мигрантов-рабочих при строительстве объектов ЧМ. Громкий скандал на ЧМ в Катаре: легенда футбола врезал ногой по голове блогера Знаменитый в прошлом футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О... 07 декабря 19:00

Вместе с тем утверждение Эрика Уола о том, что его брат не испытывал проблем со здоровьем, нельзя назвать справедливым. Всего за день до гибели Грант в своем подкасте рассказал о перенесенном недавно бронхите.

Грант Уол был женат на Селин Гаундер, враче-инфекционисте, которая входила в консультативный совет по коронавирусу при президенте США Джо Байдене. Сообщается, что она уже обсудила случившееся с главой аппарата Белого дома Роном Клейном. Она, как и Эрик Уол, убеждена, что смерть Гранта не была случайностью.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американское правительство находится в постоянном контакте с высокопоставленными чиновниками Катара для проведения расследования.

Тем временем с соболезнованиями выступила Федерация футбола США. Организация воздержалась от предположений относительно возможных причин гибели журналиста.

«Вся американская футбольная семья раздавлена известием о том, что мы потеряли Гранта Уола. Поклонники футбола и журналистики высочайшего уровня знают: мы всегда могли рассчитывать, что Грант сообщит эксклюзивную и увлекательную информацию о нашей игре и о ее главных героях — командах, игроках, тренерах и о множестве личностей, которые делают футбол непохожим ни на какой другой вид спорта.

В США страсть Гранта к футболу и стремление повысить его авторитет в спортивной среде играли огромную роль в росте интереса и уважения к нашей прекрасной игре.

Не менее важно, что Грант верил в силу футбола продвигать права человека, и это продолжит всех вдохновлять. Футбол был для Гранта работой всей жизни. И мы опустошены от того, что он и его великолепное перо больше не с нами.

Федерация футбола США выражает искренние соболезнования жене Гранта, доктору Селин Гаундер, всем членам его семьи, друзьям и коллегам в СМИ. Мы хотим поблагодарить Гранта за беззаветную преданность и за влияние, которое он оказывал на футбол в США. Его статьи и истории, которые он рассказывал, будут жить вечно», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях федерации.

Трагедию прокомментировала и Международная федерация футбола (ФИФА). Президент организации Джанни Инфантино напомнил, что совсем недавно Уол получил почетные награды от ФИФА и Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) за свою работу. Журналист впервые посетил чемпионат мира в 1994 году в США и с тех пор не пропускал ни одного турнира. Призы ему вручал двукратный чемпион мира Роналдо.

«В это невозможно поверить и невозможно выразить всю ту скорбь, с которой я узнал о смерти выдающегося спортивного журналиста Гранта Уола во время освещения четвертьфинального матча чемпионата мира.

Всего несколько дней назад он был отмечен ФИФА и AIPS за свою работу на восьми мировых первенствах, за свою карьеру он также посетил несколько женских чемпионатов мира по футболу и множество других международных спортивных событий.

Его любовь к футболу была невероятной, его репортажей будет не хватать всем, кто интересуется этой игрой. От имени ФИФА и всего футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его жене Селин, его семье и друзьям в это тяжелое для них время», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Не только футбольный мир скорбит по Гранту Уолу. Журналист освещал и другие виды спорта. Проработав 24 года в Sports Illustrated, он написал для этого издания множество материалов, посвященных звездам различных видов спорта. С печалью отреагировал на известие о гибели Уола герой одной из его крупных статей, баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Пока мы не получим подробностей произошедшего, я не буду говорить о причинах смерти. Но я очень люблю Гранта и те съемки для Sports Illustrated: я еще подросток, а он обо мне пишет — это было круто. И он всегда готов был быть рядом. Он провел много времени в моем родном Акроне, работая со мной, прежде чем появился этот материал.

Я всегда наблюдал за ним. Даже когда я стал профессионалом, а он много лет освещал другой вид спорта, всегда, слыша его имя, я вспоминал нашу с ним работу.

Это трагическая утрата, я желаю всего самого лучшего его семье. Пусть он упокоится в раю», — сказал Леброн.