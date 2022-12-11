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Спорт

Пояс остался вакантным: бой Анкалаева и Блаховича признан ничейным

По итогам поединка Анкалаева и Блаховича за титул UFC в полутяжелом весе зафиксирована ничья

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Российский боец UFC Магомед Анкалаев

Российский боец UFC Магомед Анкалаев

Global Look Press
Россиянин Магомед Анкалаев на турнире UFC 282 бьется за пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:12

Очень хороший поединок провел Магомед, но и его соперник выглядел достойно. Раздельное решение судей и итоговая ничья, пожалуй, выглядят справедливо, хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы пояс уехал в Россию. Но у Анкалаева еще будет возможность решить этот вопрос. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

09:10

Невероятно! Раздельное решение судей, и — ничья!

09:07

Бой завершен! Выдержал Блахович все 25 минут, при этом и последний раунд он почти полностью провел на настиле, отбиваясь от мощнейших атак соперника. Полностью доминировал Анкалаев в заключительной пятиминутке. Ждем вердикта судей.

09:00

Классный раунд провел Анкалаев! Уже на второй минуте провел успешный тейкдаун и перевел соперника на настил. Пытался Магомед зайти со спины и закончить бой удушающим — это ему не удалось, но зато он нанес оппоненту много тяжелейших ударов. С трудом Блахович выдержал эти пять минут.

08:54

Почти весь раунд бойцы провели в стойке, при этом удары Блаховича чаще достигали цели. Вновь он несколько раз ощутимо пробил по уже поврежденной ноге россиянина, а затем провел удачный боковой, после чего под глазом Анкалаева открылось рассечение. На последней минуте Магомед впервые за бой провел тейкдаун, но у него не оставалось времени на то, чтобы извлечь из этого преимущество.

08:47

Гораздо активнее включились соперники во второй раунд. До поры продолжался обмен ударами на дистанции, пока Блахович не провел лоу-кик, после которого Анкалаев захромал. Поляк заметил это и принялся «обрабатывать» поврежденную ногу соперника, а Магомед ожидаемо начал стараться переводить противостояние в борьбу.

08:40

Очень осторожно провели соперники первый раунд, обмениваясь редкими джебами и ударами ногами. Один из выпадов Блаховича достиг цели, под правым глазом россиянина набухает гематома. Но в целом, абсолютно равная пятиминутка.

08:35

Начался главный бой вечера!

08:30

Ждем выхода Анклаева. Перед боем его соотечественник, бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от противостояния. «Желаю Магомеду удачи и здоровья. Главное — обойтись без травм, пусть Аллах поможет. Пусть ты и твоя команда привезете в Дагестан еще один пояс, и это будет еще одним подтверждением того, что Дагестан — самый сильный и лучший в единоборствах как среди любителей, так и в профессионалах», — цитирует Хабиба пресс-служба UFC.

08:20

Все отпущенное соперникам время истекло. В итоге судьи единогласно отдают победу Пимблету!

08:00

В клетку выходят британец Пэдди Пимблет и американец Джаред Гордон.

07:54

Непростая, но уверенная победа аргентинца! В третьем раунде аргентинец воспользовался ошибкой соперника и отправил его в технический нокаут.

07:40

Аргентинец Сантьяго Понциниббио готовится сразиться с американцем Алексом Мороно.

07:30

Выигрывает Дю Плесси! Доминировал он в этом поединке и еще во втором раунде мог решить все вопросы, однако Тилл выстоял под градом ударов. Тем не менее, в третьем раунде южноафриканец провел успешный удушающий прием и стал победителем этого противостояния!

07:14

В октагон готовятся выйти Дрикус Дю Плесси из ЮАР и англичанин Даррен Билл.

06:47

Во втором раунде завершен бой — Топурия одерживает досрочную победу, выиграв удушающим приемом. Сумел он поймать Митчелла на «треугольник» и не оставил сопернику шансов.

06:30

Представляющий Испанию Илия Топурия выходит в клетку против американца Брайса Митчелла.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! В США проходит турнир UFC 282, главным боем которого станет поединок за пояс в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

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