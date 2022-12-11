Пояс остался вакантным: бой Анкалаева и Блаховича признан ничейным

Очень хороший поединок провел Магомед, но и его соперник выглядел достойно. Раздельное решение судей и итоговая ничья, пожалуй, выглядят справедливо, хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы пояс уехал в Россию. Но у Анкалаева еще будет возможность решить этот вопрос. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Бой завершен! Выдержал Блахович все 25 минут, при этом и последний раунд он почти полностью провел на настиле, отбиваясь от мощнейших атак соперника. Полностью доминировал Анкалаев в заключительной пятиминутке. Ждем вердикта судей.
Классный раунд провел Анкалаев! Уже на второй минуте провел успешный тейкдаун и перевел соперника на настил. Пытался Магомед зайти со спины и закончить бой удушающим — это ему не удалось, но зато он нанес оппоненту много тяжелейших ударов. С трудом Блахович выдержал эти пять минут.
Почти весь раунд бойцы провели в стойке, при этом удары Блаховича чаще достигали цели. Вновь он несколько раз ощутимо пробил по уже поврежденной ноге россиянина, а затем провел удачный боковой, после чего под глазом Анкалаева открылось рассечение. На последней минуте Магомед впервые за бой провел тейкдаун, но у него не оставалось времени на то, чтобы извлечь из этого преимущество.
Гораздо активнее включились соперники во второй раунд. До поры продолжался обмен ударами на дистанции, пока Блахович не провел лоу-кик, после которого Анкалаев захромал. Поляк заметил это и принялся «обрабатывать» поврежденную ногу соперника, а Магомед ожидаемо начал стараться переводить противостояние в борьбу.
Очень осторожно провели соперники первый раунд, обмениваясь редкими джебами и ударами ногами. Один из выпадов Блаховича достиг цели, под правым глазом россиянина набухает гематома. Но в целом, абсолютно равная пятиминутка.
Ждем выхода Анклаева. Перед боем его соотечественник, бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от противостояния. «Желаю Магомеду удачи и здоровья. Главное — обойтись без травм, пусть Аллах поможет. Пусть ты и твоя команда привезете в Дагестан еще один пояс, и это будет еще одним подтверждением того, что Дагестан — самый сильный и лучший в единоборствах как среди любителей, так и в профессионалах», — цитирует Хабиба пресс-служба UFC.
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