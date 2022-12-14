Месси во втором финале в карьере: Аргентина разгромила Хорватию в полуфинале мундиаля

Гол и голевая передача Лионеля Мессит, а также дубль и заработанный пенальти Хулиана Альвареса принесли сборной Аргентины путевку в финал чемпионата мира в матче против Хорватии. «Газета.Ru» рассказывает о полуфинальном противостоянии, закончившемся разгромом.

Аргентина — Хорватия — 3:0

От противостояния сборных Аргентины и Хорватии в полуфинале ожидали битвы, огня. Кто-то надеялся на красивый футбол, но большинство сходилось на том, что это будет сражение кость в кость с минимуму голевых моментов и на износ.

На этом мундиале Лионель Месии идет к мечте, а заодно ведет к ней всю Аргентину, но против Хорватии и ее лидера Луки Модрича статистика шестикратного обладателя «Золотого мяча» была так себе.

Месси и Аргентина дважды играли с Хорватией, и уступили как в давнем товарищеском матче (2:3), так и на групповом этапе чемпионата мира в России, причем со счетом 0:3 и голом Модрича из-за штрафной. В плей-офф тогда вышли обе сборные, но европейцы выступили лучше, дойдя аж до финала.

Шанс повторить свой лучший результат в истории у них был и в Катаре, и подопечные Златко Далича начали встречу интереснее соперника. Именно сборная Хорватии в первые полчаса игры выглядела поинтереснее и имела больше подходов, хотя футбол в целом был не слишком ярким.

Звоночек для «шашечных» прозвучал на 25-й минуте, когда Энцо Мартинес проверил дальним ударом Доминика Ливаковича, но голкипер справился с отскочившем от газона мячом. Месси реализовал пенальти и установил рекорд: Аргентина разобрала Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу встретились сборные Аргентины и Хорватии... 13 декабря 23:59

А вот на 32-й минуте игры простая передача легко вскрыла хорватскую оборону, Хулиан Альварес выскочил один на один с Ливаковичем, прокинул мяч мимо голкипера и был сбит им.

Деян Ловрен успел к прыгавшему к воротам мячу и выбил его в сторону, после чего дождавшийся окончания эпизода Даниэль Орсато спокойно указал на точку,предъявив желтую карточку сначала вратарю, а потом и спорившему Матео Ковачичу.

К мячу, само собой, подошел Лионель Месси и пушкой зарядил в правую от себя девятку. И хотя хорватский вратарь направление удара угадал, достать там шансов не было никаких.

Аргентина повела в счете, а соперник буквально впал в ступор на пять минут, и в конце этого отрезка угловой хорватов обернулся для них же катастрофой. Атака Аргентины вышла стремительной, но Альварес все равно слишком легко продавил оборону соперников, прорывавшись через Юрановича и Сосу пустил мяч с близкого расстояния мимо Ливаковича.

Лишь после этого команда Далича как-то пришла в себя, заиграла и даже создала в концовке первой половины момент, намекнувший на возможность камбэка во втором тайме. В конце концов, Аргентина упустила в четвертьфинале перевес в два мяча против Нидерландов, а Хорватия отыгралась на той же стадии в дополнительное время у Бразилии... До вершин не добрался: Кейн промазал с пенальти, Англия вылетела В последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре сборная Англии... 11 декабря 00:07

После перерыва на поле сразу появились Мислав Оршич и Никола Влашич, а чуть позже и Бруно Петкович, но все это не помогло. На 58-й минуте Месси едва не довел счет до крупного — спас Ливакович.

Правда, через пять минут уже Деян Ловрен был близок к голу после ошибки Эмилиано Мартинеса, однако удар грудью принял на себя Отаменди, после чего голкипер исправился и забрал мяч.

Ну а окончательно все стало ясно на 69-й минуте, когда Месси издевательски легко раскрутил Йошко Гвардиола, которого сейчас очень хочет подписать практически его однофамилец из «Манчестер Сити». В итоге капитан «альби-селесте» выкатил от лицевой из штафной под удар Альваресу, и тому оставалось только попасть.

Все стало ясно. В оставшееся время Далич убрал с поля Модрича, которому еще предстоит бороться за бронзу в последнем матче, а Лионель Скалони выпустил на поле Пауло Дибалу, до того не получившего на турнире ни одной минуты.

Дибала даже мог забить в самой концовке, были полумоменты и у хорватов, но больше голов зрители не увидели. Роналду — все: Португалия проиграла Марокко и завершила выступление на ЧМ-2022 В третьем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Марокко... 10 декабря 21:10

Лионель Месси теперь во второй раз сыграет в финале чемпионата мира. В 2010-м его сборная уступила в дополнительное время Германии (0:1), теперь предстоит сыграть с Францией или Марокко, которые померяются силами завтра.