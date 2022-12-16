Овечкин догнал легенду НХЛ, а Малкин забил и поплатился здоровьем

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» не смог догнать второго в истории снайпера лиги Горди Хоу, ограничившись результативной передачей, которая не помогла его команде выиграть: «столичные» уступили 1:2. В другом матче форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин внес вклад в успех своей команды, став и автором гола, и ассистентом. Но гол дорого обошелся россиянину: он получил травму.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 1:2

После яркого хет-трика в минувшей игре, который позволил Александру Овечкину на расстояние одного гола приблизиться к легендарному Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ, фанаты «Вашингтона» ждали, что он превзойдет это достижение уже в очередном матче — тем более на домашней арене.

Перед началом игры с «Далласом» было объявлено, что Ови достиг отметки в 800 голов за карьеру, и весь стадион приветствовал россиянина овациями.

Однако в этот раз лидер «Кэпс» взял паузу, прервав серию из четырех матчей с заброшенными шайбами кряду. Он так и не смог отметиться голом в матче против «звезд» — записав, впрочем, в свой актив результативную передачу на Конора Шири. Это не помогло его команде одержать победу, «Вашингтон» проиграл и прервал серию из пяти побед подряд.

«Мы пытаемся одерживать победы. Ови стремится к голам, и мы все хотим быть первыми, кто поздравит его — мы невероятно гордимся им, — заявил форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши.

— Но сегодня этого не произошло. Так что мы будем продолжать работать над его делом, а как команда мы должны сфокусироваться на том, чтобы выигрывать как можно больше матчей».

Таким образом, продолжение погони за Горди Хоу откладывается как минимум до следующей игры. Напомним, что Хоу является вторым в списке лучших снайперов в НХЛ, забросив за карьеру 801 шайбу. Овечкин, готовящийся вот-вот покорить и превзойти эту планку, не скрывал своего уважения к легенде хоккея.

«Он показывал, как любит хоккей, показывал, насколько ты можешь быть хорош — и неважно, сколько тебе лет. Он играл до 52 лет — в это нереально поверить.

Потому его и зовут Мистер Хоккей — он безумно любил игру», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Тем не менее без очередного достижения россиянин не покинул лед, хоть в этот раз речь идет не о погоне за топами. Его ассист в матче с «Далласом» стал для Ови 645-м в лиге. По этому показателю он догнал знаменитого Бобби Орра и вышел на 70-е место среди всех игроков в истории НХЛ.

«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

В отличие от Овечкина, его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Флоридой» отметился шайбой и помог своей команде продлить победную серию до семи матчей, однако гол получился курьезным и крайне неприятным для самого Малкина.

По большому счету, он выступил в роли статиста: после мощнейшего броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби от левого круга вбрасывания шайба попала в ногу Малкина и от нее отскочила в ворота. Сам россиянин рухнул как подкошенный.

К нему тут же подъехали партнеры — в такой ситуации никто и не думал праздновать гол. Евгений смог покинуть лед лишь с их помощью. Степень серьезности повреждения пока неясна.

«Подобное неприятно видеть, судя по всему, ему было очень больно. За годы совместной игры у нас случались такие ситуации пару раз — он от этого не в восторге», — прокомментировал инцидент Кросби.

В свою очередь, главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о травме Малкина, отметив, что вряд ли команда потеряла игрока надолго.

«Необычный способ забить, но все же гол есть гол. По травме Малкина предварительный прогноз положительный, это добрый знак», — заявил Салливан.

Пусть вечер закончился для россиянина не так, как хотелось бы, все же его успехи на льду нельзя не отметить. Помимо гола, он также стал автором ассиста на Джейка Гюнцеля и был заслуженно признан второй звездой встречи. Но, что важнее, Малкин близок к важному достижению: набрав два очка, он лишь на два балла отстает от Сергея Федорова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на счету Евгения 1177 очков в 1011 матчах, а Федоров в 1248 играх набрал 1179 баллов. Лидером рейтинга является Овечкин с 1445-ю очками.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Джекетс» — 4:1

«Тампа» на своем льду не испытала особых проблем в противостоянии с «Коламбусом». При этом соавторами всех четырех шайб в составе «молний» стали российские хоккеисты. На четвертой минуте счет открыл Пьер-Эдуар Белльмар, которому ассистировал Владислав Наместников. В начале второго периода ответную шайбу забросил российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, но затем свои имена на табло зажигали лишь игроки хозяев.

До конца матча «Лайтнинг» забросили еще трижды: дубль оформил Брэндон Хагель, также шайба на счету Брейдена Пойнта. И все три раза голевые передачи отдавал Никита Кучеров.

Благодаря ассистентскому хет-трику Кучеров был признан третьей звездой встречи. Также он вырвался в лидеры в гонке ассистентов в текущем сезоне — на его счету 34 результативных передачи.

Отметим, что он и сам мог поразить чужие ворота, но не сумел переиграть соотечественника — вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова. Однофамилец легендарного советского хоккейного тренера отразил бросок Кучерова, продемонстрировав блестящую реакцию. В общей же сложности Даниил совершил 25 сейвов.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 Б

Крайне тяжелым для «Сент-Луиса» стал выездной матч против «Эдмонтона» во главе с Конором Макдэвидом. «Блюзмены» уступали со счетом 1:3 по ходу встречи, но на 52-й минуте Роберт Томас отыграл одну шайбу, а за 20 секунд до истечения основного времени Владимир Тарасенко стал автором гола, который, как выяснилось, спас его команду от поражения. Победитель определялся в серии буллитов, и точнее оказались гости.

Помимо Тарасенко, забросившего спасительную шайбу, очки набрали и другие российские хоккеисты «Сент-Луиса». Павел Бучневич и Иван Барбашев заработали по баллу за ассисты.

На своем льду «Каролина» не без труда обыграла «Сиэтл», и здесь выделим россиянина Андрея Свечникова, который открыл счет в этом матче. «Харрикейнз» вели 3:0, однако едва не упустили победу.

Гол форварда «кракенов» Райана Донато на 32-й минуте стал особенным событием не только потому, что он помог команде вернуться в игру.

С этим голом прервалась впечатляющая «сухая» серия голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, которая к этому моменту насчитывала 151 минуту 26 секунд.

Данный результат не является лучшим среди всех вратарей в истории клуба, однако это действительно лучший показатель в истории «Каролины» для голкипера, проводящего дебютный сезон.