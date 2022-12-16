Побеждал «Локомотив» в Кубке кубков: тренер «Болоньи» Синиша Михайлович умер от рака

Великий сербский футболист Синиша Михайлович, рекордсмен Серии А по голам, забитым со штрафных, в последние годы тренировавший итальянскую «Болонью», скончался в возрасте 53 лет от рака.

Знаменитый сербский футболист и тренер Синиша Михайлович скончался в возрасте 53-х лет после продолжительной борьбы с раком.

О своей болезни защитник, известный своим пушечным ударом и мастерством исполнения стандартов, объявил в июне 2019 года.

«У меня лейкемия. Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно, — написал Михайлович в своих соцсетях.

— Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют. Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву. Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня».

Михайлович на тот момент уже был главным тренером итальянской «Болоньи», но на время прохождения курса химиотерапии отходил от дел. Тем не менее после активной фазы лечения и восстановления специалист, подписавший за несколько дней до известия о болезни новый трехлетний контракт с клубом, вернулся к своим обязанностям.

Поначалу серб работал в стадии ремиссии с командой через Zoom, а затем вернулся и к активному управлению. В итоге Михайлович проработал в итальянской команде до 22 сентября 2022 года, когда был уволен.

Прославился серб своей карьерой футболиста. Он сразу обратил на себя внимание тем, что, играя на позиции центрального защитника, не отличался высоким ростом, зато выделялся мощнейшим ударом.

Свою карьеру он начал в «Войводине», с которой в сезоне-1988/89 выиграл национальный чемпионат Югославии. Причем в своем дебютном сезоне, который он начал в 17-летнем возрасте, Михайлович забил четыре мяча.

В следующей кампании он отметился 11 забитыми мячами в 28 встречах, правда, стрельнувшая в прошлом сезоне «Войводина» откатилась на 11-е место. Ну а в середине следующего сезона защитник перебрался в главный югославский клуб — белградскую «Црвену Звезду» и вместе с ней дважды подряд стал чемпионом страны, но не только.

В 1991 году белградцы, обладавшие великолепным составом будущих звезд европейского и мирового масштаба, выиграли Кубок чемпионов, а затем взяли Межконтинентальный кубок.

За футболистом выстроилась очередь из европейских топ-клубов, и он перебрался в безусловно сильнейшую на тот момент лигу — итальянскую Серию А, где и выступал до конца карьеры.

Сначала Михайлович провел два сезона в «Роме», после этого четыре года провел в генуэзской «Сампдории», а затем целых шесть лет играл за другой столичный клуб — «Лацио», став его легендой. Завершил же серб карьеру двухлетним выступлением за миланский «Интер».

За годы выступлений на Апеннинах защитник брал трофеи только в двух командах, по разу выиграв чемпионат и по два раза Кубок в составах «Лацио» и «Интера». С римлянами на его счету две победы в Суперкубке Италии, с «нерадзурри» — еще одна.

Кроме того, вместе с «Лацио» он по разу взял Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы.

Интересно, что в полуфинале Кубка кубков (второго по значимости европейского клубного турнира на тот момент) в 1999 году «Лацио» только за счет гола на чужом поле (1:1, 0:0) прошел московский «Локомотив».

Михайлович в том турнире не забивал, но провел все матчи от звонка до звонка. В том числе и игру в Москве, где римляне уступали в счете по ходу второго тайма после гола Зазы Джанашии, но Ален Бокшич с передачи впоследствии тренировавшего «Зенит» Роберто Манчини сравнял счет.

В составе молодежной сборной Югославии Михайлович в 1990 году выиграл чемпионат Европы, а за взрослую национальную команду провел 63 матча, забив 10 мячей.

Всего он за карьеру отметился 52 голами прямыми ударами со штрафных, причем 28 из них забил в Серии А, и это до сих пор является рекордом итальянского чемпионата! За свои удары он получил прозвища «Бобмардировщик из Борова» и «Дальнобойщик».

В качестве тренера он работал с «Болоньей», «Катаньей, «Фиорентиной», сборной Сербии, «Сампдорией», «Миланом», «Торино», португальским «Спортингом» и снова с «Болоньей».

В 2019 году за свою стойкость Михайлович получил приз тренера года в Сербии, а также награду Gazetta Sport Legend Award. В апреле этого года, уверенно спася «Болонью» от вылета и подняв ее в середину таблицы, был награжден призом как менеджер месяца в Серии А.

У Михайловича осталась супруга Арианна Рапачиони и пятеро детей.