Что известно о загадочной гибели 18-летнего российского хоккеиста в Канаде

Российский хоккеист Абакар Казбеков, выступавший за канадский клуб «Лондон Найтс», погиб в возрасте 18 лет. Его тело было обнаружено под окнами многоквартирного дома. Последний матч молодой спортсмен провел накануне трагедии. Очередная игра его команды отложена на неопределенный срок. Посольство РФ в Оттаве и генконсульство РФ в Торонто пообещали оказать помощь семье погибшего.

Накануне вечером стало известно о гибели талантливого российского хоккеиста Абакара Казбекова, выступавшего в Канаде. Ему было всего 18 лет.

Как сообщают местные правоохранительные органы, тело спортсмена было обнаружено под окнами многоквартирного дома. Полиция пока воздерживается от категоричных утверждений о причине смерти, но уточняет, что, вероятнее всего, Казбеков погиб, упав с большой высоты.

При этом подчеркивается, что версия насильственной смерти на данный момент не рассматривается.

Казбеков, ранее выступавший за команду «Русь» и за юношеские команды «Витязя», переехал из Москвы в Торонто три года назад, чтобы осуществить там мечту играть в хоккей на самом высоком уровне. Он присоединился к команде «Вон Кингз», совершенно при этом не зная английского языка. Но, как рассказал агент спортсмена Марти Язовцки, Абакар стремился освоиться на новом месте, и языковой барьер быстро перестал быть для него проблемой.

Абакар поехал в Канаду за своим старшим братом Гаджи. По словам агента, отец спортсмена сам обратился к нему с просьбой помочь в становлении карьеры своего второго сына. «Нет ничего страшнее смерти ребенка»: трагически погиб юный хоккеист СКА 14-летний хоккеист системы СКА Всеволод Малков погиб после попадания шайбы в грудь на тренировке... 12 августа 17:53

«Он сказал мне, что у него есть еще один сын, которого он хотел бы привезти сюда. Мы прошли долгий путь, чтобы он получил соответствие стандартам Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Абакар был великолепен, он не позволил языковому барьеру стать серьезным препятствием. Я видел команды, в которых есть аутсайдер, и с ним сначала обращались как с изгоем. Абакар пришел в статусе аутсайдера, но сразу стал равным другим», — приводит слова Язовцки The London Free Press.

Казбеков начал выступления за «Вон Кингз», а в 2021 году был выбран на драфте игроков OHL до 18 лет клубом «Лондон Найтс» под общим первым номером. Его карьера в новой команде складывалась непросто, в прошлом сезоне он сыграл лишь девять матчей. Ему мешала травма плеча.

«Плечо действительно было проблемой для него. Ему не везло с травмами в последние полтора года.

Я знаю, многие удивлялись, что «Лондон» взял его под первым номером на драфте. «Найтс» — это топ-команда, и они выбрали парня из России», — рассказал Язовцки.

Тренировавший «Вон Кинг» Марк Филиппоне, в свою очередь, сообщил, что поспособствовал переходу Абакара в более сильную команду. По его словам, представители «Найтс» советовались с ним о том, стоит ли брать Казбекова.

«Я помню, как мне позвонили из «Лондон Найтс», чтобы спросить о нем, и я ответил, что это невероятный парень. Все, чего он хотел, — быть на льду. Он был очень добродушным, я в начале говорил своим ребятам, что, пусть он и не знает английского, он нам поможет. Так что просто помогайте Абакару», — вспоминал Филиппоне.

Свой последний матч 18-летний нападающий провел накануне гибели. В субботу он помог своей команде одержать 15-ю победу в последних 17 матчах — «Найтс» со счетом 5:2 обыграли «Оуэн Саунд».

«Не нахожу слов, я опустошен и убит горем. У Абакара огромная семья, девять братьев и сестер. Он любил свою семью, это был сильный мальчик, очень дисциплинированный и с огромным желанием трудиться. Он был просто отличным парнем», — констатировал агент спортсмена Язовцки.

Ближайший матч «Лондон Найтс» против команды «Флинт Файрбердс» отложен на неопределенный срок. Как сообщает ТАСС, российское посольство в Оттаве и генконсульство РФ в Торонто готовы оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

«Посольство и генконсульство РФ в Торонто готовы оказать необходимую помощь родным Казбекова, если поступит такой запрос от родственников.

На данный момент к нам никто не обращался, в том числе представители клуба, за который выступал Абакар, и Хоккейной лиги Онтарио. С клубом мы сейчас связываемся, чтобы прояснить ситуацию», — говорится в сообщении дипмиссии.