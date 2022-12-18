«Задача шахмат России — войти в азиатскую семью»: интервью главы ФШР Филатова

На XV съезде Федерации шахмат России (ФШР) состоялись выборы президента организации — их в третий раз выиграл Андрей Филатов, одержавший победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира Сергеем Карякиным. В интервью «Газете.Ru» Филатов заявил, что с уважением относится к гражданской позиции Карякина, а также выразил уверенность, что российский спорт вернет позиции на международной арене.

— Какие важные, основополагающие решения, помимо непосредственно выборов президента ФШР, были приняты на съезде?

— Были переизбраны наши органы власти — Наблюдательный Совет, вице-президенты: ушел Анатолий Карпов, одним из вице-президентов стал Сергей Смагин. Анатолий Карпов остался в команде, став почетным президентом ФШР, и продолжит работать над продвижением шахмат в нашей стране.

— Ваш конкурент на выборах Сергей Карякин достаточно резко высказывался в отношении как Федерации, так и многих ее членов. Как вы это восприняли и повлияло ли это на ваше личное отношение к Сергею?

— Федерация действует согласно Уставу. Есть органы власти — президент, Наблюдательный Совет, вице-президенты. И Федерация ничего не может делать в обход Устава, иначе нас Минюст просто закроет. Поэтому любые спекуляции на тему того, что Федерация организовывает петиции, пикеты, просто невозможны — по той простой причине, что у нас есть уставная деятельность, которая четко определяет наши действия.

Есть люди с личной точкой зрения, но только рейтинговых шахматистов у нас больше 400 тысяч. Кто из них что думает и куда ходит — этого Федерация точно не будет отслеживать.

Что касается ведущих шахматистов, то у многих было недостаточно информации для того, чтобы делать выводы и принимать решения. Я уважаю мнение Сергея и считаю, что он большой молодец в том, что занимает активную гражданскую позицию.

— Расскажите, пожалуйста, о самих выборах. Было ли волнение от того, что есть конкуренция?

— Выборы были альтернативными, конкурентными, острыми. Были разные взгляды, дискуссии. Наше шахматное сообщество оказало мне доверие, и я в третий раз стал президентом ФШР. Спасибо Сергею Карякину: без этой конкуренции, наверное, не было бы такого внимания к съезду.

— В свете активного вовлечения Карякина в общественную деятельность и социальные вопросы как вы оцениваете его перспективы в качестве спортсмена? Считаете ли вы, что у него еще есть шанс выйти на прежний уровень? Андрей Филатов рассказал о самом сложном периоде за время работы на посту главы ФШР Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о самом сложном периоде за то... 17 декабря 23:36

— У него фантастический талант. И мне будет по-человечески и как тренеру очень жалко, если он этот талант закопает. У него есть время, и он еще может принести стране и медали, и награду, и корону — если он на этом сконцентрируется. Он хочет себя попробовать в различных качествах, но мне кажется, что его спортивная карьера еще не закатилась. А совмещать разные виды деятельности крайне сложно.

— Внешние обстоятельства вынуждают многих атлетов принимать непростые решения и менять спортивное гражданство. Стало ли это проблемой для Федерации шахмат России?

— Я в принципе против смены гражданства — спортивного или не спортивного. Но я не знаю, какие могут быть у людей обстоятельства. И мне сложно судить в данном вопросе.

Это дело личное, но никто из членов сборной России гражданство, по моей информации, не поменял и не выходил с таким предложением.

Сейчас все они едут на чемпионат мира по рапиду и блицу в Казахстан, где будут стараться завоевать титул, принести стране медали и порадовать любителей шахмат. Считаю, что они в этом плане молодцы. У нас есть девушка, сменившая гражданство, но она вышла замуж — так что это личные обстоятельства. Напротив, есть шахматисты, которые к нам приходят — это стандартный процесс в спорте. Просто сегодня он обостренный. Но те спортсмены, которые нужны нам в сборной, остаются гражданами России. А кто из более чем 430 тысяч шахматистов что делает — нам сложно оценить.

— Федерация планирует развивать множество внутренних проектов, которые получали поддержку со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ) при Кирсане Илюмжинове. На каком уровне сейчас находится взаимодействие ФШР с ФИДЕ при Аркадии Дворковиче?

— Оно находится в рабочем состоянии. Хочу отметить, что ФИДЕ — одна из немногих спортивных федераций, которая позволяет нашим спортсменам, детям принимать участие в чемпионатах Европы и мира. Да, они выступают под флагом ФИДЕ, но все же играют и радуют любителей шахмат в нашей стране.

— Российский спорт остается под запретом на международном уровне, нашим атлетам запрещено выступать на большинстве официальных международных соревнований в разных видах спорта. При этом многие федерации уже идут вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета и все же допускают россиян до турниров. Когда, на ваш взгляд, эта ситуация может переломиться в пользу российского спорта?

— Каждый должен делать свою работу — мы делаем свою.

Наша задача — сначала войти в азиатскую семью. Потом — поставить вопрос о том, чтобы полноценно участвовать в соревнованиях с гербом, гимном и флагом.

Это тот путь, по которому мы идем. Сегодня главное — чтобы в первую очередь не было дискриминации в отношении детей, ветеранов, шахматистов с ограниченными возможностями. Дальше — интересы национальной команды. Мы все вернем, будем выступать под флагом.

— В заключение — вопрос совсем на другую тему. Я знаю, что вы следите за событиями чемпионата мира по футболу, пусть там и не участвуют российские футболисты. Можете ли поделиться ожиданиями от финала?

— Французы — чемпионы мира, а Месси заслуживает победы. Я — за спектакль, который планирую посмотреть. И желаю, чтобы он длился как можно дольше. Чтобы не было мгновенного результата — пусть будет серия пенальти. Чтобы получилось красиво.