«Думаем о его семье и друзьях»: в Канаде погиб молодой российский хоккеист

18-летний нападающий канадского «Лондон Найтс» и Хоккейной лиги Онтарио (OHL) Абакар Казбеков погиб. Хоккеист выпал из окна дома, в котором проживал. Полиция ведет расследование произошедшего.

Трагедия случилась в Канаде. В городке Лондон погиб юный российский хоккеист Абакар Казбеков, выступавший за команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс».

По информации The London Free Press, перспективный форвард выпал из окна своего дома рано утром 17 декабря, незадолго до очередной тренировки своей команды, в которой он должен был принять участие. Прибывшая на место в 8.20 утра по местному времени полиция не зафиксировала признаков насильственной смерти, однако начала расследование случившегося и пока не сделала выводов о причинах трагедии.

Отец Абакара, Заур Казбеков, в начале 2000-х годов выигрывал бронзовые медали на чемпионате России и Кубке мира по вольной борьбе. При этом в семье Казбекова-старшего помимо Абакара есть еще девять детей. Лучший в истории. Или нет? Как воспринимать карьеру Месси после золота ЧМ 35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл чемпионат мира и во второй раз в карьере... 19 декабря 20:08

«Плечо постоянно беспокоило его. Ему не везло с травмами в последние полтора года, — рассказал канадским СМИ агент игрока Марти Язовцки. — Я опустошен и убит горем. У Абакара большая семья, девять братьев и сестер. Он любил свою семью, был сильным парнем, очень дисциплинированным и с великолепной рабочей этикой. Он был просто очень хорошим парнем».

«Помню, когда мне звонили из «Лондон Найтс» и спрашивали о нем, я ответил, что этот ребенок невероятен. Если б он дорос до главного драфта OHL, возможно, стал бы игроком первого раунда. Все, чего он хотел, – оказаться на льду. Днем он ходил в хоккейную школу и тренировался с нами. Он был таким добродушным. Я обычно говорил детям, что хоть этот парень не знает английского, но никогда не ошибается в упражнениях. Так что просто следуй за Абакаром», — рассказал Марк Филиппоне, тренировавший российского хоккеиста в его первое североамериканской команде «Вон Кингз».

Абакар Казбеков пошел в хоккей по стопам своего старшего брата Заура, который ранее также уехал в Канаду и играл за одну из команд Большой хоккейной лиги Торонто (GTHL). Триумф легенды: Месси привел Аргентину к победе на ЧМ-2022 Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился сверхдраматичным матчем: сборная Аргентины обыграла... 18 декабря 21:38

Абакар был воспитанником системы «Витязя» и в детско-юношеском хоккее выступал в одной команде с одним из самых перспективных российских молодых игроков Иваном Мирошниченко, а в сборной Центрального федерального округа, куда вызывался, встречался с другим талантом поколения — Матвеем Мичковым.

В Канаду Казбеков отправился в сезоне-2019/20 и успел поиграть за «Эверест Академи», «Вон Кингз»-U16 и «Миссисага Сенаторз»-U18, прежде чем был выбран под общим первым номером на приоритетном драфте OHL-U18 для проживающих в Канаде игроков (третий по приоритетности драфт лиги) «Лондон Найтс».

В составе «рыцарей» в прошлом сезоне россиянин провел девять матчей, отметившись в них одним голом при показателе полезности -3 и двух минутах штрафа, а в текущем сезоне отыграл 12 матчей, сделав одну голевую передачу и набрав -4.

«Сегодня я присоединяюсь ко всему сообществу, оплакивающему трагическую потерю игрока «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям в России, а также его товарищам по команде и друзьям здесь, в Канаде», — выступил с заявлением комиссионер OHL Дэвид Барнс. «Задача шахмат России — войти в азиатскую семью»: интервью главы ФШР Филатова На XV съезде Федерации шахмат России (ФШР) состоялись выборы президента организации — их... 18 декабря 16:06

«Абакар был ценным членом команды с 2021 года. Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде», — сказано в заявлении «Лондон Найтс».

Ближайший матч команды против «Флинт Файрбердз» перенесен из-за случившегося, а все партнеры Казбекова по команде сменили аватары в соцсетях на картинку с цифрой 15 — игровым номером российского нападающего.