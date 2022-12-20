Штанга испортила историческое достижение Овечкина, но он смог обойти легенду НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ
Почетными гостями матча в столице США стали Марк и Марти Хоу — сыновья легендарного Горди Хоу, второго снайпера в истории НХЛ. Они прибыли в Вашингтон специально ради того, чтобы увидеть, как капитан «столичных» Александр Овечкин побьет достижение их знаменитого отца. На счету Хоу была 801 шайба за карьеру, тогда как у Овечкина на данный момент 800 голов.
Александр Овечкин, признанный перед матчем первой звездой недели, заявил, что был бы рад обойти Хоу именно в игре с «Детройтом». Но все же Ови предпочел не загадывать.
«Конечно, было бы неплохо обойти Хоу в матче против его «Детройта». Но никогда не знаешь, что может случиться.
Мы виделись с ним лишь однажды на Матче звезд, это было давно. Обсуждали клюшки и то, чем они отличаются», — рассказал Овечкин журналистам.
Матч при этом начался не под диктовку «Вашингтона» — напротив, гости чувствовали себя вольготно на «Кэпитал Уан-Арене». К первому перерыву они вели уже со счетом 2:0 благодаря голам Давида Перрона и Оскара Сундквиста. Ситуация изменилась во втором периоде: хозяева перехватили инициативу и буквально осадили ворота соперников. Овечкин мог открывать счет, но шайба после его броска с близкого расстояния попала в штангу.
Не забив, Ови выступил в качестве ассистента, на 36-й минуте выложив передачу Нику Дауду.
Тот свой шанс использовал, ну а Овечкин обошел легендарного Бобби Орра по числу результативных передач за карьеру и вышел на чистое 70-е место — теперь на счету россиянина 646 голевых пасов.
Тем временем Дауду понадобилось всего 11 секунд, чтобы оформить дубль. Отметим, что в концовке второй 20-минутки произошел эпизод, который остался без внимания судей: вратарь «Детройта» Вилле Хуссо, выставив клюшку, сбил с ног проезжавшего мимо Овечкина. Впрочем, сам Александр не особенно протестовал.
В начале третьего периода Лукас Рэймонд вновь вывел «Ред Уингз» вперед, но минуту спустя Эрик Густаффсон сравнял счет, а в овертайме победу «Вашингтону» принес российский хоккеист — но не Овечкин.
Настоящим героем матча стал защитник Дмитрий Орлов, который мощным броском зафиксировал седьмую победу «Кэпс» в последних восьми матчах.
«Когда вы уступаете 0:2, у вас два варианта: либо принять поражение, либо постараться победить. Наши ребята изо всех сил старались вернуться в игру и в итоге забили нужные голы», — подвел итоги матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.
«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:5
Среди прочих состоявшихся минувшей ночью матчей выделяется игра в Ванкувере, где местные «Кэнакс» крупно уступили «Сент-Луису». Гости забросили пять шайб, и самое активное участие в них приняли россияне.
Одним из героев встречи стал Владимир Тарасенко, оформивший ассистентский хет-трик. Кроме того, голевой пас в свой актив записал Иван Барбашев.
Отметим также, что единственная шайба «Ванкувера» — тоже на счету россиянина, ее автором стал Илья Михеев.
Другие матчи
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 7:3
«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 1:2
«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ
«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0 Б
«Вегас Голден Найтс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3
«Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ