Олимпийская катастрофа: Россия потеряла биатлонистку, а у первой запасной нет документов

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
Норвегия    —   Чехия
Начало в 15:05
Австралия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
Начало в 04:05
США    —   Италия
Начало в 04:05
Швеция    —   Чехия
Начало в 04:05
Австралия    —   Китай
Начало в 04:05
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 07:10
Финляндия    —   США
Начало в 16:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
Начало в 07:10
Швеция    —   Япония
Начало в 11:40
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Италия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
Начало в 15:05
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 15:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
Начало в 03:35
Канада    —   Швейцария
Начало в 03:35
Швеция    —   Австралия
Начало в 03:35
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:55
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 06:35
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 07:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
Начало в 07:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 08:15
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
Начало в 08:35
Великобритания    —   Австралия
Начало в 08:35
Китай    —   Канада
Начало в 08:35
Чехия    —   Италия
Начало в 08:35
Церемония открытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
Начало в 04:05
Австралия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:45
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
Начало в 07:10
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
Начало в 09:05
Швеция    —   Канада
Начало в 09:05
Чехия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Китай    —   США
Начало в 09:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 09:20
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 11:40
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Начало в 12:00
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 13:45
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:00
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:10
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 14:35
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:38
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
Начало в 15:05
Чехия    —   Швейцария
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   Италия
Начало в 15:05
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
Начало в 15:23
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
Начало в 15:53
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
Начало в 16:10
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
Начало в 16:18
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
Начало в 04:05
США    —   Чехия
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Австралия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
Начало в 11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
Начало в 15:05
Швейцария    —   США
Начало в 15:05
Италия    —   Швеция
Начало в 15:05
Канада    —   Австралия
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
Начало в 16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
Начало в 04:05
Канада    —   Италия
Начало в 04:05
Швейцария    —   Норвегия
Начало в 04:05
Чехия    —   Китай
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 07:10
Швейцария    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
Начало в 11:40
Китай    —   Швеция
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
Начало в 07:10
Финляндия    —   Россия
Начало в 16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
Начало в 11:40
Швеция    —   Дания
Начало в 16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. Финал
   —   
Начало в 15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Чехия    —   Дания
Начало в 16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Норвегия    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Россия
Начало в 15:05
Дания    —   Канада
Начало в 15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
Начало в 11:30
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Начало в 06:00
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 06:05
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Начало в 06:47
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Начало в 07:14
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Начало в 07:46
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
   —   
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
   —   
Начало в 04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание
Спорт

Олимпийская катастрофа: Россия потеряла биатлонистку, а у первой запасной нет документов

Драчев заявил, что Васнецова заразилась коронавирусом в Москве, и обвинил в этом СБР

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Биатлонистка Валерия Васнецова

Биатлонистка Валерия Васнецова

РИА Новости
Одна из лучших биатлонисток страны и незаменимый боец в эстафетах Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус спустя два дня пребывания в Пекине и была выселена из олимпийской деревни в карантинный отель. Ее должна заменить Евгения Буртасова, которая заявила, что ей не хватает документов. Олимпийский призер Владимир Драчев в беседе с «Газетой.Ru» обвинил в заражении Васнецовой Союз биатлонистов России (СБР), а чемпион мира Дмитрий Ярошенко назвал «колоссальным» риск того, что спортсменка успела передать вирус другим членам сборной.

Олимпийская сборная России по биатлону понесла серьезную потерю: 23-летняя Васнецова заболела коронавирусом и 30 января была отправлена на изоляцию, которая продлится минимум пять дней (а если она к тому моменту не сдаст два отрицательных теста, то еще дольше).

Любопытно, что сразу по прилете в Пекин тесты спортсменки были отрицательными, и она успела провести одну тренировку. Однако потом начали проявляться симптомы болезни, и положительные тесты не заставили себя долго ждать.

«Валерия чувствует себя удовлетворительно, температура скачет, есть симптомы. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации на своей первой Олимпиаде», — написал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

К счастью, свежие тесты других спортсменок сборной и тренеров, контактировавших с Васнецовой, оказались отрицательными, как сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в команде.

С другой стороны, и сама Васнецова недавно получала отрицательные результаты тестов, хотя явно была уже больна в тот момент.

«Насколько велик риск, что кто-то еще заболеет, — это самый главный вопрос, — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» четырехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. — Потому что они же вместе летели туда, живут там вместе, питаются, на тренировки ходят, в одном автобусе ездят.

Трудно сказать, сядут ли на карантин спортсменки, которые контактировали с Васнецовой. В России те, кто контактировали с заболевшим, садятся на недельный карантин, — об этом и дети, и взрослые знают. Как будет складываться ситуация там, я пока не понимаю.

По идее, должны сесть на карантин все, кто с ней соприкасался, но это уже на усмотрение Китая. Раз она сдала два положительных теста, она носитель инфекции — и стала им не сегодня, а несколько дней назад».

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал Союз биатлонистов России заранее продумать, как быстро произвести замены в команде в случае новых положительных тестов на COVID-19.

«Риск заражения других биатлонисток вообще колоссальный. Думаю, что в любом случае Союз биатлонистов России должен быть готов к тому, чтобы кого-то экстренно поменять. Жаль, что квота у нас всего в пять человек.

Главное не попасть в ситуацию, чтобы опять у кого-то был положительный тест. Если поблизости к Китаю у нас не окажется запасных спортсменов, может дойти до того, что в эстафете мы не сможем пробежать.

Если в личных гонках есть много других претендентов на медали, то в командных дисциплинах у России шансы вырастают кратно, и в эстафетах наши спортсмены могут бороться за пьедестал. Не дай бог, не будет полной команды — это потенциально упущенный шанс.

Руководство каким-то образом должно продумать, как в оперативном порядке осуществлять замены.

Может быть, они общаются с коллегами из других федераций и стран. Этой проблеме подвержены не только мы, но и французы, норвежцы — все в одинаковой степени. Вот как они будут реагировать на эту ситуацию — и мы должны действовать точно так же. Думаю, другие федерации уже придумали «план Б», как менять спортсменов», — сказал Ярошенко.

Примечательно, что первые проблемы, связанные с COVID-19, возникли у Васнецовой еще при первой попытке вылететь в Пекин — 26 января. У биатлонистки не оказалось нужных документов, подтверждающих тот факт, что она уже перенесла коронавирус.

По этой причине ей пришлось остаться в Москве на лишние два дня и вылететь лишь 28-го числа вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым, у которых оказались такие же проблемы.

Драчев предположил, что из-за ошибки в документах и вынужденной задержки Васнецова и заразилась коронавирусом.

«Пожалуйста: Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела. Шашилов болел раньше, но если это омикрон, то он может быть носителем, потому что омикрон имеет не такие свойства, как другие штаммы. Вот вам последствия халатности и разгильдяйства Союза биатлонистов России, что они не успели сделать документы для наших спортсменок и тренера. И однозначно еще будут последствия, судя по тому, как развивается ситуация: один человек может заразить сто.

То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР. Если бы они не просидели в Москве вместо того, чтобы вылететь в Пекин, то она не заболела бы — в Москве она и заразилась», — сказал Драчев.

Валерия Васнецова была проверенным эстафетным бойцом — ее надежная стрельба и неплохая скорость помогли сборной России взять серебро на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Антхольце, а также бронзу в Рупольдинге в этом сезоне. Биатлонистка должна была войти в состав команды и на олимпийскую эстафету, но теперь ее придется заменить.

СБР уже подал заявку на то, чтобы вместо Васнецовой в Пекине выступила Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова).

Она известна своей потрясающей меткостью: совсем недавно 28-летняя биатлонистка взяла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, где главным фактором является чистая стрельба, поскольку за один промах сразу добавляется штрафная минута. Буртасова не допустила ни одной осечки.

Кроме того, она идеально отстрелялась 30 января в супермиксте, который выиграла в паре с Антоном Бабиковым, — девушка не использовала ни одного дополнительного патрона.

Таким образом, Буртасова может вполне спокойно заменить Васнецову и при этом будет не только полезна в эстафете, но и конкурентоспособна в личных гонках — по крайней мере, в индивидуальной.

Однако и у Буртасовой есть проблемы с документами. Причем девушка проговорилась об этом сама в эфире «Матч ТВ» сразу после победы в супермиксте.

«У меня нет документов на Олимпиаду. Почему я должна ехать, если документы туда у меня полностью не готовы? Для безопасности надо было две недели вести дневник здоровья о своем самочувствии, когда выдается аккредитация. У Антона Бабикова есть дневник, он его вел. Я получила информацию только дня три назад. Сейчас уже начала вести», — заявила Буртасова, таким образом косвенно обвинив руководство СБР в том, что ее вовремя не предупредили о необходимости вести дневник здоровья, хотя она являлась первой запасной.

«Возникнут ли трудности у Буртасовой из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это», — сказал по этому поводу пресс-атташе СБР Аверьянов.

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что дневник здоровья заполняется очень быстро задним числом, и никакой проблемы это не представляет.

А тренер Шашилов сообщил, что в данный момент ОКР занимается оформлением всех необходимых документов и Буртасова прибудет в Пекин 2 или 5 февраля.

Лучше бы прилететь 2-го числа, учитывая, что спортсменке потребуется время на адаптацию к другому часовому поясу (+5 от Москвы и +7 от Германии, где она совсем недавно соревновалась на чемпионате Европы), а также необходимо будет привыкнуть к высоте 1 600 м над уровнем моря, где пролегает олимпийская трасса Пекина.

Кроме того, уже 7 февраля состоится индивидуальная гонка Олимпиады, где Буртасова будет одной из главных претенденток на медаль.

«Я еще две недели назад говорил, что надо вводить Буртасову в состав, потому что это единственная спортсменка, которая может завоевать медаль в индивидуальной гонке, где четыре огневых рубежа и минута штрафа за каждый промах, — потому что она стреляет идеально, — сказал «Газете.Ru» Владимир Драчев.

— Она показала себя в последней эстафете на чемпионате Европы, где при сильном ветре не использовала ни одного запасного патрона. А до этого выиграла еще индивидуальную гонку. Это замена на улучшение, Буртасова — одна из претенденток на медаль».

Дмитрий Ярошенко также считает, что сборная не сильно потеряла из-за положительных тестов Васнецовой.

«Если рассматривать Буртасову как замену Васнецовой, то это почти равнозначная замена. Понятно, неизвестно, как на ней отразятся переезды. Но там всего четыре человека бежит во всех видах, кроме смешанной эстафеты, где бегут двое.

В эстафету еще нужно попасть, а для этого надо пробежать личную дистанцию и проявить себя. Соответственно, для того чтобы ту же Буртасову в эстафету поставить, надо дать ей пробежать какую-то гонку.

А какую? Кроме индивидуальной, вариантов не вижу. Все зависит от раскладов. Конечно, запасной человек нужен, потому что форс-мажор с коронавирусом внес ужасную путаницу на этих Играх».

Биатлонные соревнования стартуют в Пекине 5 февраля со смешанной эстафеты, а закончатся 19-го числа женским масс-стартом.

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