«Если мальчишки не подведут, шансы на золото велики»

За сутки до старта командного турнира по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине стали известны имена тех, кто исполнит свои короткие программы. Специально для «Газеты.Ru» Людмила Великова, Алексей Урманов и Катарина Гербольдт оценили состав российской команды, а также порассуждали на тему итоговых перспектив сборной по фигурному катанию в этом виде состязаний.

3 февраля Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила участников командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, которые выступят с короткими программами.

Сборную России представят Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы на льду) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание). Имя спортсменки, которая будет защищать честь страны в женском одиночном катании, будет объявлено 4 февраля.

Капитаном национальной команды был выбран Никита Кацалапов.

«Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — сказал спортсмен.

Стоит отметить, что перед произвольной программой, куда смогут отобраться лишь пять стран из десяти, участвующих в короткой, у России будет возможность произвести две замены.

По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, состав российской сборной включает в себя всех лучших фигуристов страны на данный момент.

«Сборную России в короткой программе командного турнира представят все наши первые номера. Это очень правильное решение.

Состав на произвольную программу будет определяться внутри команды после короткой программы. Могут ли спортсмены устать после командных соревнований? Это спорт, нужно быть готовыми к испытаниям», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат». «Отсутствие звезд НХЛ открывает России легкую дорогу к золоту Игр» Мужская сборная России по хоккею отправится на Олимпиаду в Пекин в отдельном самолете... 03 февраля 09:33

Катарина Гербольдт назвала в качестве основных соперников российской сборной канадских и американских фигуристов.

«Выставлены наши лидеры, лучшие спортсмены. Конкуренты есть всегда, поэтому скидывать кого-то со счетов не стоит. Но у нас, думаю, лучший состав, и конкурировать со сборной России будет крайне сложно. Но и Америка, и Канада, и другие страны будут пытаться это делать», — заявила фигуристка «Газете.Ru».

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов считает, что российская команда способна победить в командном турнире.

«Неправильно делать какие-то прогнозы. Поэтому ни в коем случае я ничего не прогнозирую. Единственное, что я хочу сказать: у нас очень хорошие шансы для того, чтобы бороться за золотую медаль в команде», — сказал Урманов «Газете.Ru».

Заслуженный тренер России Людмила Великова в свою очередь отметила, что в мужской короткой программе ожидала увидеть другого российского спортсмена.

«Я не знаю, какие команды кого выставили. Но у нас хороший состав. Единственное — я думала, что Андрей Мозалев будет в короткой программе. Однако, насколько я знаю, перед произвольной программой будут меняться пары и девочки. Но если бы была смена, я бы Мозалева поставила в короткую программу, он хорошо ее катает. А Кондратюка бы уже на произвольную — но это мое мнение, не я решаю», — сказала Великова «Газете.Ru».

В мужском одиночном катании, по ее мнению, у России наименьшие шансы на успех, так как конкуренты со стороны США и Японии выступают сильнее.

«Если мальчишки не подведут, то шансы на золото велики. У Рафаэля Арутюняна мальчик-американец — Нейтан Чен — серьезный. А так, конечно, шансы есть — больше, чем у других.

Не хочу мальчиков очернять, но я знаю, что и в Японии, и в США сильные ребята. И одиночники вызывают наибольшее беспокойство.

С девочками все понятно, пары у нас лучшие. В танцах — считаю, второе-третье место может быть. Все нормально, думаю, проскочим», — отметила Великова. «Соревнования в больнице». Что ждет российских биатлонистов в Пекине Сборная России по биатлону готовится к олимпийским соревнованиям в условиях всеобщего... 02 февраля 22:29

Также специалистка выразила мнение, что в женском одиночном катании от России выступит Александра Трусова.

Напомним, что перед официальной публикацией ФФККР появилась информация о том, что в короткой программе в командном турнире будет исполнять свой прокат Камила Валиева, однако позднее эта информация не нашла подтверждения.

«Насколько я понимаю, Этери поменяет Камилу Валиеву — думаю, на Александру Трусову. Почему не на Анну Щербакову? Потому что у Трусовой по короткой программе совершенно определенные элементы, она не делает три с половиной оборота. А в произвольной, если не будет личной ответственности, она может пять четверных сделать — у Щербаковой такого нет. Это все-таки не личное первенство, не так страшно выходить», — заключила Великова.

Соревнования в командном турнире начнутся уже завтра, в 04:30 по московскому времени. Первыми на лед со своими короткими программами выйдут мужчины.