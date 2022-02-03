«Если мальчишки не подведут, шансы на золото велики»

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
Начало в 03:35
Канада    —   Швейцария
Начало в 03:35
Швеция    —   Австралия
Начало в 03:35
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:55
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 06:35
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 07:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
Начало в 07:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 08:15
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
Начало в 08:35
Великобритания    —   Австралия
Начало в 08:35
Китай    —   Канада
Начало в 08:35
Чехия    —   Италия
Начало в 08:35
Церемония открытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
Начало в 04:05
Австралия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:45
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
Начало в 07:10
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
Начало в 09:05
Швеция    —   Канада
Начало в 09:05
Чехия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Китай    —   США
Начало в 09:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 09:20
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 11:40
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:10
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:38
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
Начало в 15:05
Чехия    —   Швейцария
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   Италия
Начало в 15:05
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
Начало в 15:23
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
Начало в 15:53
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
Начало в 16:10
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
Начало в 16:18
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
Начало в 04:05
США    —   Чехия
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Австралия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
Начало в 11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
Начало в 15:05
Швейцария    —   США
Начало в 15:05
Италия    —   Швеция
Начало в 15:05
Канада    —   Австралия
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
Начало в 16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
Начало в 04:05
Канада    —   Италия
Начало в 04:05
Швейцария    —   Норвегия
Начало в 04:05
Чехия    —   Китай
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 07:10
Швейцария    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
Начало в 11:40
Китай    —   Швеция
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
Начало в 07:10
Финляндия    —   Россия
Начало в 16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
Начало в 11:40
Швеция    —   Дания
Начало в 16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. Финал
   —   
Начало в 15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Чехия    —   Дания
Начало в 16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Норвегия    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Россия
Начало в 15:05
Дания    —   Канада
Начало в 15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Тройка лидеров:
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Тройка лидеров:
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Тройка лидеров:
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Тройка лидеров:
Фристайл
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Конькобежный спорт
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«Если мальчишки не подведут, шансы на золото велики»

Объявлен состав сборной России на командный турнир по фигурному катанию на ОИ-2022

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Российский фигурист Марк Кондратюк показывает короткую программу на этапе Гран-при в Сочи

Российский фигурист Марк Кондратюк показывает короткую программу на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
За сутки до старта командного турнира по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине стали известны имена тех, кто исполнит свои короткие программы. Специально для «Газеты.Ru» Людмила Великова, Алексей Урманов и Катарина Гербольдт оценили состав российской команды, а также порассуждали на тему итоговых перспектив сборной по фигурному катанию в этом виде состязаний.

3 февраля Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила участников командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, которые выступят с короткими программами.

Сборную России представят Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы на льду) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание). Имя спортсменки, которая будет защищать честь страны в женском одиночном катании, будет объявлено 4 февраля.

Капитаном национальной команды был выбран Никита Кацалапов.

«Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — сказал спортсмен.

Стоит отметить, что перед произвольной программой, куда смогут отобраться лишь пять стран из десяти, участвующих в короткой, у России будет возможность произвести две замены.

По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, состав российской сборной включает в себя всех лучших фигуристов страны на данный момент.

«Сборную России в короткой программе командного турнира представят все наши первые номера. Это очень правильное решение.

Состав на произвольную программу будет определяться внутри команды после короткой программы. Могут ли спортсмены устать после командных соревнований? Это спорт, нужно быть готовыми к испытаниям», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Катарина Гербольдт назвала в качестве основных соперников российской сборной канадских и американских фигуристов.

«Выставлены наши лидеры, лучшие спортсмены. Конкуренты есть всегда, поэтому скидывать кого-то со счетов не стоит. Но у нас, думаю, лучший состав, и конкурировать со сборной России будет крайне сложно. Но и Америка, и Канада, и другие страны будут пытаться это делать», — заявила фигуристка «Газете.Ru».

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов считает, что российская команда способна победить в командном турнире.

«Неправильно делать какие-то прогнозы. Поэтому ни в коем случае я ничего не прогнозирую. Единственное, что я хочу сказать: у нас очень хорошие шансы для того, чтобы бороться за золотую медаль в команде», — сказал Урманов «Газете.Ru».

Заслуженный тренер России Людмила Великова в свою очередь отметила, что в мужской короткой программе ожидала увидеть другого российского спортсмена.

«Я не знаю, какие команды кого выставили. Но у нас хороший состав. Единственное — я думала, что Андрей Мозалев будет в короткой программе. Однако, насколько я знаю, перед произвольной программой будут меняться пары и девочки. Но если бы была смена, я бы Мозалева поставила в короткую программу, он хорошо ее катает. А Кондратюка бы уже на произвольную — но это мое мнение, не я решаю», — сказала Великова «Газете.Ru».

В мужском одиночном катании, по ее мнению, у России наименьшие шансы на успех, так как конкуренты со стороны США и Японии выступают сильнее.

«Если мальчишки не подведут, то шансы на золото велики. У Рафаэля Арутюняна мальчик-американец — Нейтан Чен — серьезный. А так, конечно, шансы есть — больше, чем у других.

Не хочу мальчиков очернять, но я знаю, что и в Японии, и в США сильные ребята. И одиночники вызывают наибольшее беспокойство.

С девочками все понятно, пары у нас лучшие. В танцах — считаю, второе-третье место может быть. Все нормально, думаю, проскочим», — отметила Великова.

Также специалистка выразила мнение, что в женском одиночном катании от России выступит Александра Трусова.

Напомним, что перед официальной публикацией ФФККР появилась информация о том, что в короткой программе в командном турнире будет исполнять свой прокат Камила Валиева, однако позднее эта информация не нашла подтверждения.

«Насколько я понимаю, Этери поменяет Камилу Валиеву — думаю, на Александру Трусову. Почему не на Анну Щербакову? Потому что у Трусовой по короткой программе совершенно определенные элементы, она не делает три с половиной оборота. А в произвольной, если не будет личной ответственности, она может пять четверных сделать — у Щербаковой такого нет. Это все-таки не личное первенство, не так страшно выходить», — заключила Великова.

Соревнования в командном турнире начнутся уже завтра, в 04:30 по московскому времени. Первыми на лед со своими короткими программами выйдут мужчины.

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