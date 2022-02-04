Золото Олимпиады под угрозой: россияне поругались с американцами, а потом проиграли им

На Олимпийских играх в Пекине стартовал командный турнир фигуристов. По итогам первого дня, в который мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары показали короткие программы, сборная России уступает команде США два балла. Камила Валиева выйдет спасать команду в воскресенье. «Газета.Ru» — о том, что говорили российские фигуристы и их соперники после старта Игр.

Мужское одиночное катание

Открывать соревнования в командном турнире выпало мужчинам. Выбор фигуриста от российской сборной был очевиден — на короткую программу вышел Марк Кондратюк, который в декабре выиграл национальное первенство, а в январе стал победителем чемпионата Европы. Фигурист открывал сильнейшую разминку и сумел справиться со своим волнением, пусть и не сразу. «Если мальчишки не подведут, шансы на золото велики» За сутки до старта командного турнира по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр... 03 февраля 21:31

Приземления с двух первых прыжков (четверного тулупа и тройного акселя) вышли нервными — спортсмен ощутимо дрожал на выезде, но не упал! — а финальный каскад четверной сальхов + тройной тулуп удался идеально. В итоге ученик Светланы Соколовской набрал 95,81 балла и уступил лишь двум мастодонтам мужского одиночного катания — американцу Нэйтану Чену и японцу Шоме Уно — и таким образом принес в актив сборной восемь баллов из десяти возможных.

После проката Кондратюк признался, что волнение сказалось на его первых прыжках.

«С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата.

Перед выходом на лед старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И еще зрители помогли. Я думал, их вообще не будет, и очень обрадовался, что трибуны не пустые», — поделился спортсмен.

Высоко оценил выступление российского фигуриста олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который выступает в роли комментатора на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что выступление Кондартюка было очень хорошим, а его третье место принесло важные баллы, что позволило сборной России сделать большой шаг в сторону медалей командного турнира.

«Честно говоря, когда ребята в первой группе стали срывать прыжки, закрались опасения «А как откатает Кондратюк?». В фигурном катании часто бывает так — один упал, второй — и дальше цепная реакция… Но, к счастью, на Марка это не повлияло. Всех поздравляю с ярким началом командного турнира фигуристов!» — передает слова Ягудина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). «Чего молчишь? Алле!» Фигуристка ушла от Тутберидзе после критики тренеров Талантливая юниорка Любовь Рубцова, владеющая тройным акселем, перешла из группы Этери Тутберидзе... 01 февраля 20:19

Первым по итогам короткой программы стал американец Нэйтан Чен, который принес своей сборной десять очков. Набравший космические 111,71 балла фигурист признался, что командные соревнования помогают ему подготовиться к личным, а также отметил, что сборная США намерена бороться за медали высшей пробы.

«Сборная США будет бороться за золото! На Олимпиаде большая конкуренция, но мы постараемся. Арена в Пекине — особенное место, я наслаждаюсь пребыванием здесь. В целом мне все нравится на Играх — еда, быт, люди и все остальное», — приводит слова Чена Sport24.

Изначально предполагалось, что Чену дадут отдохнуть, и он не будет катать произвольную программу на командном турнире, чтобы лучше подготовиться к личному, где его ждет напряженная конкуренция с легендарным японцем Юдзуру Ханю (тот вообще пропускает командник).

Однако теперь — на фоне лидерства США — возникают подозрения, что Чена все же отправят на произвольную программу, чтобы гарантированно обыграть там Кондратюка и снова принести своей команде десять баллов.

Для России такой расклад может быть весьма неприятным.

Танцы на льду

В танцах на льду развернулась жесткая борьба, — причем началась она еще до того, как фигуристы начали исполнять свои короткие программы. Во время разминки Виктория Синицина столкнулась с американцем Захари Донохью, на что резко отреагировал ее партнер (и возлюбленный в жизни) — Никита Кацалапов, что-то экспрессивно высказав сопернику. Повод для возмущения у российской пары был — они первыми начали выполнять свою связку, ехали спиной и американский дуэт не видели, а вот конкуренты их заметить вполне могли. «Соревнования в больнице». Что ждет российских биатлонистов в Пекине Сборная России по биатлону готовится к олимпийским соревнованиям в условиях всеобщего... 02 февраля 22:29

«На самом деле не помню, что я сказал. Даже не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал. Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке — это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке…» — признался уже после Кацалапов.

Синицина добавила, что в раздевалке из-за этого фигуристы постоянно ругаются, а сам спортсмен отметил, что в этот раз это перешло на личное конкретно с американской парой.

Самое обидное, что именно этому американскому дуэту Синицина и Кацалапов проиграли первое место в ритм-танце. Таким образом, Хаббел и Донохью принесли своей сборной вторые десять очков в командном турнире, а россияне добыли девять.

Бороться за первую строчку отечественным фигуристам помешала грубая ошибка Кацалапова на дорожке шагов.

«Как показали на замедленном повторе — как будто бы конек въехал в лед. Я быстро подстроился, практически не пропустил ни секунду, но я не бы спас этот выкрюк. Обидно, потому что все элементы, вся программа, прошли достаточно хорошо. Это просто случайность. И даже никого не надо винить. Просто обидно. Случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Ведь это все-таки дорожка — элемент на уровень», — отметил Кацалапов.

Хабелл и Донохью заявили, что для их пары не имеет большого значения, что они обошли именно российских фигуристов.

«У меня нет особенного эпитета к тому, что мы обошли русских. Я не видела их прокат. Нам это приятно. У них сильная пара. Мы хотим золото для США, но у нас нет задачи конкретно обойти русских. Мы счастливы принести первое место в своем виде и десять очков для нашей команды», — приводит слова Хаббел Sport24.

Спортивные пары

Действующие чемпионы мира из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнованиях спортивных пар обидно проиграли соперникам из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань — всего 19 (!) сотых (82,64 против 82,83 балла). После короткого проката фигуристы признались, что не особо сильно расстроились подобному раскладу, поскольку разрыв получился очень маленький, а важные очки в копилку российской сборной они принести смогли.

Хотя в командном турнире не особенно важно, насколько мелким вышел разрыв: Китай все равно получил десять баллов за первое место, а Россия — девять за второе, и это единственное, что имеет значение в таблице.

«Мы не сильно расстроились, оценки с китайской парой схожие. Мы настолько верим в свою команду, что отрыв, думаю, получится отыграть. В нашей команде слабых спортсменов нет, поэтому переживать нам не за что.

Мы постарались показать максимум, показать надежное катание, чтобы судьи оценили соответствующим образом. Мы очень рады, что удалось прокатать почти чисто», — приводит слова Мишиной Sport24.

Китайские фигуристы побили мировой рекорд в короткой программе, который ранее принадлежал Мишиной и Галлямову.

После выступления Вэньцзинь отметила, что Олимпиада — очень конкурентное соревнование, и призналась, что для них стало большой честью победить таких соперников.

«Как парники, мы уже все доказали для себя (Вэньцзинь и Цун — серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане — 2018, двукратные чемпионы мира. — «Газета.Ru»). Мы считаем, что и миру нам уже доказывать нечего.

На этой Олимпиаде мы просто стараемся получить удовольствие, прочувствовать дух соревнований. Но, конечно, для нас большая честь — победить таких сильных спортсменов, особенно россиян. Саша и Настя — потрясающая пара с прекрасным катанием. Они отлично выступили», — отметила китайская фигуристка.

Итог первого соревновательного дня в командном турнире подвела заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что нет никакой катастрофы в том, что сейчас российская сборная уступает американцам, а также высоко оценила прокаты фигуристов национальной команды.

«Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления. Все откатали нормально. Чистые прокаты были? Были. Кондратюк справился. Мишина и Галлямов проиграли замечательной китайской паре совсем немного. В ритм-танце тоже неплохой результат. Всех с началом Олимпиады, будем следить дальше», — сказала Тарасова Sport24.

Итоговая таблица после первого дня прокатов выглядит так:

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Россия находится на втором месте и проигрывает США два балла, которые теперь вынуждена отыгрывать за два оставшихся дня. Это значит, что дебютанту Кондратюку нельзя допускать провалов (а нервы у парня шалят), Синициной и Кацалапову запрещены нелепые срывы, как в первый день, Мишиной и Галлямову желательно уже не проигрывать даже 0,19 балла соперникам из Китая, а российские женщины должны дважды стать первыми — и в короткой, и в произвольной программе. Если же пойдут какие-то сюрпризы, то золото командного турнира вполне можно потерять.

Валиева выступит в короткой программе

Командный турнир продолжится в воскресенье, 6 февраля. В этот день свою короткую программу покажут женщины, и капитан сборной России Никита Кацалапов на пресс-конференции уже проговорился, что от нашей команды выступит Валиева, хотя Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изо всех сил скрывает состав сборной до самого последнего момента.

«Сегодня был замечательный день. Все представители нашей команды большие молодцы. Надеюсь, Камила справится с короткой программой в воскресенье», — заявил Кацалапов.

Также спортсмен раскрыл, что они с Синициной будут катать произвольный танец — без замен. В мужском турнире очевидно, что борьбу продолжит Марк Кондратюк, поскольку Андрей Мозалев и Евгений Семененко не обладают такой стабильностью. Ну а в парах, скорее всего, снова отправят Мишину и Галлямова — это самая технически сильная и стабильная пара мира, и в условиях напряженной борьбы за золото менять их не стоит.