Золото Олимпиады под угрозой: россияне поругались с американцами, а потом проиграли им

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицына / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
В ожидании огня: церемония открытия Олимпийских игр. LIVE
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
Начало в 04:05
Австралия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:45
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
Начало в 07:10
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
Начало в 09:05
Швеция    —   Канада
Начало в 09:05
Чехия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Китай    —   США
Начало в 09:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 09:20
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 11:40
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:10
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:38
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
Начало в 15:05
Чехия    —   Швейцария
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   Италия
Начало в 15:05
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
Начало в 15:23
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
Начало в 15:53
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
Начало в 16:10
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
Начало в 16:18
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
Начало в 04:05
США    —   Чехия
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Австралия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
Начало в 11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
Начало в 15:05
Швейцария    —   США
Начало в 15:05
Италия    —   Швеция
Начало в 15:05
Канада    —   Австралия
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
Начало в 16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
Начало в 04:05
Канада    —   Италия
Начало в 04:05
Швейцария    —   Норвегия
Начало в 04:05
Чехия    —   Китай
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 07:10
Швейцария    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
Начало в 11:40
Китай    —   Швеция
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
Начало в 07:10
Финляндия    —   Россия
Начало в 16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
Начало в 11:40
Швеция    —   Дания
Начало в 16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. Финал
   —   
Начало в 15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Чехия    —   Дания
Начало в 16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Норвегия    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Россия
Начало в 15:05
Дания    —   Канада
Начало в 15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Тройка лидеров:
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Тройка лидеров:
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Тройка лидеров:
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
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Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
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Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
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Конькобежный спорт
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Бобслей
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Спорт

Золото Олимпиады под угрозой: россияне поругались с американцами, а потом проиграли им

Почему Россия проиграла США на старте командного турнира фигуристов на Олимпийских играх

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Александр Вильф/РИА «Новости»
На Олимпийских играх в Пекине стартовал командный турнир фигуристов. По итогам первого дня, в который мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары показали короткие программы, сборная России уступает команде США два балла. Камила Валиева выйдет спасать команду в воскресенье. «Газета.Ru» — о том, что говорили российские фигуристы и их соперники после старта Игр.

Мужское одиночное катание

Открывать соревнования в командном турнире выпало мужчинам. Выбор фигуриста от российской сборной был очевиден — на короткую программу вышел Марк Кондратюк, который в декабре выиграл национальное первенство, а в январе стал победителем чемпионата Европы. Фигурист открывал сильнейшую разминку и сумел справиться со своим волнением, пусть и не сразу.

Приземления с двух первых прыжков (четверного тулупа и тройного акселя) вышли нервными — спортсмен ощутимо дрожал на выезде, но не упал! — а финальный каскад четверной сальхов + тройной тулуп удался идеально. В итоге ученик Светланы Соколовской набрал 95,81 балла и уступил лишь двум мастодонтам мужского одиночного катания — американцу Нэйтану Чену и японцу Шоме Уно — и таким образом принес в актив сборной восемь баллов из десяти возможных.

После проката Кондратюк признался, что волнение сказалось на его первых прыжках.

«С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата.

Перед выходом на лед старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И еще зрители помогли. Я думал, их вообще не будет, и очень обрадовался, что трибуны не пустые», — поделился спортсмен.

Высоко оценил выступление российского фигуриста олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который выступает в роли комментатора на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что выступление Кондартюка было очень хорошим, а его третье место принесло важные баллы, что позволило сборной России сделать большой шаг в сторону медалей командного турнира.

«Честно говоря, когда ребята в первой группе стали срывать прыжки, закрались опасения «А как откатает Кондратюк?». В фигурном катании часто бывает так — один упал, второй — и дальше цепная реакция… Но, к счастью, на Марка это не повлияло. Всех поздравляю с ярким началом командного турнира фигуристов!» — передает слова Ягудина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Первым по итогам короткой программы стал американец Нэйтан Чен, который принес своей сборной десять очков. Набравший космические 111,71 балла фигурист признался, что командные соревнования помогают ему подготовиться к личным, а также отметил, что сборная США намерена бороться за медали высшей пробы.

«Сборная США будет бороться за золото! На Олимпиаде большая конкуренция, но мы постараемся. Арена в Пекине — особенное место, я наслаждаюсь пребыванием здесь. В целом мне все нравится на Играх — еда, быт, люди и все остальное», — приводит слова Чена Sport24.

Изначально предполагалось, что Чену дадут отдохнуть, и он не будет катать произвольную программу на командном турнире, чтобы лучше подготовиться к личному, где его ждет напряженная конкуренция с легендарным японцем Юдзуру Ханю (тот вообще пропускает командник).

Однако теперь — на фоне лидерства США — возникают подозрения, что Чена все же отправят на произвольную программу, чтобы гарантированно обыграть там Кондратюка и снова принести своей команде десять баллов.

Для России такой расклад может быть весьма неприятным.

Танцы на льду

В танцах на льду развернулась жесткая борьба, — причем началась она еще до того, как фигуристы начали исполнять свои короткие программы. Во время разминки Виктория Синицина столкнулась с американцем Захари Донохью, на что резко отреагировал ее партнер (и возлюбленный в жизни) — Никита Кацалапов, что-то экспрессивно высказав сопернику. Повод для возмущения у российской пары был — они первыми начали выполнять свою связку, ехали спиной и американский дуэт не видели, а вот конкуренты их заметить вполне могли.

«На самом деле не помню, что я сказал. Даже не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал. Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке — это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке…» — признался уже после Кацалапов.

Синицина добавила, что в раздевалке из-за этого фигуристы постоянно ругаются, а сам спортсмен отметил, что в этот раз это перешло на личное конкретно с американской парой.

Самое обидное, что именно этому американскому дуэту Синицина и Кацалапов проиграли первое место в ритм-танце. Таким образом, Хаббел и Донохью принесли своей сборной вторые десять очков в командном турнире, а россияне добыли девять.

Бороться за первую строчку отечественным фигуристам помешала грубая ошибка Кацалапова на дорожке шагов.

«Как показали на замедленном повторе — как будто бы конек въехал в лед. Я быстро подстроился, практически не пропустил ни секунду, но я не бы спас этот выкрюк. Обидно, потому что все элементы, вся программа, прошли достаточно хорошо. Это просто случайность. И даже никого не надо винить. Просто обидно. Случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Ведь это все-таки дорожка — элемент на уровень», — отметил Кацалапов.

Хабелл и Донохью заявили, что для их пары не имеет большого значения, что они обошли именно российских фигуристов.

«У меня нет особенного эпитета к тому, что мы обошли русских. Я не видела их прокат. Нам это приятно. У них сильная пара. Мы хотим золото для США, но у нас нет задачи конкретно обойти русских. Мы счастливы принести первое место в своем виде и десять очков для нашей команды», — приводит слова Хаббел Sport24.

Спортивные пары

Действующие чемпионы мира из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнованиях спортивных пар обидно проиграли соперникам из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань — всего 19 (!) сотых (82,64 против 82,83 балла). После короткого проката фигуристы признались, что не особо сильно расстроились подобному раскладу, поскольку разрыв получился очень маленький, а важные очки в копилку российской сборной они принести смогли.

Хотя в командном турнире не особенно важно, насколько мелким вышел разрыв: Китай все равно получил десять баллов за первое место, а Россия — девять за второе, и это единственное, что имеет значение в таблице.

«Мы не сильно расстроились, оценки с китайской парой схожие. Мы настолько верим в свою команду, что отрыв, думаю, получится отыграть. В нашей команде слабых спортсменов нет, поэтому переживать нам не за что.

Мы постарались показать максимум, показать надежное катание, чтобы судьи оценили соответствующим образом. Мы очень рады, что удалось прокатать почти чисто», — приводит слова Мишиной Sport24.

Китайские фигуристы побили мировой рекорд в короткой программе, который ранее принадлежал Мишиной и Галлямову.

После выступления Вэньцзинь отметила, что Олимпиада — очень конкурентное соревнование, и призналась, что для них стало большой честью победить таких соперников.

«Как парники, мы уже все доказали для себя (Вэньцзинь и Цун — серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане — 2018, двукратные чемпионы мира. — «Газета.Ru»). Мы считаем, что и миру нам уже доказывать нечего.

На этой Олимпиаде мы просто стараемся получить удовольствие, прочувствовать дух соревнований. Но, конечно, для нас большая честь — победить таких сильных спортсменов, особенно россиян. Саша и Настя — потрясающая пара с прекрасным катанием. Они отлично выступили», — отметила китайская фигуристка.

Итог первого соревновательного дня в командном турнире подвела заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что нет никакой катастрофы в том, что сейчас российская сборная уступает американцам, а также высоко оценила прокаты фигуристов национальной команды.

«Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления. Все откатали нормально. Чистые прокаты были? Были. Кондратюк справился. Мишина и Галлямов проиграли замечательной китайской паре совсем немного. В ритм-танце тоже неплохой результат. Всех с началом Олимпиады, будем следить дальше», — сказала Тарасова Sport24.

Итоговая таблица после первого дня прокатов выглядит так:

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Россия находится на втором месте и проигрывает США два балла, которые теперь вынуждена отыгрывать за два оставшихся дня. Это значит, что дебютанту Кондратюку нельзя допускать провалов (а нервы у парня шалят), Синициной и Кацалапову запрещены нелепые срывы, как в первый день, Мишиной и Галлямову желательно уже не проигрывать даже 0,19 балла соперникам из Китая, а российские женщины должны дважды стать первыми — и в короткой, и в произвольной программе. Если же пойдут какие-то сюрпризы, то золото командного турнира вполне можно потерять.

Валиева выступит в короткой программе

Командный турнир продолжится в воскресенье, 6 февраля. В этот день свою короткую программу покажут женщины, и капитан сборной России Никита Кацалапов на пресс-конференции уже проговорился, что от нашей команды выступит Валиева, хотя Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изо всех сил скрывает состав сборной до самого последнего момента.

«Сегодня был замечательный день. Все представители нашей команды большие молодцы. Надеюсь, Камила справится с короткой программой в воскресенье», — заявил Кацалапов.

Также спортсмен раскрыл, что они с Синициной будут катать произвольный танец — без замен. В мужском турнире очевидно, что борьбу продолжит Марк Кондратюк, поскольку Андрей Мозалев и Евгений Семененко не обладают такой стабильностью. Ну а в парах, скорее всего, снова отправят Мишину и Галлямова — это самая технически сильная и стабильная пара мира, и в условиях напряженной борьбы за золото менять их не стоит.

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