Первые медали Олимпиады: Россия борется в лыжах и биатлоне. LIVE

Есть первая медаль в Пекине! Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне!
Две участницы скиатлона упали на самом старте гонки.
В центре внимания оказались финка Анне Кюллёнен и представительница Франции Корали Бентс.
Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев спрогнозировал исход эстафеты на Играх в Пекине.
«В биатлоне всегда есть шансы на золото, ведь это непредсказуемый вид спорта. Но в смешанной эстафете сборная России претендует лишь на бронзовую медаль. Да и то, если все срастется. Дай бог, чтобы получилось. За первые места будут бороться более серьёзные норвежцы и французы. Я бы поставил Серохвостова вместо Латыпова. У Эдуарда две последние гонки совсем неудачные — на масс-старте вообще получил чуть ли не восемь штрафных кругов. У него не самое лучшее состояние на данный момент. И после долгого отсутствия Латыпова на Кубках мира его ставят в эстафету — это опасно», — сказал Драчев.
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