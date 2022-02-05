«Танцоры обыгрывают сильные доли в музыке, а фигуристы упускают. Надо исправлять»

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам, популярные участники «Танцев на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале Марина и Артемий Каташинские рассказали «Газете.Ru», как коммунальные службы не выпускали их из России в Великобританию на престижный турнир и как они планируют судиться из-за этого, рассказали о своей работе в фигурном катании и назвали главный недостаток фигуристов в интерпретации музыки. Также Каташинские раскрыли, как началась их дружба с Евгенией Медведевой, заявили о желании принять участие в «Ледниковом периоде» и оценили выбор музыки для программ Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на Олимпийские игры.

«Ошибка коммунальных служб чуть не стоила нам участия в соревнованиях»

— Недавно вы выступали на Открытом чемпионате Великобритании по спортивно-бальным танцам, причем прибыли туда с задержкой — вас не выпускали из России из-за задолженности по ЖКХ, которая, как оказалось, возникла по ошибке. Насколько сильно это повлияло на ваш график, на ваши выступления и результаты?

— Повлияло очень сильно. У нас сбился режим, мы провели бессонную ночь, было очень сложно настроиться на выступление. Мы поехали на международные соревнования, чтобы представить там Россию, но то, что происходило перед вылетом, нас просто шокировало. Пришлось объяснять, что нам крайне важно попасть на рейс, и это важно не только для нас, для федерации, для страны в целом, но нас будто не слышали.

— Вы не выяснили, как такое вообще могло произойти?

— Оказалось, что это ошибка служб ЖКХ и судебных приставов. Они просто не внесли информацию об оплаченной задолженности, которая числилась маем прошлого года. У нас все кристально чисто по документам, мы всегда за этим следим, но одна ошибка наших служб чуть не стоила нам участия в международных соревнованиях.

— Знаю, что вы планируете обратиться в суд за компенсацией — иск уже подан?

— Да, мы хотим подать в суд, сейчас мы в поисках юриста, который занимается подобными вопросами. Нам пришлось понести огромные расходы — сгорели наши билеты из Москвы в Лондон и обратно, мы потратили внушительную сумму, чтобы решить все вопросы в Москве.

И, конечно, моральный ущерб: у нас были неудобные рейсы с пересадками, нам пришлось потратить немало усилий, чтобы добраться до места.

«Подарили наш танец тем, кто борется с болезнью, и врачам»

— Говоря о проектах с вашим участием, хочется спросить, прежде всего, не о нашумевших ТВ-шоу, а об акции в поддержку врачей — вы танцевали для медиков, работающих в больницах Москвы и области. Как родилась такая идея, планируете ли продолжать такие выступления?

— Эта болезнь коснулась близких нам людей, от этой болезни умерла наш педагог — хореограф, балерина Мариинского театра и великий тренер Альбина Кучинская, друзья семьи, когда многие были в тяжелом состоянии, мы решили поддержать тех, кто столкнулся с COVID-19.

Наш проект мы посвятили людям, которые отчаялись и не могут найти в себе силы бороться дальше, видят только врачей и стены больниц. Мы знаем, как в такие моменты важна поддержка, добрые слова. Мы знаем, что эмоции способны залечить раны, сотворить чудо. Мы подарили наш танец тем, кто боролся с болезнью, врачам, которые каждый день были на передовой. Мы видели их глаза, их благодарность, получили огромную отдачу. На данный момент, нам удалось станцевать для медицинского персонала и пациентов самых крупных ковидных центров.

Перед Новым годом мы поздравили с наступающими праздниками детишек из Свято-Софийского социального дома. Это негосударственный домик семейного типа, который стал настоящим родным местом для особенных детишек. Через социальные сети, СМИ мы на собственном примере хотим показать, что делать добрые дела — это круто.

— Какое влияние пандемия оказала на ваш вид спорта? Много ли соревнований, в которых вы должны были участвовать, сорвалось по этой причине?

— Все официальные чемпионаты были отменены и до сих пор существуют переносы. Говоря о нашем графике, в Англии мы последний раз были два года назад. Мир танцев встрепенулся, как и все остальные сферы жизни. Изменилось все — мотивация людей, появились новые ценности. Многие потеряли смысл в том, что делали, а многие, наоборот, получили мощный заряд к действию. Не скроем, не все остались в этой сфере, а только те, кто действительно любит танец и живет им.

— Многие говорят, что изоляция во время первой волны болезни стала для них благодатным временем — возможностью побыть с близкими, заняться чем-то, что давно откладывалось. Стала ли изоляция таким временем для вас?

— Если честно, ни разу в жизни мы не проводили столько времени с близкими, как в пандемию. С детства наш график был расписан по минутам, мы постоянно куда-то спешили. И, когда началась самоизоляция, нам было очень некомфортно — первый месяц мы были в депрессии, не знали, как себя занять. Остаться один на один с реальностью, с самими собой стало тяжелой ношей.

В этот период мы нашли для себя ответы на многие вопросы, которые откладывали на потом. Мы реально поняли, куда движемся, зачем это делаем, действительно ли это наше призвание.

Мы провели много времени за городом, с семьей. Это время стало лучшим, что могло с нами случиться. У нас появилась традиция — собираться вместе независимо от того, есть ли у нас дела, загружены ли мы. Время с семьей стало очень ценным и важным для нас.

— Вас самих, кстати, модная болезнь миновала? Прививались ли?

— Нам повезло, мы не познали все тяжести этой модной болезни. Возможно, помог крепкий иммунитет, возможно, это было дело случая и болезнь просто прошла стороной. Мы привиты нашей российской вакциной — Спутником V, свободно перемещаемся по стране, посещаем заведения и мероприятия с сертификатами о вакцинации.

«Телепроекты — это не про то, как ты танцуешь. Твоя история должна быть интересна зрителям»

— Вы титулованные спортсмены, чемпионы мира и Европы. Что привело вас в танцевальные телепроекты — «Танцы на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале?

— У нас очень много спортивных регалий и побед, но это не уменьшает нашего желания двигаться дальше и развиваться. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о спортивно-бальных танцах, насладились красотой и захотели танцевать, открыли в себе новые грани. Мы открыли и свою школу танцев, которая существует уже восемь лет: она была открыта, когда мы были совсем юны, — совместно с нашей семьей. Там мы работаем со всеми — и с детьми трех лет, и с супружескими парами, которым за 60. Никому не отказываем. Берем все самые популярные направления — современные и латиноамериканские танцы. Мы хотим, чтобы каждый открыл в себе ритм.

— Вы также участвуете в ТВ-шоу, чей формат сильно отличаются от профессиональных соревнований. Как проходила ваша подготовка к тем же «Танцам на ТНТ», где, как вы сами говорили, ваш стиль не подходил под формат шоу?

— Главная сложность таких проектов в том, что не всегда есть достаточно времени для подготовки и танцоры ограничены в выборе трека. Есть задача, и нам необходимо действовать в предложенных обстоятельствах.

Подготовка в проекте «Танцы» проходила жестко, времени, можно сказать, не было: днем кастинг — вечером новое шоу. Нам приходилось проводить в зале по шесть часов, чтобы ночью отправить видео для нового кастинга.

Так как участие в телевизионных проектах — это не один кастинг.

— В первом сезоне «Dance Революции» на Первом вы не прошли первый тур, а во втором уже дошли до финала. Что изменилось за это время? Из-за чего была такая разница в результатах?

— Да, действительно, в первый раз нам не повезло. Мы вернулись через год и за это время накопили колоссальной опыт, подготовили новый материал.

Телепроекты — это не про то, как ты танцуешь. Это скорее про то, как ты говоришь, держишься на сцене, подаешь себя. История участников должна быть интересна зрителям.

Спустя год мы вернулись на шоу и нам удалось дойти до финала. Для нас это действительно большая награда — эксперты увидели, какую работу мы проделали, и это сказалось на наших результатах.

— Какие эмоции вызывает участие в таких шоу? Сравнимы ли они с чемпионатами мира, Европы?

— Эмоции совершенно разные. Телепроекты смотрят не только в России, зрители всего мира следят за шоу на Первом канале, на ТНТ — многие русскоговорящие люди в Америке, Германии, Англии интересуются проектами с участием танцоров. Мы получили очень много сообщений от зрителей из других стран после эфира.

Чемпионаты — это немного другая история, тебя оценивают эксперты твоей сферы. Важна каждая деталь, от них не ускользнет ничего. Похожая история с телепроектами: у тебя не будет второго шанса, каждый твой жест, взгляд, поддержка сохранятся в памяти на много лет. Адреналина хватает везде.

— Насколько серьезная конкуренция в таких проектах? Высок ли профессиональный уровень других конкурсантов?

— В телевизионных проектах хотят участвовать многие.

Чтобы попасть в эфир, нужно пройти несколько кастингов, стать лучшим из тысячи претендентов. И, если в танцевальном спорте все представляют одно направление, то на телешоу приходят совершенно разные танцоры. Ты не только должен быть лучшим сам по себе, ты должен лучше всех представить выбранный танцевальный стиль. Это колоссальный труд.

— Как удавалось взаимодействовать с другими конкурсантами в условиях жесткой борьбы за эфир?

— Мы практически не взаимодействовали с другими танцорами — увы, у каждого из нас ограниченное время на репетиции и подготовку. Каждый сфокусировал на себе и своем партнере. Мы не помним ни одного конфликта — все достаточно дружелюбные, очень поддерживают друг друга.

В шоу на Первом канале один из номеров мы делали совместно с Артуром Богдановым — он исполняет «цыганские танцы». Мы настолько сдружились, что до сих пор поддерживаем связь, если участвуем в мероприятиях, подключаем его. Чувствуется, что эта дружба на всю жизнь.

«Очень хотели бы принять участие в «Ледниковом периоде»

— В последние годы спортивные шоу стали очень популярны, особенно ледовые. Следите ли за проектами вроде «Ледникового периода» или спектаклей на льду Ильи Авербуха? Не хотели бы сами там поучаствовать?

— Этот вид спорта очень много значит для нашей семьи — наша мама трехкратная чемпионка Советского Союза по фигурному катанию. Мы с интересом наблюдаем за всеми ТВ-проектами и новыми ледовыми шоу. Мы бы очень хотели принять в них участие и сделать какую-то интересную коллаборацию. Уверены, что однажды это случится.

Мы сами занимались фигурным катанием в детстве. Достаточно долгий период времени мы пропускали первые два урока в школе — тренировались на катке.

Когда нужно было сделать выбор и понять, каким видом спорта мы продолжим заниматься, мама решила нас не морозить и отправила в танцы. Фигурное катание, как и спортивные бальные танцы, — это титанический труд и мы не видим себя фигуристами.

«Общаемся с Медведевой, наша мама — ее первый тренер»

— На Артемия в Instagram подписана Евгения Медведева — знакомы ли с ней лично?

— Мы знакомы с Евгенией, она подписана и на Артема, и на Марину. Мы радуемся победам друг друга, общаемся и поздравляем с важными событиями. Наша мама Асмик Нориковна Варданян особый человек в карьере Жени — она ее первый тренер и один из преподавателей фигуристки в Институте физкультуры.

Говоря о сотрудничестве с фигуристами, мы являемся хореографами школы фигурного катания «Олимп».

Нас регулярно приглашают в качестве постановщиков танцев на льду, мы «растанцовываем» спортсменов, готовим программу. Для нас это отдушина — мы безумно любим работать с фигуристами.

— На Олимпийских играх — 2022 выступают сильнейшие российские фигуристы. Какие у вас ожидания от их выступлений? Есть ли у вас фавориты?

— Как истинные патриоты мы болеем всем сердцем за наших парней и девушек. Но мы не лишены эмпатии — есть очень много талантливых спортсменов из других стран, мы уверены, что они нас тоже удивят.

— Лидер женской сборной России Камила Валиева исполняет произвольную программу под «Болеро» Мориса Равеля. Насколько сложно выступать под такие классические произведения?

— Классика — большой груз ответственности. С одной стороны — это беспроигрышный вариант и очень смелый поступок. У спортсмена должна быть солидная техническая база. Мы тоже танцевали танго под вариации Вивальди «Зима», и хотим сказать, что это интересный опыт.





— Лидер мужской сборной России Марк Кондратюк, напротив, катает произвольную программу под роковые композиции из оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Как оцените такой выбор музыки для фигурного катания?

— Мы за разнообразие. Фигуристы хотят иначе взглянуть на привычные выступления, они хотят менять формат и пробовать себя в новых направлениях. Пришло время писать новую историю и это прекрасно, что такие люди есть.

«Фигуристы зачастую не обращают внимание на слабые и сильные доли в музыке. Мы стараемся это исправлять»

— Нравятся ли вам вообще программы, которые ставят в фигурном катании? В чем их отличие от танцевальных программ?

— Фигуристы и танцоры очень отличаются в плане постановки шоу.

Если танцоры обыгрывают многие моменты, обращают внимание на сильные и слабые доли в музыке, то фигуристы зачастую это упускают. Мы стараемся объяснить нашим ученикам и фигуристам, как это важно, что такой подход меняет все, дает огромное преимущество перед конкурентами.

— Танцевальный спорт до сих пор не стал частью олимпийской программы летних Игр. Считается, что причина заключается в системе судейства. Вы разделяете эту точку зрения? Когда, на ваш взгляд, возможно включение танцев в программу Игр?

— Эта тема — достаточно болезненная для всех, кто профессионально занимается спортивными бальными танцами. Переговоры ведутся много лет, профессиональное сообщество пытается настроить систему оценки.

В танцах, как в фигурном катании, есть очень много субъективных вещей.

Кроме того, в разных заходах выступает 15 и более пар. Уже вводится система судейства, в которой будет презентация пар, но, думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем спортивные бальные танцы станут олимпийским видом.