«Танцоры обыгрывают сильные доли в музыке, а фигуристы упускают. Надо исправлять»

Новости
Расписание
Об Олимпиаде
Хоккей
Медали
Пекин — 2022
ср
02
чт
03
пт
04
сб
05
вс
06
пн
07
вт
08
ср
09
чт
10
пт
11
сб
12
вс
13
пн
14
вт
15
ср
16
чт
17
пт
18
сб
19
вс
20
Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
1:6
закончен
Австралия    —   Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
3:7
закончен
Швеция    —   Канада
6:2
закончен
Чехия    —   Великобритания
3:8
закончен
Китай    —   США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
2:1
идет
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
5:1
идет
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Онлайн
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Казахстан
Павел Колмаков
Австралия
Джеймс Мэтисон
Китай
Чжао Ян
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 13:45
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:00
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:10
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 14:35
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:38
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
Начало в 15:05
Чехия    —   Швейцария
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   Италия
Начало в 15:05
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
Начало в 15:23
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
Начало в 15:53
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
Начало в 16:10
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
Начало в 16:18
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
Начало в 04:05
США    —   Чехия
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Австралия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
Начало в 11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
Начало в 15:05
Швейцария    —   США
Начало в 15:05
Италия    —   Швеция
Начало в 15:05
Канада    —   Австралия
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
Начало в 16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
Начало в 04:05
Канада    —   Италия
Начало в 04:05
Швейцария    —   Норвегия
Начало в 04:05
Чехия    —   Китай
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 07:10
Швейцария    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
Начало в 11:40
Китай    —   Швеция
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
Начало в 07:10
Финляндия    —   Россия
Начало в 16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
Начало в 11:40
Швеция    —   Дания
Начало в 16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. Финал
   —   
Начало в 15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Чехия    —   Дания
Начало в 16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Норвегия    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Россия
Начало в 15:05
Дания    —   Канада
Начало в 15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
Начало в 11:30
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Начало в 06:00
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 06:05
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Начало в 06:47
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Начало в 07:14
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Начало в 07:46
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
   —   
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
   —   
Начало в 04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание
Спорт

«Танцоры обыгрывают сильные доли в музыке, а фигуристы упускают. Надо исправлять»

Танцоры Каташинские рассказали о дружбе с Медведевой, работе с фигуристами и суде из-за ошибки ЖКХ

,
close
100%
Танцоры Артемий и Марина Каташинские

Танцоры Артемий и Марина Каташинские

Личный архив Каташинских
Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам, популярные участники «Танцев на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале Марина и Артемий Каташинские рассказали «Газете.Ru», как коммунальные службы не выпускали их из России в Великобританию на престижный турнир и как они планируют судиться из-за этого, рассказали о своей работе в фигурном катании и назвали главный недостаток фигуристов в интерпретации музыки. Также Каташинские раскрыли, как началась их дружба с Евгенией Медведевой, заявили о желании принять участие в «Ледниковом периоде» и оценили выбор музыки для программ Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на Олимпийские игры.

«Ошибка коммунальных служб чуть не стоила нам участия в соревнованиях»

— Недавно вы выступали на Открытом чемпионате Великобритании по спортивно-бальным танцам, причем прибыли туда с задержкой — вас не выпускали из России из-за задолженности по ЖКХ, которая, как оказалось, возникла по ошибке. Насколько сильно это повлияло на ваш график, на ваши выступления и результаты?

— Повлияло очень сильно. У нас сбился режим, мы провели бессонную ночь, было очень сложно настроиться на выступление. Мы поехали на международные соревнования, чтобы представить там Россию, но то, что происходило перед вылетом, нас просто шокировало. Пришлось объяснять, что нам крайне важно попасть на рейс, и это важно не только для нас, для федерации, для страны в целом, но нас будто не слышали.

— Вы не выяснили, как такое вообще могло произойти?

— Оказалось, что это ошибка служб ЖКХ и судебных приставов. Они просто не внесли информацию об оплаченной задолженности, которая числилась маем прошлого года. У нас все кристально чисто по документам, мы всегда за этим следим, но одна ошибка наших служб чуть не стоила нам участия в международных соревнованиях.

— Знаю, что вы планируете обратиться в суд за компенсацией — иск уже подан?

— Да, мы хотим подать в суд, сейчас мы в поисках юриста, который занимается подобными вопросами. Нам пришлось понести огромные расходы — сгорели наши билеты из Москвы в Лондон и обратно, мы потратили внушительную сумму, чтобы решить все вопросы в Москве.

И, конечно, моральный ущерб: у нас были неудобные рейсы с пересадками, нам пришлось потратить немало усилий, чтобы добраться до места.

«Подарили наш танец тем, кто борется с болезнью, и врачам»

— Говоря о проектах с вашим участием, хочется спросить, прежде всего, не о нашумевших ТВ-шоу, а об акции в поддержку врачей — вы танцевали для медиков, работающих в больницах Москвы и области. Как родилась такая идея, планируете ли продолжать такие выступления?

— Эта болезнь коснулась близких нам людей, от этой болезни умерла наш педагог — хореограф, балерина Мариинского театра и великий тренер Альбина Кучинская, друзья семьи, когда многие были в тяжелом состоянии, мы решили поддержать тех, кто столкнулся с COVID-19.

Наш проект мы посвятили людям, которые отчаялись и не могут найти в себе силы бороться дальше, видят только врачей и стены больниц. Мы знаем, как в такие моменты важна поддержка, добрые слова. Мы знаем, что эмоции способны залечить раны, сотворить чудо. Мы подарили наш танец тем, кто боролся с болезнью, врачам, которые каждый день были на передовой. Мы видели их глаза, их благодарность, получили огромную отдачу. На данный момент, нам удалось станцевать для медицинского персонала и пациентов самых крупных ковидных центров.

Перед Новым годом мы поздравили с наступающими праздниками детишек из Свято-Софийского социального дома. Это негосударственный домик семейного типа, который стал настоящим родным местом для особенных детишек. Через социальные сети, СМИ мы на собственном примере хотим показать, что делать добрые дела — это круто.

— Какое влияние пандемия оказала на ваш вид спорта? Много ли соревнований, в которых вы должны были участвовать, сорвалось по этой причине?

— Все официальные чемпионаты были отменены и до сих пор существуют переносы. Говоря о нашем графике, в Англии мы последний раз были два года назад. Мир танцев встрепенулся, как и все остальные сферы жизни. Изменилось все — мотивация людей, появились новые ценности. Многие потеряли смысл в том, что делали, а многие, наоборот, получили мощный заряд к действию. Не скроем, не все остались в этой сфере, а только те, кто действительно любит танец и живет им.

— Многие говорят, что изоляция во время первой волны болезни стала для них благодатным временем — возможностью побыть с близкими, заняться чем-то, что давно откладывалось. Стала ли изоляция таким временем для вас?

— Если честно, ни разу в жизни мы не проводили столько времени с близкими, как в пандемию. С детства наш график был расписан по минутам, мы постоянно куда-то спешили. И, когда началась самоизоляция, нам было очень некомфортно — первый месяц мы были в депрессии, не знали, как себя занять. Остаться один на один с реальностью, с самими собой стало тяжелой ношей.

В этот период мы нашли для себя ответы на многие вопросы, которые откладывали на потом. Мы реально поняли, куда движемся, зачем это делаем, действительно ли это наше призвание.

Мы провели много времени за городом, с семьей. Это время стало лучшим, что могло с нами случиться. У нас появилась традиция — собираться вместе независимо от того, есть ли у нас дела, загружены ли мы. Время с семьей стало очень ценным и важным для нас.

— Вас самих, кстати, модная болезнь миновала? Прививались ли?

— Нам повезло, мы не познали все тяжести этой модной болезни. Возможно, помог крепкий иммунитет, возможно, это было дело случая и болезнь просто прошла стороной. Мы привиты нашей российской вакциной — Спутником V, свободно перемещаемся по стране, посещаем заведения и мероприятия с сертификатами о вакцинации.

«Телепроекты — это не про то, как ты танцуешь. Твоя история должна быть интересна зрителям»

— Вы титулованные спортсмены, чемпионы мира и Европы. Что привело вас в танцевальные телепроекты — «Танцы на ТНТ» и «Dance Революция» на Первом канале?

— У нас очень много спортивных регалий и побед, но это не уменьшает нашего желания двигаться дальше и развиваться. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о спортивно-бальных танцах, насладились красотой и захотели танцевать, открыли в себе новые грани. Мы открыли и свою школу танцев, которая существует уже восемь лет: она была открыта, когда мы были совсем юны, — совместно с нашей семьей. Там мы работаем со всеми — и с детьми трех лет, и с супружескими парами, которым за 60. Никому не отказываем. Берем все самые популярные направления — современные и латиноамериканские танцы. Мы хотим, чтобы каждый открыл в себе ритм.

— Вы также участвуете в ТВ-шоу, чей формат сильно отличаются от профессиональных соревнований. Как проходила ваша подготовка к тем же «Танцам на ТНТ», где, как вы сами говорили, ваш стиль не подходил под формат шоу?

— Главная сложность таких проектов в том, что не всегда есть достаточно времени для подготовки и танцоры ограничены в выборе трека. Есть задача, и нам необходимо действовать в предложенных обстоятельствах.

Подготовка в проекте «Танцы» проходила жестко, времени, можно сказать, не было: днем кастинг — вечером новое шоу. Нам приходилось проводить в зале по шесть часов, чтобы ночью отправить видео для нового кастинга.

Так как участие в телевизионных проектах — это не один кастинг.

— В первом сезоне «Dance Революции» на Первом вы не прошли первый тур, а во втором уже дошли до финала. Что изменилось за это время? Из-за чего была такая разница в результатах?

— Да, действительно, в первый раз нам не повезло. Мы вернулись через год и за это время накопили колоссальной опыт, подготовили новый материал.

Телепроекты — это не про то, как ты танцуешь. Это скорее про то, как ты говоришь, держишься на сцене, подаешь себя. История участников должна быть интересна зрителям.

Спустя год мы вернулись на шоу и нам удалось дойти до финала. Для нас это действительно большая награда — эксперты увидели, какую работу мы проделали, и это сказалось на наших результатах.

— Какие эмоции вызывает участие в таких шоу? Сравнимы ли они с чемпионатами мира, Европы?

— Эмоции совершенно разные. Телепроекты смотрят не только в России, зрители всего мира следят за шоу на Первом канале, на ТНТ — многие русскоговорящие люди в Америке, Германии, Англии интересуются проектами с участием танцоров. Мы получили очень много сообщений от зрителей из других стран после эфира.

Чемпионаты — это немного другая история, тебя оценивают эксперты твоей сферы. Важна каждая деталь, от них не ускользнет ничего. Похожая история с телепроектами: у тебя не будет второго шанса, каждый твой жест, взгляд, поддержка сохранятся в памяти на много лет. Адреналина хватает везде.

— Насколько серьезная конкуренция в таких проектах? Высок ли профессиональный уровень других конкурсантов?

— В телевизионных проектах хотят участвовать многие.

Чтобы попасть в эфир, нужно пройти несколько кастингов, стать лучшим из тысячи претендентов. И, если в танцевальном спорте все представляют одно направление, то на телешоу приходят совершенно разные танцоры. Ты не только должен быть лучшим сам по себе, ты должен лучше всех представить выбранный танцевальный стиль. Это колоссальный труд.

— Как удавалось взаимодействовать с другими конкурсантами в условиях жесткой борьбы за эфир?

— Мы практически не взаимодействовали с другими танцорами — увы, у каждого из нас ограниченное время на репетиции и подготовку. Каждый сфокусировал на себе и своем партнере. Мы не помним ни одного конфликта — все достаточно дружелюбные, очень поддерживают друг друга.

В шоу на Первом канале один из номеров мы делали совместно с Артуром Богдановым — он исполняет «цыганские танцы». Мы настолько сдружились, что до сих пор поддерживаем связь, если участвуем в мероприятиях, подключаем его. Чувствуется, что эта дружба на всю жизнь.

«Очень хотели бы принять участие в «Ледниковом периоде»

— В последние годы спортивные шоу стали очень популярны, особенно ледовые. Следите ли за проектами вроде «Ледникового периода» или спектаклей на льду Ильи Авербуха? Не хотели бы сами там поучаствовать?

— Этот вид спорта очень много значит для нашей семьи — наша мама трехкратная чемпионка Советского Союза по фигурному катанию. Мы с интересом наблюдаем за всеми ТВ-проектами и новыми ледовыми шоу. Мы бы очень хотели принять в них участие и сделать какую-то интересную коллаборацию. Уверены, что однажды это случится.

Мы сами занимались фигурным катанием в детстве. Достаточно долгий период времени мы пропускали первые два урока в школе — тренировались на катке.

Когда нужно было сделать выбор и понять, каким видом спорта мы продолжим заниматься, мама решила нас не морозить и отправила в танцы. Фигурное катание, как и спортивные бальные танцы, — это титанический труд и мы не видим себя фигуристами.

«Общаемся с Медведевой, наша мама — ее первый тренер»

— На Артемия в Instagram подписана Евгения Медведева — знакомы ли с ней лично?

— Мы знакомы с Евгенией, она подписана и на Артема, и на Марину. Мы радуемся победам друг друга, общаемся и поздравляем с важными событиями. Наша мама Асмик Нориковна Варданян особый человек в карьере Жени — она ее первый тренер и один из преподавателей фигуристки в Институте физкультуры.

Говоря о сотрудничестве с фигуристами, мы являемся хореографами школы фигурного катания «Олимп».

Нас регулярно приглашают в качестве постановщиков танцев на льду, мы «растанцовываем» спортсменов, готовим программу. Для нас это отдушина — мы безумно любим работать с фигуристами.

— На Олимпийских играх — 2022 выступают сильнейшие российские фигуристы. Какие у вас ожидания от их выступлений? Есть ли у вас фавориты?

— Как истинные патриоты мы болеем всем сердцем за наших парней и девушек. Но мы не лишены эмпатии — есть очень много талантливых спортсменов из других стран, мы уверены, что они нас тоже удивят.

— Лидер женской сборной России Камила Валиева исполняет произвольную программу под «Болеро» Мориса Равеля. Насколько сложно выступать под такие классические произведения?

— Классика — большой груз ответственности. С одной стороны — это беспроигрышный вариант и очень смелый поступок. У спортсмена должна быть солидная техническая база. Мы тоже танцевали танго под вариации Вивальди «Зима», и хотим сказать, что это интересный опыт.



— Лидер мужской сборной России Марк Кондратюк, напротив, катает произвольную программу под роковые композиции из оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Как оцените такой выбор музыки для фигурного катания?

— Мы за разнообразие. Фигуристы хотят иначе взглянуть на привычные выступления, они хотят менять формат и пробовать себя в новых направлениях. Пришло время писать новую историю и это прекрасно, что такие люди есть.

«Фигуристы зачастую не обращают внимание на слабые и сильные доли в музыке. Мы стараемся это исправлять»

— Нравятся ли вам вообще программы, которые ставят в фигурном катании? В чем их отличие от танцевальных программ?

— Фигуристы и танцоры очень отличаются в плане постановки шоу.

Если танцоры обыгрывают многие моменты, обращают внимание на сильные и слабые доли в музыке, то фигуристы зачастую это упускают. Мы стараемся объяснить нашим ученикам и фигуристам, как это важно, что такой подход меняет все, дает огромное преимущество перед конкурентами.

— Танцевальный спорт до сих пор не стал частью олимпийской программы летних Игр. Считается, что причина заключается в системе судейства. Вы разделяете эту точку зрения? Когда, на ваш взгляд, возможно включение танцев в программу Игр?

— Эта тема — достаточно болезненная для всех, кто профессионально занимается спортивными бальными танцами. Переговоры ведутся много лет, профессиональное сообщество пытается настроить систему оценки.

В танцах, как в фигурном катании, есть очень много субъективных вещей.

Кроме того, в разных заходах выступает 15 и более пар. Уже вводится система судейства, в которой будет презентация пар, но, думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем спортивные бальные танцы станут олимпийским видом.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+