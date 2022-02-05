Медали в лыжах и биатлоне, разгромное поражение от США: как прошел второй день Олимпиады в Пекине

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
1:6
закончен
Австралия    —   Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
3:7
закончен
Швеция    —   Канада
6:2
закончен
Чехия    —   Великобритания
3:8
закончен
Китай    —   США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
2:7
закончен
Чехия    —   Швейцария
3:11
закончен
Норвегия    —   Китай
9:6
закончен
Великобритания    —   Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Китай
Китай
Венгрия
Венгрия
Нидерланды
Нидерланды
Канада
Канада
Италия
Италия
Россия
Россия
Казахстан
Казахстан
Южная Корея
Южная Корея
США
США
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Канада
Канада
Венгрия
Венгрия
Китай
Китай
Италия
Италия
Казахстан
Казахстан
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
Начало в 04:05
США    —   Чехия
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Австралия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
Начало в 11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
Начало в 15:05
Швейцария    —   США
Начало в 15:05
Италия    —   Швеция
Начало в 15:05
Канада    —   Австралия
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
Начало в 16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
Начало в 04:05
Канада    —   Италия
Начало в 04:05
Швейцария    —   Норвегия
Начало в 04:05
Чехия    —   Китай
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 07:10
Швейцария    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
Начало в 11:40
Китай    —   Швеция
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
Начало в 07:10
Финляндия    —   Россия
Начало в 16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
Начало в 11:40
Швеция    —   Дания
Начало в 16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. Финал
   —   
Начало в 15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Чехия    —   Дания
Начало в 16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Норвегия    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Россия
Начало в 15:05
Дания    —   Канада
Начало в 15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
Начало в 11:30
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Начало в 06:00
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 06:05
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Начало в 06:47
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Начало в 07:14
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Начало в 07:46
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
   —   
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
   —   
Начало в 04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание
Спорт

Медали в лыжах и биатлоне, разгромное поражение от США: как прошел второй день Олимпиады в Пекине

Обзор второго соревновательного дня Олимпийских игр — 2022

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Marko Djurica/Reuters
Лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль Олимпиады в Пекине: она завоевала серебро в скиатлоне. Кроме того, российские биатлонисты выиграли первую олимпийскую медаль со времен Игр в Сочи, став третьими в смешанной эстафете. Также женская сборная России по хоккею разгромно уступила команде США на групповом этапе. «Газета.Ru» рассказывает о втором официальном дне Олимпийских игр — 2022.

Первая российская медаль Пекина — 2022: красная икра и опасные объятия

России не пришлось долго ждать первой медали Олимпийских игр в столице КНР: во второй соревновательный день награду получила лыжница Наталья Непряева. Она не смогла навязать борьбу в скиатлоне за золото норвежке Терезе Йохауг, однако вырвала второе место, на 0,3 секунды опередив Терезу Штадлобер из Австрии.

«Пока сложно сформулировать, что я сейчас испытываю. Это моя первая личная медаль на Олимпийских играх. Полное осознание того, что выиграла первую для нашей команды медаль в Пекине, придет, наверное, позже. Эмоции переполняют. Задача-минимум уже выполнена.

Но я хочу выполнить и задачу-максимум. Впереди еще много гонок. Очень рассчитываю на эстафеты.

На данный момент чувствую себя достаточно уверенно во всех дисциплинах и буду настраиваться на все оставшиеся гонки», — сказала после забега Наталья, чьи слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Примечательно, что на финише Непряева сердечно обнялась с Йохауг, чем вызвала недовольство двукратного олимпийского чемпиона Петера Нортуга. В эфире норвежского телевидения он раскритиковал спортсменок, призвав их отложить объятия до окончания Олимпиады, поскольку они рискуют заразиться коронавирусом, и это обесценит их подготовку к Играм.

До старта партнер Непряевой по команде Юлия Ступак поделилась с подписчиками в Instagram секретом Натальи, который должен был ей помочь добиться успеха: она опубликовала видео «чемпионского завтрака» Непряевой — хлеб с красной икрой. Это, конечно, шутка, но самой Ступак после скиатлона было не до веселья, у нее-то как раз гонка не задалась: она стала лишь 24-й.

Комментируя свое выступление, Юлия не сдержала слез перед телекамерой и в сердцах заявила в эфире «Матч ТВ», что ей пора заканчивать карьеру.

Эти слова встревожили президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая выразила Ступак полную поддержку и заявила, что рассчитывает на нее в следующих гонках.

Долгожданная медаль в биатлоне: борьба на финише и поздравления из больницы

Второй день Олимпиады в Пекине стал праздником для российских поклонников биатлона. Впервые за восемь лет, прошедших с Игр в Сочи, биатлонисты завоевали для России олимпийскую медаль — историческую. Это первая в истории олимпийская награда россиян в смешанной эстафете. Также ОКР обратил внимание, что это еще и первая медаль для двукратного призера Олимпиад Виктора Майгурова в статусе президента Союза биатлонистов России.

Россию в смешанной эстафете представили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ульяна открывала эстафету и выступила не слишком удачно в условиях сильного ветра — она допустила пять промахов на двух огневых рубежах и, хотя обошлась без штрафных кругов, передала эстафету Резцовой, находясь на пятой позиции с отставанием в 57 секунд от лидировавшей норвежки.

Кристина также не лучшим образом стреляла: если лежа она использовала один доппатрон и продолжила гонку без особых проблем, то на «стойке» ей пришлось бежать штрафной круг. Расклады коренным образом изменились на третьем этапе, когда на трассу вышли мужчины. В тот момент лидировали уже французы, и нашему Александру Логинову предстояло бороться с Эмильеном Жакленом.

Россиянин идеально отработал первый рубеж, а на втором допустил два промаха и быстро исправил ошибки дополнительными патронами. Жаклен же тем временем заработал два штрафных круга, и Логинов передавал эстафету Эдуарду Латыпову уже лидером.

Латыпов использовал по одному дополнительному патрону на каждом рубеже и лидировал вплоть до финишной прямой. Но на решающем отрезке ему навязали борьбу норвежец Йоханнес Бё и француз Кентен Фийон-Майе — и, увы, опередили россиянина. Бё стал первым, Фийон-Майе — вторым, ну а Эдуард замкнул тройку, при этом уступив победителю всего полторы секунды.

«Это выдающийся результат для меня и для нашей команды.

Мы в первый раз на Олимпийских играх и в первой же гонке в такой конкуренции среди лучших команд мира мы занимаем третье место — это действительно очень сильный результат.

Конечно, что-то не получилось. Но это — мелочи по сравнению с тем, что мы сегодня показали. Рад и за команду, и за нашу страну», — заявил Латыпов.

К слову, партнеров по команде поздравила Валерия Васнецова, которая должна была выступать в Пекине, но из-за положительного теста на коронавирус, сданного уже в китайской столице, была изолирована и наблюдает за соревнованиями со стороны. Она также кратко рассказала о своем состоянии.

«Миллион поздравлений нашей команде с бронзовой медалью! Они большие молодцы! Искренне болела за команду. Сама по-прежнему нахожусь в больнице. Чувствую себя лучше, но все еще плохо засыпаю, до 4-5 утра мучаюсь. Условия и питание здесь стали получше, хочу поблагодарить всех за поддержку и особенно болельщиков! Я даже не думала, что столько людей переживают за меня. Для меня это очень ценно, спасибо вам большое!» — поблагодарила Васнецова.

«Ничего страшного»: российские хоккеистки разгромно проиграли американкам

Ложкой дегтя во второй день Олимпиады стало крупное поражение женской сборной России по хоккею от команды США со счетом 0:5. Статистика матча красноречива: 12 бросков у россиянок против 62 у соперниц и 14 общих минут штрафа, тогда как американки заработали лишь три двухминутных удаления. Хотя при этом в большинстве они забросили лишь одну шайбу.

Результат тем более неприятен, учитывая, что начала турнир российская команда с бодрой победы над Швейцарией — 5:2. А следующим соперником России будет Канада. Впрочем, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров призывает не делать трагедии из поражения от американок.

«Ничего страшного в этом 0:5 нет, и я скажу больше: не будет времен, когда мы проигрывали 0:8, 1:10 – с этой точки зрения уже прогресс,

— сказал Майоров «Газете.Ru».

Как выступили россияне в других видах спорта

Члены мужской команды России по прыжкам с трамплина прошли квалификацию и в воскресенье, 6 февраля, поборются за медали. Будем болеть за Евгения Климова, Данила Садреева, Михаила Назарова и Романа Трофимова. Среди женщин медали уже были разыграны, лучшая из россиянок Ирина Аввакумова стала седьмой.

Состоялись забеги на 3000 метров у конькобежек. Евгения Лаленкова стала 10-й, Наталья Воронина — 11-й.

Среди саночников лучший результат среди россиян показал Семен Павличенко, при этом после первых заездов он занимает 10-е место. Но медали будут разыграны в воскресенье, у него есть шанс побороться за пьедестал.

Были разыграны первые медали у фристайлистов. Увы, не попал в финал могулист Никита Андреев.

Российская команда не прошла в финал соревнований по шорт-треку в миксте. Также не смогли квалифицироваться на дистанции 1000 метров Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Зато на 500 метрах сразятся за медали Софья Просвирнова и Елена Серегина.

Медальный зачет

Во второй соревновательный день Олимпиады было разыграно шесть комплектов наград, и на данный момент в неофициальном медальном зачете лидирует Норвегия благодаря победам в скиатлоне и в биатлонной смешанной эстафете. Второе место занимают словенцы с золотом и бронзой в прыжках с трамплина. Третье место делят Китай, Нидерланды и Швеция — у представителей этих стран по одной золотой медали. Следом идут итальянцы с двумя серебряными наградами, а Россия, как и Канада, пока может похвастаться серебром и бронзой.

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