Медали в лыжах и биатлоне, разгромное поражение от США: как прошел второй день Олимпиады в Пекине

Лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль Олимпиады в Пекине: она завоевала серебро в скиатлоне. Кроме того, российские биатлонисты выиграли первую олимпийскую медаль со времен Игр в Сочи, став третьими в смешанной эстафете. Также женская сборная России по хоккею разгромно уступила команде США на групповом этапе. «Газета.Ru» рассказывает о втором официальном дне Олимпийских игр — 2022.

Первая российская медаль Пекина — 2022: красная икра и опасные объятия

России не пришлось долго ждать первой медали Олимпийских игр в столице КНР: во второй соревновательный день награду получила лыжница Наталья Непряева. Она не смогла навязать борьбу в скиатлоне за золото норвежке Терезе Йохауг, однако вырвала второе место, на 0,3 секунды опередив Терезу Штадлобер из Австрии.

«Пока сложно сформулировать, что я сейчас испытываю. Это моя первая личная медаль на Олимпийских играх. Полное осознание того, что выиграла первую для нашей команды медаль в Пекине, придет, наверное, позже. Эмоции переполняют. Задача-минимум уже выполнена.

Но я хочу выполнить и задачу-максимум. Впереди еще много гонок. Очень рассчитываю на эстафеты.

На данный момент чувствую себя достаточно уверенно во всех дисциплинах и буду настраиваться на все оставшиеся гонки», — сказала после забега Наталья, чьи слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Примечательно, что на финише Непряева сердечно обнялась с Йохауг, чем вызвала недовольство двукратного олимпийского чемпиона Петера Нортуга. В эфире норвежского телевидения он раскритиковал спортсменок, призвав их отложить объятия до окончания Олимпиады, поскольку они рискуют заразиться коронавирусом, и это обесценит их подготовку к Играм.

До старта партнер Непряевой по команде Юлия Ступак поделилась с подписчиками в Instagram секретом Натальи, который должен был ей помочь добиться успеха: она опубликовала видео «чемпионского завтрака» Непряевой — хлеб с красной икрой. Это, конечно, шутка, но самой Ступак после скиатлона было не до веселья, у нее-то как раз гонка не задалась: она стала лишь 24-й.

Комментируя свое выступление, Юлия не сдержала слез перед телекамерой и в сердцах заявила в эфире «Матч ТВ», что ей пора заканчивать карьеру.

Эти слова встревожили президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая выразила Ступак полную поддержку и заявила, что рассчитывает на нее в следующих гонках.

Долгожданная медаль в биатлоне: борьба на финише и поздравления из больницы

Второй день Олимпиады в Пекине стал праздником для российских поклонников биатлона. Впервые за восемь лет, прошедших с Игр в Сочи, биатлонисты завоевали для России олимпийскую медаль — историческую. Это первая в истории олимпийская награда россиян в смешанной эстафете. Также ОКР обратил внимание, что это еще и первая медаль для двукратного призера Олимпиад Виктора Майгурова в статусе президента Союза биатлонистов России.

Россию в смешанной эстафете представили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ульяна открывала эстафету и выступила не слишком удачно в условиях сильного ветра — она допустила пять промахов на двух огневых рубежах и, хотя обошлась без штрафных кругов, передала эстафету Резцовой, находясь на пятой позиции с отставанием в 57 секунд от лидировавшей норвежки.

Кристина также не лучшим образом стреляла: если лежа она использовала один доппатрон и продолжила гонку без особых проблем, то на «стойке» ей пришлось бежать штрафной круг. Расклады коренным образом изменились на третьем этапе, когда на трассу вышли мужчины. В тот момент лидировали уже французы, и нашему Александру Логинову предстояло бороться с Эмильеном Жакленом.

Россиянин идеально отработал первый рубеж, а на втором допустил два промаха и быстро исправил ошибки дополнительными патронами. Жаклен же тем временем заработал два штрафных круга, и Логинов передавал эстафету Эдуарду Латыпову уже лидером.

Латыпов использовал по одному дополнительному патрону на каждом рубеже и лидировал вплоть до финишной прямой. Но на решающем отрезке ему навязали борьбу норвежец Йоханнес Бё и француз Кентен Фийон-Майе — и, увы, опередили россиянина. Бё стал первым, Фийон-Майе — вторым, ну а Эдуард замкнул тройку, при этом уступив победителю всего полторы секунды.

«Это выдающийся результат для меня и для нашей команды.

Мы в первый раз на Олимпийских играх и в первой же гонке в такой конкуренции среди лучших команд мира мы занимаем третье место — это действительно очень сильный результат.

Конечно, что-то не получилось. Но это — мелочи по сравнению с тем, что мы сегодня показали. Рад и за команду, и за нашу страну», — заявил Латыпов.

К слову, партнеров по команде поздравила Валерия Васнецова, которая должна была выступать в Пекине, но из-за положительного теста на коронавирус, сданного уже в китайской столице, была изолирована и наблюдает за соревнованиями со стороны. Она также кратко рассказала о своем состоянии.

«Миллион поздравлений нашей команде с бронзовой медалью! Они большие молодцы! Искренне болела за команду. Сама по-прежнему нахожусь в больнице. Чувствую себя лучше, но все еще плохо засыпаю, до 4-5 утра мучаюсь. Условия и питание здесь стали получше, хочу поблагодарить всех за поддержку и особенно болельщиков! Я даже не думала, что столько людей переживают за меня. Для меня это очень ценно, спасибо вам большое!» — поблагодарила Васнецова.

«Ничего страшного»: российские хоккеистки разгромно проиграли американкам

Ложкой дегтя во второй день Олимпиады стало крупное поражение женской сборной России по хоккею от команды США со счетом 0:5. Статистика матча красноречива: 12 бросков у россиянок против 62 у соперниц и 14 общих минут штрафа, тогда как американки заработали лишь три двухминутных удаления. Хотя при этом в большинстве они забросили лишь одну шайбу.

Результат тем более неприятен, учитывая, что начала турнир российская команда с бодрой победы над Швейцарией — 5:2. А следующим соперником России будет Канада. Впрочем, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров призывает не делать трагедии из поражения от американок.

«Ничего страшного в этом 0:5 нет, и я скажу больше: не будет времен, когда мы проигрывали 0:8, 1:10 – с этой точки зрения уже прогресс,

— сказал Майоров «Газете.Ru».

Как выступили россияне в других видах спорта

Члены мужской команды России по прыжкам с трамплина прошли квалификацию и в воскресенье, 6 февраля, поборются за медали. Будем болеть за Евгения Климова, Данила Садреева, Михаила Назарова и Романа Трофимова. Среди женщин медали уже были разыграны, лучшая из россиянок Ирина Аввакумова стала седьмой.

Состоялись забеги на 3000 метров у конькобежек. Евгения Лаленкова стала 10-й, Наталья Воронина — 11-й.

Среди саночников лучший результат среди россиян показал Семен Павличенко, при этом после первых заездов он занимает 10-е место. Но медали будут разыграны в воскресенье, у него есть шанс побороться за пьедестал.

Были разыграны первые медали у фристайлистов. Увы, не попал в финал могулист Никита Андреев.

Российская команда не прошла в финал соревнований по шорт-треку в миксте. Также не смогли квалифицироваться на дистанции 1000 метров Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Зато на 500 метрах сразятся за медали Софья Просвирнова и Елена Серегина.

Медальный зачет

Во второй соревновательный день Олимпиады было разыграно шесть комплектов наград, и на данный момент в неофициальном медальном зачете лидирует Норвегия благодаря победам в скиатлоне и в биатлонной смешанной эстафете. Второе место занимают словенцы с золотом и бронзой в прыжках с трамплина. Третье место делят Китай, Нидерланды и Швеция — у представителей этих стран по одной золотой медали. Следом идут итальянцы с двумя серебряными наградами, а Россия, как и Канада, пока может похвастаться серебром и бронзой.