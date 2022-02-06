Надежды на Большунова и Смирнову: главные события третьего дня Олимпиады. LIVE

Авербух не считает нужным делать замены в сборной России по фигурному катанию перед произвольными программами командного турнира.
«Если честно, я бы так все и оставил на произвольные, чтобы никому не было обидно. Сильнейшая команда, лучшие. Они доказали, что они лучшие. Так и должно остаться. И лучшая пара Мишина – Галлямов должна кататься, и Валиева на произвольной. В общем, все лучшие», – сказал Авербух.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 Николай Морилов считает, что трасса в Пекине на руку Большунову.
«В Пекине медленный снег и тяжелые условия, такая трасса на руку Большунову, она ему подходит, прям его. Александр — любитель трудностей и длинных дистанций. Завтра как раз такая гонка и будет из-за снега, ветра и сильно отрицательной температуры, которая не добавляет скольжения. Каждый из этих факторов играет на руку Большунову. Это идет в плюс Александру не только в борьбе с Клебо, а в принципе», — сказал Морилов.
В третий день Олимпийских игр в Пекине разыгрываются семь комплектов наград. Главной надеждой сборной России является лыжный скиатлон, где Александр Большунов является главным фаворитом гонки. Но шансы есть не только у него и не только в лыжах. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий игрового дня.