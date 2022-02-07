Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» поздравила российских фигуристов с золотыми медалями командного турнира, а также назвала единственно верным решение не менять состав. Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников заявил, что обеспокоен тем, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли двум американским парам, и выразил надежду, что у сборной России индивидуальные соревнования пройдут без потерь из-за коронавирусной инфекции.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями после выступления российских фигуристов и отметила программу Камилы Валиевой «Болеро», в которой фигуристка исполняет три четверных прыжка (она прыгнула два – сальхов и тулуп в каскаде, а с сольного тулупа упала) и тройной аксель. По мнению именитой спортсменки, это придает выступлению особые краски. Российские фигуристы в шаге от командного золота: за кого болеть 7 февраля В четвертый день Олимпийских Игр в Пекине будут разыграны девять комплектов наград. Российские... 06 февраля 23:19

«Это праздник и фейерверк! Я очень не люблю слова «ожидаемая победа» — такой труд за этим стоит, они столько должны были сделать, чтобы выиграть. Поэтому, мне кажется, надо другие слова находить. Да, мы мечтали о том, чтобы это произошло, и это случилось. Абсолютно фантастический прокат Камилы Валиевой. Знаете, я сегодня поняла, что это такой уровень, когда четверные прыжки и тройной аксель является не просто элементами фигурного катания, а теми красками, которые создают программу «Болеро». Это настолько высокий уровень, и на него пока забралась только она.

Это то, к чему стремится каждый фигурист: когда каждый элемент, который он исполняет, даже если это элемент ультра-си, делает программу более зрелищной. Камила – абсолютное чудо», — заявила Бестемьянова.

Открывали заключительный день командного турнира спортивные пары, где блистал российский дуэт – действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Полностью идеальным прокат не получился – в конце программы фигуристы не справились с поддержкой и упали с нее, что позднее объяснили ранним подъемом и тренировкой в шесть утра, которые для них были совершенно непривычными. Бестемьянова отметила, что подобное им поможет сделать необходимые выводы перед индивидуальными стартами.

«Очень рада за Мишину и Галлямова. Очень жаль, что они упали в конце, но, думаю, это боженька им сверху пальчиком погрозил, и они должны сделать правильные выводы перед индивидуальным прокатом. Сейчас, когда не было конкуренции, китайская пара выступала не самая сильная и не очень хорошо откаталась, Мишина и Галлямов были очень хороши до окончания последней поддержки», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Российская сборная досрочно выиграла золотую медаль командного турнира после седьмого вида – произвольного танца, где выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы стали вторыми, однако для победы команды этого хватило. Но опасения вызывает тот факт, что российская пара и в ритм-танце, и в произвольном прокате заняла второе место, уступив двум американским парам. Бестемьянова выразила мнение, что снятый балл за передержанную поддержку поможет спортсменам лучше высчитывать свои действия.

«Очень жаль, что Синицина с Кацалаповым сегодня проиграли американцам, уже другой паре – но, мне кажется, это тоже хороший урок перед индивидуальными выступлениями, когда нужно просчитать точное количество времени, которое они проводят в поддержках, у них был балл deduction за передержанную поддержку. Если бы не это, они были бы первыми. Но в сумме это все дало такое преимущество всей команде – такое чудо!» — отметила она.

В командном турнире разрешено сделать две замены в любых видах, однако Федерация фигурного катания на коньках России приняла решение оставить состав без изменений. По мнению Бестемьяновой, это было единственно верное решение.

«Абсолютно мудрое решение прекрасных тренеров и руководителей. Это лед! Может произойти что угодно. И ставить людей, которые могут откататься чуть хуже, чем первые номера, нельзя. Сохранить эту планку? Что значит, сохранить – усилить!

Мы до Камилы Валиевой были вторые в команде, это опасно. Так что это было единственное верное решение. Все встали, кроме украинцев. Как ученица Тутберидзе покоряет Игры Второй день командного турнира принес сборной России два выдающихся проката от Камилы Валиевой и Марка... 06 февраля 12:09

Тем более, не меняли Кондратюка – ему труднее всех, он уже завтра начинает. Все остальные начинают намного позже: еще неделя у танцоров, больше недели у женщин, почти две недели у пар. Они восстановятся. Но это только придало уверенности первым номерам, я абсолютно согласна с решением руководства и тренерского штаба», — заключила олимпийская чемпионка.

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников в комментарии «Газете.Ru» признался, что проигрыш Синициной и Кацалапова американским парам перед стартом индивидуального турнира его беспокоит, однако время на исправление ошибок есть – танцевальные дуэты начнут соревнования только 12 февраля.

«Мишина и Галлямов упали, но это не повлияло на результат, а Синицина и Кацалапов передержали поддержку и проиграли американцам. С одной стороны, конечно, я поздравляю всю нашу команду с золотом – умницы, молодцы. С другой стороны, для Никиты с Викой перед личными соревнованиями два проигрыша американцам напрягают. Тренерский штаб опытный, думаю, они попытаются подчистить все ошибки, поэтому желаю ребятам собраться и достойно выступить», — рассказал Овсянников.

Отдельно призер Игр выделил российских одиночников – Камилу Валиеву и Марка Кондартюка. Фигуристка выиграла обе свои программы, а Кондратюк в произвольном прокате уступил только японцу Юме Кагияме, чья оценка за выступление стала третьей в истории.

«Валиева – это Валиева, просто молодец. Хочу поздравить и Марка Кондратюка, он сделал на 100 процентов все, что мог, и я очень рад за весь штаб ЦСКА. Мне, как вице-президенту Федерации фигурного катания Москвы, особенно приятно, что у нас в чемпионской команде три представителя Москвы – одиночники и танцевальная пара. Поздравляю и Санкт-Петербург, президента федерации Антона Сихарулидзе. Здорово, что в Питер тоже медаль уехала», — высказался он. «Поведение украинцев после проката Валиевой — слабость и неуважение к себе» Сборная России перед заключительным днем командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде... 06 февраля 17:19

В заключение Овсянников пожелал российским фигуристам удачи в личных соревнованиях и отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации главное обойтись без заражений коронавирусной инфекцией. Известно, что случаи заболевания среди фигуристов на Играх уже были – 7 февраля появилась информация, что COVID-19 обнаружен у американца Винсента Чжоу, который 6 числа выступал в произвольной программе мужчин в командном турнире.

«Все наши молодцы, желаю им удачи в личных соревнованиях. Главное, чтобы не было положительных тестов – не дай бог.

Не представляю, в каком тяжелом состоянии они находятся – это очень нервно, их каждый день тестируют. Наверное, как на Голгофу идешь – сдаешь тест и не знаешь, что у тебя выскочит.

Надеюсь, что у нашей сборной все пройдет без потерь», — заключил он.