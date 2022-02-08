08 февраля 2022, 04:00 Спорт Кондратюк, лыжники и биатлонисты идут за медалями: главные события на играх 8 февраля. LIVE Олимпийские игры — 2022. Пятый день. Главные события. ОНЛАЙН Павел Хрущев Анастасия Баринова Антон Третяк Слушать Остановить

В пятый день на Олимпийских играх в Пекине разыгрываются девять комплектов наград. Лыжники и лыжницы соревнуются в спринте, у биатлонистов пройдет индивидуальная гонка, Татьяна Иванова бьется за медаль в санях, Анастасия Таталина выступит в финале в «Биг эйре», у мужчин пройдет короткая программа в фигурном катании, а женская сборная по хоккею проведет последний матч группового этапа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий дня.