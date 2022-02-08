Бронза Уайлда, Терентьева и Ивановой: главные события пятого дня Олимпиады

8 февраля на Олимпийских играх в Пекине были разыграны девять комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три медали. Сначала третье место в параллельном гигантском слаломе занял знаменитый сноубордист Вик Уайлд, затем в лыжном спринте бронза досталась Александру Терентьеву, а в конце дня саночница Татьяна Иванова сохранила за собой третью строчку протокола, на которой она оказалась накануне после первой половины соревнований. «Газета.Ru» подводит итоги игрового дня.

Бронза Уайлда и серия разочарований

Параллельный гигантский слалом — пожалуй, самая зрелищная дисциплина в сноуборде. Кроме того, она исторически успешна для России. Отечественные спортсмены в последнее десятилетие постоянно берут медали на этапах Кубка мира и чемпионатах планеты.

К тому же многим памятен триумф Вика Уайлда в Сочи-2014, где он выиграл золото еще и в параллельном слаломе, а его на тот момент супруга Алена Заварзина стала в той же дисциплине у женщин третьей.

Правда, теперь из двух ярких дисциплин с дуэлями соперников с тех пор в олимпийской программе осталась лишь одна — параллельный гигантский слалом.

Сборная России рассчитывала на успешное выступление и у женщин, и у мужчин. В составе команды остался Уайлд, сюда приехали несколько чемпионов мира, а юная София Надыршина лидирует в зачете мирового кубка в текущем сезоне. «С трудом сдерживаюсь от слез»: биатлонист Цветков объяснил, почему упустил золото Олимпиады Максим Цветков лишил себя золота в индивидуальной гонке на Олимпийских играх единственным промахом и... 08 февраля 17:37

Правда, уже на стадии четвертьфинала случились обидные потери. Вице-чемпионка мира-2019 Наталья Соболева не смогла попасть по итогам квалификации в топ-16, а двукратная победительница этапов Кубка мира Милена Быкова не сумела финишировать в попытке по синей трассе и также выбыла.

У мужчин потери тоже были обидными. Так, не прошел квалификацию чемпион мира и многократный призер мировых первенств Андрей Соболев, старший брат Натальи, а прибывший в Пекин в последний момент Дмитрий Карлагачев почему-то даже не вышел на старт.

В итоге в плей-офф у женщин пробилась только квалифицировавшаяся четвертой Надыршина. Сама она прилетела на свою первую Олимпиаду только за победой, но в дуэли с крепкой голландкой Мишел Деккер не удержала имевшегося по ходу дистанции небольшого преимущества и, проиграв на финише жалкие 0,03 секунды, выбыла уже в 1/8.

Для Деккер же впоследствии все сложилось максимально обидно: спортсменка из Нидерландов дошла до полуфинала, но потом проиграла оба заезда, оставшись лишь четвертой.

Ну а золото выиграла главная фаворитка соревнований и победительница квалификации титулованная чешка Эстер Ледецка, не оставившая ни одной из соперниц шансов.

У мужчин квалификацию прошли двукратный олимпийский чемпион Уайлд и трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов. Они показали восьмой и девятый результаты, из-за чего попали в 1/8 финала друг на друга.

Более опытный Уайлд провел заезд лучше партнера по сборной и одержал победу, после чего в четвертьфинале выбил из борьбы еще и победителя квалификации южнокорейца Ли Санг-Хо.

После этого была битва в полуфинале со словенцем Тимом Мастняком, где Уайлд немного проигрывал, рисковал и в итоге допустил ошибку перед самым финишем.

Матерый маэстро сноуборда, каким, безусловно, является Уайлд, не стал слишком сильно расстраиваться и в заезде за бронзу одолел 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

Ну а золото взял еще один суперветеран — Бенйямин Карл из Австрии. Правда, вышло это каким-то чудом. Мастняк уверенно лидировал в финале, но допустил необъяснимую ошибку на ровном месте перед финишем и закончил вторым.

Что до Уайлда, то сразу после завоевания своей третьей олимпийской медали легендарный российский сноубордист объявил о завершении профессиональной карьеры.

Яркая бронза Терентьева

В самом зрелищном виде лыжной программы сборная России могла надеяться на награды, но точно не закладываться на них. В женском спринте доминируют шведки, в мужском — норвежцы.

Показательным стало решение лидера нашей команды, уже ставшего олимпийским чемпионом в Пекине Александра Большунова отказаться от участия в борьбе в спринте в пользу подготовки к предстоящей гонке с раздельным стартом, где уже он будет главным фаворитом.

У женщин через квалификационный пролог не смогла продраться в четвертьфинал Христина Мацокина, в то время как Юлия Ступак, Наталья Непряева и юная Вероника Степанова с задачей справились уверенно.

Четко сработали и все стартовавшие мужчины. Сергей Устюгов вообще квалифицировался со вторым временем, впереди самого Йоханнеса Клебо, не слишком в прологе напрягавшегося. Александр Терентьев и Артем Мальцев уложились в лучшие 12 результатов.

Ну а в контактных битвах на выбывание пошло уже хуже. Ни Ступак, ни Непряева не смогли в своих забегах попасть в топ-2. Обе стали четвертыми, в довольно быстрых первом и втором четвертьфиналах. Забег Непряевой был быстрее, и так Ступак сразу лишилась шансов стать «лаки-лузером», но в итоге и Наталья не попала в четвертьфинал, пропустив вперед еще одну соперницу. «Абсолютно не было сил»: почему олимпийский чемпион Кондратюк не справился с прокатом На Олимпийских играх в Пекине стартовали индивидуальные соревнования по фигурному катанию... 08 февраля 13:19

А вот Вероника Степанова прошла дальше в красивом стиле и могла пробиться в финал, но немного уступила в своем полуфинале шведке Эмме Рибом и американке Джессике Диггинс. Этот забег был медленнее первого, а потому путевки в финал третье место не дало.

Ну а в решающем забеге дня у женщин Йонна Сундлинг, весь день явно опережавшая соперниц снова промчалась стрелой к золоту, оставив лишь с серебром свою партнершу по сборной Майю Дальквист, которая до того не проиграла ни одного спринта в сезоне!

Бронзовая награда все-таки ушла к Диггинс — не зря американка в финишном створе второго полуфинала опережала Степанову в разножке.

У мужчин четвертьфиналы прошли для России в плановом режиме: и Устюгов, и Терентьев, и Мальцев прошли дальше без особых проблем.

Дальше Сергею не очень повезло с забегом. Первый полуфинал был настолько жестким и плотным, что в нем все решал фотофиниш на четверых!

И в этом фотофинише даже Клебо не вышел победителем, уступив итальянцу Федерико Пеллегрино. Правда, норвежец остался вторым, опередив француза Ришара Жува и Устюгова.

На беду Сергея второй забег оказался быстрее по скорости. В нем сначала лидировал Мальцев, но в итоге вперед вырвался и уверенно финишировал на первой позиции разгонявшийся медленнее всех Терентьев.

Мальцева на финиш немного не хватило, хотя из последнего поворота он выходил на второй позиции. Финишировал он в итоге лишь четвертым, но за счет скорости этого хватило для выхода в финал.

Там правда, у Артема сил на подвиги уже не осталось, да и прошло все довольно тривиально. Весь забег проходил на условиях Клебо, который и забрал в итоге явно запланированную золотую медаль.

Вторым стал Пеллегрино, а вот лидирующий в молодежном зачете Кубка мира Терентьев сумел обставить всех остальных и закончил долгий и трудный соревновательный день заслуженной и очень ценной бронзой!

Исторический успех Ивановой

В санном спорте страна ждала медали уже после половины турнира женщин-одиночек, стартовавшего накануне. Но этот факт не должен снижать градус эмоций от успеха Татьяны Ивановой.

До сих пор еще никогда в российской истории в женских санях не было медалей Олимпиады, а сама спортсменка еще два месяца назад не могла ходить из-за перелома ноги, и ее участие в Играх было под большим вопросом.

Уже в Пекине россиянке повезло с ошибками лучшей саночницы планеты прямо сейчас Юлии Таубитц, уверенно лидировавшей после первой попытки, но перевернувшейся во второй, а также австрийки Маделин Эгле, проводящей классный сезон.

Но сама Иванова ошибок не допустила, все четыре попытки проехала стабильно, исправно демонстрируя свой главный козырь — быстрейший разгон.

Следствием стала историческая бронзовая медаль вслед за двумя другими немками — Натали Гайзенбергер и Анной Беррайтер.

Роковой промах Цветкова

Могла сборная России рассчитывать на призовое место и в биатлоне, где у мужчин состоялась индивидуальная гонка.

Изначально, конечно, медальные перспективы вырисовывались перед находящимся в отличной форме Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым, который проводил прекрасный сезон, пока прямо перед Олимпиадой не переболел коронавирусом.

В итоге ни одному из этого тандема не удалось реально побороться за пьедестал почета. Оба допустили по три промаха, что в индивидуальной гонке равняется трем штрафным минутам. У России три бронзы: главные события на Олимпиаде 8 февраля В пятый день на Олимпийских играх в Пекине было разыграно девять комплектов наград... 08 февраля 19:17

Правда, Логинов перед последним рубежом имел шансы даже на победу, но две ошибки в стрельбе на нем привели Александра на итоговую десятую позицию. Латыпов финишировал на строчку ниже.

Но главным героем в российской команде стал стартовавший под первым номером Максим Цветков. Более того, он был близок к тому, чтобы стать главным героем всей гонке.

На первых трех рубежах он не допустил ошибок на стрельбе, да и на четвертом закрыл четыре мишени подряд, но затем, очевидно занервничав, сбился с темпоритма, долго выцеливал и все равно промахнулся пятым выстрелом.

В итоге на финише россиянин уступил 34 секунды победившему французу Кентену Фийон-Майе, так что чистая стрельба принесла бы Максиму золотую медаль.

А в итоге он остался с «деревянной», образно вручаемой за четвертое место. Впереди финишировали еще белорус Антон Смольский, а также норвежец Йоханнес Бё. Причем, по факту, Цветков был бы третьим, даже если бы промахнулся этот последний выстрел, но не выцеливал бы его так долго — на финише от медали его отделили 3,5 секунды!

Провал Таталиной в «Биг эйре»

Очень надеялась сборная России и на медаль в фристайле, где в женском «Биг эйре» уже взошедшая звезда этого вида спорта Анастасия Таталина вышла в финал с третьим результатом в квалификации.

В финале все начиналось заново, и у молодой спортсменки очевидно не пошло. Она допустила ошибку уже на первом прыжке, оказавшись после него на девятой позиции, а вторая попытка и вовсе обернулась кошмаром — приземление на руку, и шансы на приличное место были потеряны.

Расстроенная россиянка не слишком удачно выполнила и попытку номер три, хотя это уже ни на что не влияло, и осталась на десятом месте из 12-ти финалисток.

Ну а сенсационную победу одержала китаянка Айлин Гу, которая смогла одолеть француженку Тессу Ледю, считавшуюся главным фаворитом, выигравшую квалификацию и лидировавшую в финале до не самой удачной третьей попытки.

Без сенсации в коньках

А вот на дистанции 1500 метров у мужчин в конькобежном спорте реальных шансов на пьедестал почета у россиян не было. В итоге лучшим из них стал с восьмым результатом Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Руслан Захаров остались 14-м и 15-м.

Выиграли же фавориты — представители Нидерландов. Кьелд Нейс завоевал золото, Томас Крол взял серебро, а бронза досталась южнокорейцу Минсок Киму.

Усталость Кондратюка и локальная победа Семененко

В фигурном катании стартовали личные соревнования. У мужчин прошла короткая программу, которую вполне ожидаемо выиграл американец Нейтан Чен. Но на этом обычное заканчивается.

Во-первых, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, только два дня назад прилетевший в Пекин, допустил много ошибок и оказался после короткого проката только на восьмой позиции.

Причем его опередил даже россиянин Евгений Семененко, достаточно чисто отработавший свой прокат и добившийся локального успеха в виде седьмого места и победой над легендой.

А вот Марк Кондратюк, откатавший оба проката в командном турнире и уже завоевавший в Пекине золотую награду, все-таки не выдержал такой нагрузки и допустил очень много ошибок в своем выступлении. Перед произвольной программой он занимает только 15-е место, хотя плотность там приличная и подняться еще можно. Но вряд ли до пьедестала.

Андрей Мозалев тоже откатал неудачно и оказался на 23-м месте, едва не пролетев мимо попадания в произвольную программу, где выступят лучшие 24 фигуриста.

Хоккейный провал женщин

Женская сборная России по хоккею завершала свой групповой этап матчем с Финляндией. После победы над Швейцарией в стартовой встрече (5:2) и успеха швейцарок в поединке с финками накануне (3:2) подопечным Евгения Бобарико достаточно было даже поражения в две шайбы в основное время, чтобы обеспечить себе третью строчку и матч в четвертьфинале с лучшей командой группы В Японией, а не кем-то из сильнейшей подгруппы (Финляндией или Швейцарией).

Однако игра обернулась катастрофой. С неигровой точки зрения она запомнилась тем, что финская сборная вышла на нее в медицинских масках, очевидно, решив после прецедента в поединке Канада — Россия, что играет с прокаженными.

А вот в игровом разница между коллективами была в реализации лишнего. Финки использовали три из своих первых четырех шансов, а россиянки, игравшие в большинстве больше десяти раз, так ничего и не забросили.

В итоге разгром с неприличным счетом 0:5, и Финляндия занимает третье место, а Россия падает на четвертое и сыграет в четвертьфинале со швейцарками. В случае победы российские девушки в полуфинале с вероятностью в почти 100% попадут на непобедимую Канаду.