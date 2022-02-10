«Надо оберегать ее»: Валиеву не отстранят от Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не дал разъяснений о том, подозревает ли россиянку Камилу Валиеву в применении допинга. Тем не менее, по данным СМИ, спортсменка не будет отстранена от соревнований, а Россия сохранит золото в командном первенстве. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал верить только официальной информации, а также подчеркнул, что спортсменов, особенно столь юных, как Камила, надо оберегать.

Валиеву не отстраняют от Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева не будет дисквалифицирована после подозрения в применении допинга и сможет принять участие в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, Россия сохранит золото Игр, завоеванное в командном первенстве.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК.

Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина, чьи слова приводит ТАСС. Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде. Главные события седьмого дня. LIVE На Олимпиаде в Пекине подходит к концу первая неделя, сегодня начинается седьмой... 10 февраля 15:33

Стоит заметить, что официальных заявлений и разъяснений со стороны МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) до сих пор не последовало, поэтому фактически статус Валиевой остается неизменным и она имеет полное право участвовать в соревнованиях. Однако кодекс WADA предполагает временное отстранение спортсмена в случае, если результат допинг-теста показал наличие в пробе следов вещества, не являющегося особым.

С чего все началось

Накануне портал Inside the Games со ссылкой на ISU сообщил о задержке церемонии награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпиаде в Пекине, из-за юридической проблемы. Источник утверждал, что причина задержки кроется в сомнительном тесте одного из российских спортсменов, взятом еще до Олимпиады. Более того, речь шла о тесте на наркотики.

Позже в СМИ появилась информация, что спортсменка, которую подозревают в применении запрещенного препарата, — лидер сборной России, чемпионка Европы Камила Валиева. При этом официальных данных от МОК, ISU или Всемирного антидопинового агентства не было. После того как стало известно, что подозревается Валиева, в «СЭ» появилась публикация о том, что фигуристку отстранят от соревнований, а Россию лишат золота в командном первенстве. Через некоторое время, правда, издание опровергло информацию. Кроме того, журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин сообщал, что провален именно тест на наркотики и в пробе обнаружены следы марихуаны. Эти данные в итоге также оказались недостоверными.

По последней информации, в пробе Валиевой обнаружен препарат триметазидин в микродозе. При этом сама проба была сдана еще в декабре — то есть результаты должны были быть известны еще до Игр.

Триметазидин защищает сердце и мозг при интенсивных нагрузках — как пояснил «Чемпионату» спортивный врач Никита Карлицкий, в этом препарат схож с мельдонием, который ВАДА в 2016 году включило в список запрещенных, и это стоило многим российским атлетам карьеры, поскольку в отечественном спорте мельдоний законно применялся много лет. Медик подчеркнул, что триметазидин может быть использован спортсменами при наличии терапевтического исключения.

Что говорят официальные лица

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс на пресс-конференции отказался от комментариев, назвав любые разговоры на эту тему спекулятивными.

«Вынужден вас разочаровать. Вчера у нас возникла экстренная ситуация, которая имеет юридические последствия.

Однако я не собираюсь давать комментарии, это было бы неуместно. Разговоры о возможном случае применения допинга — абсолютные спекуляции»,

— заявил Адамс.

В схожем ключе выступил ISU. Организация опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что не имеет права раскрывать подробности.

«В связи с недавними сообщениями в СМИ, касающимися командного турнира по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о возможном нарушении антидопинговых правил. Это отвечает антидопинговым правилам ISU и МОК на Олимпиаде-2022. Потому ISU в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев», — сказано в заявлении.

Фигуристка хранит молчание

Сама Валиева на фоне разговоров о ее возможном отстранении приступила к олимпийским тренировкам в преддверии одиночного турнира, который стартует 15 февраля. После занятия Камила вместе с Александрой Трусовой молча прошла мимо журналистов, ничего не сказав. Была лаконична и тренер спортсменок Этери Тутберидзе.

«Сплетнями не занимаюсь»,

— такими словами ограничилась специалист.

«Мы обязаны оберегать Валиеву»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru», что необходимо дождаться официальных разъяснений, которые должен дать МОК, либо ISU, либо ВАДА.

«Мы можем верить только официальным источникам, каковыми являются ISU, МОК и ВАДА по данному вопросу. Все остальные собирают слухи. А мы и все СМИ пользуемся информацией, которая была дана в Inside the Games.

Понятно, что это информационный портал, который достаточно близок к МОК. Но это не официальный источник, он много раз давал информацию, которая потом не подтверждалась. «Я не верю! Нет! Нет!» 15-летняя Валиева сдала положительный допинг-тест Издание Inside the Games выдало шокирующую новость: причиной переноса награждения российских фигуристов... 10 февраля 12:20

И даже сейчас: они сначала говорили про наркотики, потом называли другого нашего спортсмена, потом сказали о Камиле Валиевой — но все это на уровне слухов.

Помните, там было написано: «сомнительный результат». Что это значит? У нас сомнительный результат и теста на коронавирус может быть. Чтобы сомнительный стал подтвержденным, должны пройти определенные процедуры, а до этого времени ни обвинять, ни снимать с соревнований никого мы не имеем права», — сказал Свищев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия должна отстаивать интересы своих атлетов, тем более, когда речь идет о 15-летней фигуристке. Свищев обратил внимание, что Валиева начала олимпийские тренировки, и это является хорошим сигналом.

«Мы обязаны защищать наших спортсменов, а тем более, маленькую, хрупкую девушку, у которой все впереди. Ее сейчас обвиняют в достаточно серьезных нарушениях. У нас любой спортсмен обязан соблюдать антидопинговое законодательство, и все прекрасно понимают, что грозит за применение запрещенных препаратов и субстанций. И тренер, и родители, и она сама все прекрасно понимают. Мы будем за нее бороться, и самое важное, что мы должны ее оберегать.

Я знаю, что она приступила к официальным тренировкам — будем надеяться на ее успешное выступление», — резюмировал Свищев.