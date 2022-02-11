11 февраля 2022, 04:00 Спорт Главное на Играх: Россия бьется в хоккее, Большунов и Резцова бегут за золотом. LIVE Олимпиада-2022. Восьмой день. Главные события. ОНЛАЙН Павел Хрущев Виктория Алексеева Андрей Черников Владимир Воропаев Слушать Остановить

На Олимпийских играх в Пекине проходит восьмой день соревнований. Мужская и женская команды России по керлингу продолжают борьбу на групповом этапе, лыжник Александр Большунов борется за золото в гонке классическим стилем на 15 км, а биатлонистка Кристина Резцова — в спринте на 7,5 км, мужская сборная России по хоккею встречается с Данией, а также наши спортсмены сражаются за медали в скелетоне, конькобежном спорте и шорт-треке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий дня.