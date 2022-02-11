Главное на Играх: Россия бьется в хоккее, Большунов и Резцова бегут за золотом. LIVE

На Олимпийских играх в Пекине проходит восьмой день соревнований. Мужская и женская команды России по керлингу продолжают борьбу на групповом этапе, лыжник Александр Большунов борется за золото в гонке классическим стилем на 15 км, а биатлонистка Кристина Резцова — в спринте на 7,5 км, мужская сборная России по хоккею встречается с Данией, а также наши спортсмены сражаются за медали в скелетоне, конькобежном спорте и шорт-треке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий дня.
Трансляция
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5:23
Российские керлингисты сравняли счет. После пяти эндов — 3:3. Болеем за наших!
5:12
Промежуточные результаты первого заезда российских скелетонисток:
11 место - Юлия Канакина (+0.53)
15 место - Алина Тарарыченкова (+0.71)
17 место - Елена Никитина (+0.89)
5:07
Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в олимпийском Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».
5:05
А вот в четвертом энде Россия отыгрывает два очка. 2:3.
4:48
После трех эндов мужская сборная по керлингу уступает Швейцарии со счетом 0:3.
4:47
Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в олимпийском Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, в занятии приняли участие Анна Щербакова и Александра Трусова и Камила Валиева, которая пропустила часть тренировки.
4:30
Мужская сборная России по керлингу проводит матч против Швейцарии. После двух эндов счет 0:0.
4:20
Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не стали общаться с журналистами после тренировки на Олимпийских играх в Пекине, передает «Чемпионат.com».
4:10
Российская фигуристка Камила Валиева появилась на тренировке, сообщает «Чемпионат.com».
Ранее появилась информация, что Валиева не присутствует на занятии, а на льду находятся Анна Щербакова и Александра Трусова. Стоит отметить, что Валиева вышла на лед посреди тренировки.
04:00
Доброе утро всем любителям спорта! Сегодня нас ждет много чего интересного, и можно смело надеяться на несколько новых медалей в копилке России.
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