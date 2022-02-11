Валиеву все еще могут отстранить: делом фигуристки займется CAS

Допинг-проба действующей чемпионки России и Европы по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат, в связи с чем спортсменка была отстранена от Олимпийских игр — 2022. Ее апелляция на свою дисквалификацию была удовлетворена, однако уже это решение опротестовал Международный олимпийский комитет. Теперь делом спортсменки будет заниматься Спортивный арбитражный суд (CAS). «Газета.Ru» — о новых подробностях скандала в фигурном катании.

Главный скандал зимних Олимпийских игр в Пекине продолжает набирать обороты. Утром 9 февраля появилась информация, что награждение победителей и призеров командного турнира у фигуристов, где Россия выиграла золотую медаль, отложено. Сначала причиной называлась юридическая консультация с Международным союзом конькобежцев (ISU), позднее стало известно, что допинг-тест одного из фигуристов показал положительный результат. В СМИ также появлялась информация, что речь идет не о допинге, а о наркотиках, однако уже ближе к вечеру 9 числа картина сложилась более ясная – в допинг-пробе 15-летней одиночницы Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, была найдена маленькая доза препарата «триметазидин» — сердечного лекарства, который никак не влияет на улучшение результатов спортсмена. «Валиевой нечего делать в юниорах»: в фигурном катании грядет революция Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации 2022 года предложение... 10 февраля 17:51

На следующий день Валиева вышла на тренировку, а пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, говоря о сложившейся ситуации, заявил о том, что комментировать возникшие «спекуляции» не собирается и «ситуация, возникшая вчера, является юридическим делом».

Утром 11 февраля по московскому времени появилась новая информация, с заявлением выступила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Так, стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

8 февраля аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория обнаружила запрещенный препарат в пробе спортсменки, после чего Валиева была временно отстранена. В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, такое решение РУСАДА накладывало запрет на участие фигуристки во всех видах спорта.

Дело Валиевой не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета, поскольку допинг-проба была взяла российской лабораторией. В связи с этим, напрямую ITA не управляет делом, однако в тот же день спортсменка была проинформирована, что отстранение, наложенное РУСАДА, также распространяется на Игры – ей запрещено не только выступать, но и тренироваться, а также тренировать. «Надо оберегать ее»: Валиеву пока не отстраняют от Олимпиады Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не дал разъяснений о том, подозревает ли... 11 февраля 07:01

9 февраля Валиева подала апелляцию на свое отстранение, слушание было проведено в тот же день, и дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение. Именно это позволило фигуристке появиться на тренировке на следующий день после того, как появилась информация о ее положительной допинг-пробе.

Однако с решением дисциплинарного комитета российского агентства не согласился МОК – международная организация намерена оспорить решение об отмене отстранения и разрешение на участие в личном турнире зимних Олимпийских игр. Теперь дело Валиевой будет рассматривать выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

Решение по делу должно быть принято до 15 февраля, именно в этот день фигуристки должны показать короткую программу в личном турнире.

В 8 утра по московскому времени журналист Конов в своем Telegram-канале сообщил, что Валиева вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой вышла на вторую тренировку за сегодняшний день. Первое занятие было проведено до того, как в СМИ появилась информация о положительной допинг-пробе и заседанию CAS. При этом в Спортивном арбитражном суде заявили, что пока заявления по делу Валиевой получено не было.

«На данный момент в CAS не поступало заявлений по делу Камилы Валиевой. Заявка может находиться в стадии подготовки, но у нас нет конкретной информации о том, когда она может быть подана в CAS», — заявили в суде «Матч ТВ».

Стало также известно, что апелляцию в CAS по поводу отстранения Валиевой направит Международный союз конькобежцев.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил, что говорить конкретно пока сложно.

«Дело решается, поэтому я не могу высказывать те или иные точки зрения. Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы ее оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение.

Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой. Мы соблюдаем строгость. Все правила соблюдаются: команда России здесь выступает без флага и гимна. МОК должен сохранять политический нейтралитет», — заявил он.

В связи с делом Валиевой, встает вопрос о судьбе золотой медали командного турнира. Фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, вышла на лед в обеих программах – короткой и произвольной – и принесла сборной России максимальное количество баллов, 20, выиграв оба вида. Здесь стоит отметить важную вещь. Как пишет в своем Telegram-канале журналист Василий Конов, CAS не рассматривает и не утверждает результаты итогового турнира, юридически сборная России остается с золотой медалью. Однако, по информации «Чемпионат.com», решение о судьбе первого места может быть принято ISU уже после окончательного решения по делу Валиевой.

В том случае, если результаты российской сборной, выступающей под названием ОКР из-за санкций WADA, будут аннулированы, олимпийском чемпионом в командном турнире станет команда США. «Я не верю! Нет! Нет!» 15-летняя Валиева сдала положительный допинг-тест Издание Inside the Games выдало шокирующую новость: причиной переноса награждения российских фигуристов... 10 февраля 12:20

Адамс отметил, что подобный исход событий не исключен.

«Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Вопрос будет рассмотрен максимально быстро», — приводит его слова «Матч ТВ».

Вместе с Валиевой в командном турнире принимали участие фигурист-одиночник Марк Кондартюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По информации СМИ, если CAS примет решение о дисквалификации 15-летней фигуристки не впритык к началу личного турнира женщин, то Россия может успеть дозаявить другую спортсменку – первой запасной сборной России является Елизавета Туктамышева.