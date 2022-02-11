«То ли еще будет!» Большунов взял шестую олимпийскую медаль в карьере

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это вторая медаль спортсмена на этой Олимпиаде и шестая в карьере награда Игр. Большего числа медалей в мужских соревнованиях нет ни у кого из отечественных лыжников. Сам атлет после гонки признал, что финн Ийво Нисканен был явно сильнее, и согласился с тем, что второе место не такой уж плохой результат.

Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, который выиграл у Большунова 23 секунды. Его преимущество в этом старте оказалось безоговорочным, по ходу дистанции он уверенно наращивал преимущество и лишь последний отрезок гонки, когда победа Нисканена не вызывала сомнений, Большунов смог отыграть 7 секунд.

Нисканен стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018). На нынешних Играх финн также выиграл бронзу в скиатлоне, где уступил Большунову и другому россиянину — Денису Спицову. До золота не добрался: Большунов взял вторую медаль на Олимпиаде На Олимпийских играх в Пекине прошла гонка классическим стилем на 15 км. Александр Большунов не... 11 февраля 11:47

А Большунов стал рекордсменом в истории России среди мужчин по количеству медалей на Олимпийских играх. Большунов выиграл уже вторую медаль в Пекине, ранее он завоевал четыре награды в Пхенчхане-2018. Предыдущим рекордсменом был советский лыжник Николай Зимятов, он за карьеру выиграл пять олимпийских медалей.

Сам Большунов после гонки был спокоен и эмоций не показывал.

«Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

Стал рекордсменом по медалям среди лыжников? То ли еще будет!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

Тренер Большунова Юрий Бородавко признал, что Нисканен был в сегодняшней гонке явно сильнее.

«Это спорт, Нисканен — тоже один из лучших «классистов». Большунов боролся за первое место, сколько мог. Серебряная медаль — это тоже здорово. На сегодняшний день Ийво был сильнее, отрыв все-таки приличный», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Серебряный призер Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных считает, что Большунов способен выиграть в Пекине еще три золота.

«Нисканен доказал, что он лучший классист на данный момент. Рад за Большунова, он навязал финну борьбу. Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши. Радует, что он прибавляет и каждую разделку пробегает все лучше и лучше. Придет время, Саша будет олимпийским чемпионом в разделке.

Но Нисканен сегодня доказал, что он лучший. Он со старта пошел на свою последнюю золотую медаль, это было видно. Ийво понимает, что дальше ему делать нечего, и сегодня был его последний шанс на золото. Большунов, в свою очередь, может забрать три в оставшихся гонках», — сказал Бессмертных.

Другие россияне также выступили неплохо. Алексей Червоткин стал пятым с отставанием от лидера в 56,9 секунд, Илья Семиков занял девятое место (1.39,9), Иван Якимушкин стал 13-м (1.57,8).

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Крянин считает, что Червоткин этой гонкой застолбил себе место в эстафетной команде.

«Алексей Червоткин выступил в свою силу, оказал сопротивление. Да, немного не хватило. Для эстафетной команды он показал, что является лучшим «классистом» после Большунова. Пусть здесь, в личной гонке что-то не получилось, но пятое место – это довольно высоко. Но он заявил, что в эстафетную команду он проходит однозначно, именно на классический этап», — сказал Крянин.

Для России эта медаль стала уже пятой в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Ранее Большунов стал победителем в скиатлоне. Наталья Непряева выиграла серебряную медаль в скиатлоне. Серебро в скиатлоне выиграл Денис Спицов, а Александр Терентьев стал бронзовым призером в спринте.

Напомним, что Большунов одержал победу в скиатлоне. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. Тройку призеров замкнул Ийво Нисканен.

Бронзу выиграл норвежец Йоханнес Клебо, выигравший на этой Олимпиаде спринт. По ходу гонки лыжник проигрывал своим соотечественником Голбергу и Валнесу, но в конце резко прибавил и сумел вырвать третье место. Во многом это неожиданный результат, классические гонки не входят в число любимых для Клебо. Это вообще первая в карьере норвежца личная олимпийская медаль в дистанционной гонке.

«Я доволен. Для меня сегодня третье место равносильно золоту. Выходит, я и на дистанционных гонках неплох. Это особенный момент. Потрясающее чувство.

Решил выбрать такой номер, чтобы стартовать пораньше. Хотел идти сам по себе, бороться именно с собой, а уже потом смотреть, какие будут итоги. Думаю, мой план вполне себя оправдал», — сказал Клебо после гонки.