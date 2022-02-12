Синицина и Кацалапов вступают в бой: главные события 9-го дня Олимпиады. LIVE

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о завоевании серебряной медали в классической разделке на Олимпийских играх в Пекине. Большунов уступил победу финну Ийво Нисканену. «Впереди ещё есть гонки, в которых можно побороться за золото. Надеюсь, получится побороться. Всё-таки не хватает мне золотых медалей. Увидим, что будет дальше. Дальше — за новыми медалями? Я бы всё-таки сплюнул и постучал по дереву», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет не будет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за антивоенный плакат.
Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.
Здравствуйте, уважаемые болельщики сборной России! На Олимпийских играх в Пекине начинается девятый день соревнований. Танцевальные пары показывают ритм-танец, российские хоккеистки сразятся в четвертьфинале со Швейцарией, а хоккеисты сыграют с Чехией, лыжницы попробуют взять золото в эстафете, а биатлонисты будут бороться за медаль в спринте. «Газета.Ru» приглашает вас на онлайн-трансляцию самых интересных событий дня.