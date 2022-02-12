Синицина и Кацалапов вступают в бой: главные события 9-го дня Олимпиады. LIVE

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о завоевании серебряной медали в классической разделке на Олимпийских играх в Пекине. Большунов уступил победу финну Ийво Нисканену. «Впереди ещё есть гонки, в которых можно побороться за золото. Надеюсь, получится побороться. Всё-таки не хватает мне золотых медалей. Увидим, что будет дальше. Дальше — за новыми медалями? Я бы всё-таки сплюнул и постучал по дереву», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».