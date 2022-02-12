«Лыжники — наши спасители!» Сборная России выиграла эстафету на ОИ

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
1:6
закончен
Австралия    —   Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
3:7
закончен
Швеция    —   Канада
6:2
закончен
Чехия    —   Великобритания
3:8
закончен
Китай    —   США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
2:7
закончен
Чехия    —   Швейцария
3:11
закончен
Норвегия    —   Китай
9:6
закончен
Великобритания    —   Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
6:5
закончен
США    —   Чехия
8:10
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Вакаба Хигути
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
США
Джулия Марино
Австралия
Тесс Коади
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Идет
Тройка лидеров:
Швейцария
Беат Фойц
Франция
Жоан Кларе
Австрия
Маттиас Майер
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
закончен
Япония
Юма Кагияма
Россия
Марк Кондратюк
США
Винсент Чжоу
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
США
Шон Фитцсимон
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
6:5
закончен
Италия    —   Китай
8:4
закончен
Австралия    —   Швейцария
9:6
закончен
Норвегия    —   Швеция
6:2
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Денис Спицов
Финляндия
Ийво Нисканен
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Норвегия
Халльгейр Энгебротен
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
2:1 Б
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Канада
Софиан Ганьон
Япония
Кисара Сумиёси
Австралия
Софи Эш
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Словения
Петер Превц
Польша
Камиль Стох
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Япония
Анри Кавамура
Франция
Перрин Лаффон
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Австрия
Мануэль Феттнер
Польша
Давид Кубацкий
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Япония
Анри Кавамура
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
6:2
закончен
Швейцария    —   США
6:5
закончен
Италия    —   Швеция
12:8
закончен
Канада    —   Австралия
8:10
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Россия
Анастасия Смирнова
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
0:8
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
4:8
закончен
Канада    —   Италия
7:8
закончен
Швейцария    —   Норвегия
5:6
закончен
Чехия    —   Китай
8:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Япония
Р. Миюра / Р. Кихара
Китай
Ч. Пэн / Я. Цзинь
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Меган Олдхэм
Франция
Тесс Ледё
Россия
Анастасия Таталина
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Австрия
Катарина Труппе
Италия
Федерика Бриньоне
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
США
М. Чок / Э. Бэйтс
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Канада
П. Гиллес / П. Пуарье
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Каори Сакамото
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
Канада
Максенс Парро
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
1:6
закончен
Швейцария    —   Финляндия
3:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
закончен
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Александер Холл
Швеция
Оливер Магнуссон
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Италия
Федерика Бриньоне
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Ирен Вюст
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Антойнетте де Йонг
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
3:2
закончен
Китай    —   Швеция
1:2
закончен
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
закончен
Германия
Денизе Херрман
Франция
Анаис Шевалье-Буше
Норвегия
Марте Рёйселанд
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Юлия Таубиц
Германия
Натали Гайзенбергер
Австрия
Лиза Шульте
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
8:1
закончен
   —   
6:5
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
закончен
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Канада
Ким Бутен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
закончен
Словения
Словения
Россия
Россия
Канада
Канада
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
закончен
Китай
Цзывэй Жэнь
Китай
Вэньлун Ли
Венгрия
Шаоан Лю
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Франция
Тесс Ледё
Китай
Эйлин Гу
Великобритания
Кирсти Мир
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Германия
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
Каролин Лангенхорст
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Китай
Эйлин Гу
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
закончен
Австрия
Маттиас Майер
США
Райан Кочран-Сигл
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Южная Корея
Сан Хо Ли
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
2:4
закончен
Финляндия    —   Россия
5:0
закончен
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция    —   Великобритания
9:3
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Швейцария
Надине Фендрих
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Беларусь
Антон Смольский
Норвегия
Йоханнес Бё
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
3:2 Б
закончен
Швеция    —   Дания
3:1
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Франция
Лука Шанава
Россия
Сергей Устюгов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Словения
Анамария Лампич
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Кьелд Нёйс
Нидерланды
Томас Крол
Южная Корея
Ким Мин Сок
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Майя Дальквист
Норвегия
Тириль Уднес Венг
Россия
Наталья Непряева
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Швейцария
Надине Фендрих
Норвегия
Майкен Касперсен Фалла
Германия
Виктория Карль
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
США
Джессика Диггинс
Швеция
Эмма Рибом
Германия
Пия Финк
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Россия
Вероника Степанова
Германия
Софи Крель
Швейцария
Алина Майер
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Россия
Сергей Устюгов
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Франция
Лука Шанава
Швеция
Маркус Грате
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Франция
Ришар Жуве
Норвегия
Ховард Солос Тёугбёль
Швеция
Юхан Хегстрём
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
Норвегия
Эрик Вальнес
Россия
Артём Мальцев
Финляндия
Лаури Вуоринен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Финляндия
Йони Мяки
Россия
Александр Терентьев
США
Джеймс Клинтон Скунмейкер
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швейцария
Надине Фендрих
Швеция
Майя Дальквист
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Эмма Рибом
США
Джессика Диггинс
Россия
Вероника Степанова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Франция
Ришар Жуве
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Россия
Александр Терентьев
Финляндия
Йони Мяки
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швеция
Майя Дальквист
США
Джессика Диггинс
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Италия
Федерико Пеллегрино
Россия
Александр Терентьев
Кёрлинг
Микст. Финал
Италия    —   Норвегия
8:5
закончен
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
закончен
США
Хлоя Ким
Япония
Мицуки Оно
Китай
Цай Сюэтун
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Германия
Лена Дюрр
Швейцария
Мишель Гизен
Швеция
Сара Хектор
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Канада
Эван Макичран
Италия
Леонардо Донаджо
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Италия
Микела Мойоли
Великобритания
Шарлотта Бэнкс
Канада
Мериета Один
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Швеция
Хенрик Харлаут
Италия
Леонардо Донаджо
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Колби Стивенсон
Швеция
Хенрик Харлаут
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Япония
Рука Хирано
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Словакия
Петра Влгова
Австрия
Катарина Линсбергер
Швейцария
Венди Хольденер
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Канада
Тесс Критчлоу
США
Стейси Гэскилл
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
Линдси Джейкобеллис
Франция
Хлоэ Треспёш
Канада
Мериета Один
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
1:0
online
Чехия    —   Дания
1:2
идет
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
закончен
Германия
Винценц Гайгер
Норвегия
Йорген Граабак
Австрия
Лукас Грайдерер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
4:6
закончен
Норвегия    —   Швейцария
7:4
закончен
США    —   Россия
6:5
закончен
Дания    —   Канада
5:10
закончен
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Тэ Хон Хван
Канада
Стивен Дюбуа
Россия
Семён Елистратов
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
3:9
закончен
Швеция    —   Япония
8:5
закончен
Дания    —   Китай
7:6
закончен
Великобритания    —   Швейцария
5:6
закончен
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
закончен
США
Хлоя Ким
Испания
Керальт Кастельет
Япония
Сэна Томита
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Россия
Александр Третьяков
Китай
Янь Вэньган
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
закончен
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Канада
Броди Зегер
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Канада
Элиот Гронден
Австрия
Юлиан Люфтнер
Австрия
Якоб Дузек
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
3:2
идет
Финляндия    —   Словакия
6:2
идет
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
7:5
закончен
Китай    —   Россия
4:7
закончен
Норвегия    —   Канада
5:6
закончен
США    —   Швеция
4:7
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
закончен
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Финляндия
Кертту Нисканен
Финляндия
Криста Пярмякоски
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Мерлен Сурже
США
Джейк Веддер
Испания
Лукас Эгибар
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
Австрия
Алессандро Хеммерле
Канада
Элиот Гронден
Италия
Омар Визинтин
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
закончен
Китай
Китай
США
США
Канада
Канада
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
закончен
США
США
Китай
Китай
Канада
Канада
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Канада
Изабель Вайдеман
Чехия
Мартина Сабликова
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
5:7
закончен
США    —   Дания
7:5
закончен
Швеция    —   Великобритания
2:8
закончен
Канада    —   Южная Корея
12:7
закончен
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
5:1
идет
США    —   Китай
8:0
идет
Санный спорт
Эстафета
закончен
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Латвия
Латвия
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
4:5
закончен
Швеция    —   Италия
9:3
закончен
Великобритания    —   США
7:9
закончен
Швейцария    —   Россия
6:3
закончен
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Швейцария
Ян Шеррер
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
закончен
Канада
Мирела Ранева
Австралия
Жаклин Нарракотт
Китай
Дань Чжао
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
закончен
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Австрия
Мирьям Пухнер
Швейцария
Мишель Гизен
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
закончен
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Ханна Найзе
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
0:2
online
Чехия    —   Швейцария
2:1 (Б)
идет
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
11:0
закончен
   —   
4:1
закончен
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
9:7
закончен
Швейцария    —   Россия
8:7
закончен
Канада    —   Япония
5:8
закончен
США    —   Китай
8:4
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
закончен
Финляндия
Ийво Нисканен
Россия
Александр Большунов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Италия
Давиде Гьотто
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
4:1
идет
Латвия    —   Финляндия
1:3
идет
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Италия
Доротея Вирер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Хальвор Эгнер Гранеруд
Словения
Петер Превц
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
3:5
закончен
Великобритания    —   Норвегия
8:3
закончен
Россия    —   Дания
10:2
закончен
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Россия
Александр Третьяков
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Южная Корея
Чхой Мин Чон
Бельгия
Анне Десмет
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
8:7
закончен
Южная Корея    —   Россия
9:5
закончен
Швеция    —   Канада
7:6
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Италия
Италия
Италия
Италия
США
США
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Германия
Германия
Великобритания
Великобритания
Швейцария
Швейцария
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
США
Италия
Италия
Канада
Канада
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
2:4
идет
Германия    —   Китай
3:2
идет
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
Россия    —   Швейцария
2:4
закончен
Финляндия    —   Япония
7:1
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
6:7
закончен
Дания    —   Швейцария
6:8
закончен
Канада    —   Швеция
4:7
закончен
Италия    —   Китай
9:12
закончен
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Германия
Германия
Швеция
Швеция
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Япония
Япония
Канада
Канада
Нидерланды
Нидерланды
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
закончен
Китай
Гао Тинъюй
Южная Корея
Ча Мин Кю
Япония
Ватару Морисигэ
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Идет
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
закончен
Норвегия
Йоханнес Бё
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
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Южная Корея    —   Швеция
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Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
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Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
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Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
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Женщины. 1000 м
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Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
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Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
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Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
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Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
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Командные соревнования. 1/8 финала
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Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
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Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
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Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
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Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
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Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
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Кёрлинг
Мужчины. Финал
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Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
   —   
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
   —   
Начало в 04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
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Спорт

«Лыжники — наши спасители!» Сборная России выиграла эстафету на ОИ

Женская сборная России выиграла эстафету на Олимпиаде-2022

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Francisco Seco/AP
Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Отрыв от второго места, на котором расположились спортсменки из сборной Германии, составил 18,2 секунды. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался «Газете.Ru», что плакал после финиша, а также призвал наградить званием Героя России президента Федерации лыжных гонок Елену Вяльбе и тренера сборной Юрия Бородавко.

Открывала гонку Юлия Ступак, которая в середине своего этапа убежала в отрыв от всех соперниц, кроме немецкой лыжницы Катерине Заюрбрай, с которой россиянка передала эстафету вместе. При этом спортсменка сумела создать значительный отрыв от главных соперниц — сборных Норвегии, Финляндии и Швеции. Для норвежек ситуация усугубилась еще и тем, что Тириль Венг потеряла в районе 12 секунд после падения.

В дальнейшем по дистанции россиянки и немки лидировали поочередно, сохраняя достаточно солидный отрыв от преследовательниц. После третьего этапа сборная России уступала пять секунд, но на финишном этапе 21-летняя Вероника Степанова уверенно обогнала соперницу и принесла нашей стране золотую медаль.

Это первое золото России в лыжной эстафете на Олимпиаде с 2006 года. Тогда победу одержали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова, Евгения Медведева.

Для Сориной и Степановой эти медали стали первыми олимпийскими наградами в карьере. Ступак и Непряева уже выигрывали медали Олимпиад. Ступак брала две бронзовых награды на Играх в Пхёнчхане в 2018 году: в личном классическом спринте и в эстафете, Непряева также завоевала бронзу Пхёнчхана в эстафете, а на текущей Олимпиаде к ней в копилку ранее добавилось и серебро в скиатлоне.

Для России это золото стало третьим на Олимпиаде в Пекине. Ранее лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире. Всего российские лыжники в Пекине завоевали почти половину медалей из общекомандных — 6 из 13.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался «Газете.Ru», что не смог сдержать слезы от радости.

«Я плакал. В эстафете не бывает так, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Победила четверка — ни одно звено не выпало. Слезы, говорить тяжело — молодцы! Большей радости придумать невозможно!» — поделился переживаниями прославленный спортсмен.

Ранее Тихонов предлагал наградить званием Героя России лыжника Александра Большунова. Говоря же о девушках, он заметил, что отмечать их подобной наградой все же пока рано. Специалист подчеркнул, что этого звания достоин именно Большунов, а также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и тренер сборной Юрий Бородавко.

«Девушкам давать Героя России рановато. Вяльбе, Бородавко и Большунов — вот здесь Кремлю не надо скупердяйничать и наградить их, так как полагается. Они сейчас прославляют Россию! Ни одна отрасль этого не делает, кроме военных. А у нас иногда раздают награды тем, кто вообще ничего не заслужил. Но это же трудяги! Работают за нищенскую зарплату. Бородавко — такое впечатление, что родился и вырос на лыжне. Вся команда — молодцы, а Вяльбе просто не обсуждается», — заключил Тихонов.

Также Тихонов позлорадствовал в адрес норвежской команды, которая потеряла достаточно много времени в результате падения Тириль Венг на первом этапе и в итоге осталась на пятом месте.

«Думаю, что на золото в других гонках есть шансы — и у Большунова, и в мужской эстафете у нас очень неплохая четверка. Дай бог, чтобы не заболели, не падали, как сегодня норвежцы. Ну, норвежцам поделом. Я их не люблю — их никто не любит. Так что шанс у нас есть, главное, его не упустить», — сказал Тихонов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил восхищение работой президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Последние дни не приносили нам никаких хороших новостей с Олимпиады – только удручающие, только допинг, тревога и ожидание решения CAS (по делу фигуристки Камилы Валиевой. — Прим. «Газета.Ru»). Поэтому сегодняшняя победа тем ценнее, что она помогает нам выйти из этого тревожного состояния. Мы поздравляем всю семью лыжного спорта – завтра, кстати, «Лыжня России», и это шикарный подарок для всех любителей лыж. Этот успех – лучшая мотивация, чтобы родители приводили детишек в лыжи.

Елена Вяльбе – красавица, молодец! Она сама – одна из самых титулованных спортсменок в мире, а сейчас еще и один из самых титулованных тренеров. С ее приходом лыжи возродились и стали очень популярны. Мои поздравления и мое восхищение.

Я уверен, что еще будут медали от лыжников, мы и с Вяльбе говорили на эту тему – она ждет, а мы надеемся и уверены в Вяльбе. Если она что-то говорит, значит, так тому и быть. Расслабляться, конечно, не надо. Ребята сейчас все замотивированы, они верят в себя. Другой вопрос, какого достоинства будут эти медали. Мы ждем от них только золота, так что будем с нетерпением ждать. Они – как спасители наши», — сказал Свищев.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко после гонки был краток.

«Все просто молодцы! Четко справились с заданием, не поддались эмоциям. У Тани были сложности, но это не принесло много проблем. Вероника Степанова показала себя классным бойцом. Очень мудро прошла дистанцию и зрело провела финиш. Наконец-то всех прорвало!» — сказал Бородавко «Чемпионату».

Юлия Ступак, сумевшая обеспечить на первом этапе солидный отрыв от главных конкурентов, после гонки рассказала о том, что ее бесило на дистанции.

«Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было», – цитирует Ступак «Матч ТВ».

Бежавшая на последнем этапе Вероника Степанова призналась, что чуть не заплакала на последних метрах дистанции.

«Последние метры до финиша? Я чуть не расплакалась, понимала, что вот она медаль. Эмоции невозможно передать», — сказала Степанова в эфире телеканала «Россия 1».

Мужская эстафетная гонка состоится 13 февраля. За Россию побегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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