«Два четвертых места меня не сломают»: биатлонист Цветков снова в шаге от медали

Мужская биатлонная сборная России снова осталась без медали на Олимпиаде в Пекине. На этот раз россияне не смогли попасть на пьедестал по итогам спринтерской гонки. Как и в предыдущем старте, лучшим в команде стал Максим Цветков, который занял обидное четвертое место. Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «Газете.Ru» сказал, что Цветков в этой гонке сделал все, что мог, а также порадовался хорошей функциональной готовности команды.

Цветков проиграл 1,7 секунды норвежцу Тарьею Бё в борьбе за бронзовую медаль, для норвежского двукратного олимпийского чемпиона в эстафетах эта медаль стала первой в личной гонке на Играх. Победителем стал теперь уже трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё, в Пекине взявший золото в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Второе место завоевал лидер Кубка мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе, на этих играх взявший золото в индивидуальной гонке.

Для Цветкова это уже второе четвертое место на Олимпиаде в Пекине. 8 февраля он финишировал на этой же позиции в индивидуальной гонке. Очень обидно для спортсмена, но ситуация в гонках сложилась по-разному. Во время первого старта россиянин промазал последним, 20-м выстрелом, получил штрафную минуту и проиграл победителю 34 секунды. То есть, в случае стопроцентной стрельбы Цветков почти наверняка бы победил в индивидуалке.

В сегодняшнем спринте биатлонист попал все 10 выстрелов, но все равно уступил, причем все обошедшие его в протоколе соперники допустили по одному промаху. По скорости Цветков проиграл победителю 53 секунды.

Другие российские биатлонисты, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов, финишировали на 11-м, 19-м и 38-м месте соответственно. Латыпов показал очень неплохой результат на лыжне, став третьим по скорости, но допустил три промаха, Логинов и вовсе промазал четыре раза, при этом показав худшую скорость среди россиян, он уступил Бё 1.09,7. Цветков снова четвертый: биатлонисты остались без медали в спринте В рамках олимпийского турнира биатлонисты пробежали спринтерскую гонку на 10 км. Лучшим... 12 февраля 13:20

Цветков после гонки сказал, что справится со вторым подряд четвертым местом и попытается бороться в гонке преследования.

«Вчерашнее четвертое место я уже пережил, и второй раз оно меня так из колеи уже не выбьет. Понимал, что фаворитами будут те ребята, которые показывают сильный ход на Кубке мира. Сегодняшняя гонка – для тех, кто очень хорошо себя чувствует на трассе. И они это показали.

Четвертое место – шанс атаки на пасьют? Безусловно. Я понимал, что сегодня нужно бороться за то, чтобы завтра были хорошие позиции. Выходил на гонку с этой мыслью. Также понимал, что те ребята, которые показывают высокий ход на Кубке мира, будут в приоритете. Сегодня очень поменялась погода, чувствуется недостаток кислорода. Думаю, все это видели. Я приехал на финиш и долго лежал, голова кругом, еле дошел до комнаты переодевания. Надеюсь, завтра будет состояние полегче.

Сегодня первые два круга получились медленными и только удалось отработать финишные 2-2,5 километра в хорошем ритме. Я сегодня работал всю дистанцию один. Единственный, кого я увидел, это Понсилуома, кажется. Он вышел передо мной на втором круге, и я за ним немного поработал», — сказал биатлонист.

Экс президент СБР Владимир Драчев, единственный в российской истории обладатель Кубка мира в мужском зачете, считает, что Цветков по ходу гонки показал свой максимум и упрекнуть его не в чем.

Борьба, конечно, была прекрасная, мне понравилось, что в целом, готовность нашей команды хорошая. Максим Цветков сделал все, что он мог на сегодняшний день. Единственный, кто в десятке отстрелял на ноль. Остальные наши ребята не справились со стрельбой, многовато промахов для борьбы за призовые места. А лидеры – Йоханнес и Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе — заслуженно заняли подиум.

Промахи Логинова могу объяснить спешкой, он торопится. Подходит уверенно, но со скорострельностью была недоработка, на мой взгляд, на Олимпиаде надо аккуратнее стрелять. Выстрел очень дорого стоит, и вот эти ошибки Александру помешали. Он показал прекрасный ход, но по два промаха лежа и стоя недопустимы для такого мастера.

В биатлоне всегда есть шансы, это такой вид спорта, где на одном рубеже много потерять, даже если ты идешь с большим отрывом. Пока спортсмен не отстрелялся и не ушел с рубежа, никто не говорит о достижениях и победах, тем более, когда такая жесткая конкуренция. Конечно, у России еще есть шансы – медали разыгрываются в эстафетах, в пасьюте, в масс-стартах. И в целом, команда функционально готова хорошо», — сказал Драчев. Российским лыжницам нет равных: главные события 9-го дня Олимпиады. LIVE На Олимпийских играх в Пекине проходит девятый день соревнований. Женская сборная России... 12 февраля 15:11

Эдуард Латыпов после гонки отметил, что набрал неплохую форму, но нужно еще прибавить в стрельбе. И пообещал побороться в гонке преследования.

«Сегодня получилось хорошо отработать на трассе. А остальное, конечно, оставляет желать лучшего. Мне показалось, что стрелял надежно, что все контролировал. Не пойму, куда выстрелы ушли. Хотя на пристрелке никаких проблем с этим не было. Нужно посмотреть, уточнить, сравнить со своими ощущениями. Завтра в пасьюте можно постараться и побороться. Это биатлон, нужно никогда не сдаваться. Форму я набрал неплохую. Понятно, что есть куда прибавить. Но самочувствие достаточно хорошее. Надеюсь, что завтра будет еще лучше. И все сложится и со стрельбой, и с ходом. И получится показать высокий результат», — сказал Латыпов после гонки.

Даниил Серохвостов поделился эмоциями после выступления в спринте на Олимпиаде в Пекине. Он занял 19-е место, допустив два промаха.

«Пока от гонки только расстройство. Я мог закрыть две последние мишени, но первый промах ушел выше, а второй промах — я не перевел и сразу в эту же мишень стрелял. Поторопился, скорее всего, и выстрел туда же наверх ушел. Сегодня я думал, что выступлю намного лучше — даже с теми же двумя промахами. Возможно, высота так давит, и поэтому тяжело бежится. Возможно, было какое-то упущение в подводке к Олимпиаде. Может, где-то перебрали, где-то не довелись к стартам. Ощущения явно не такие, как были на Кубке мира. Даже в самых тяжелых гонках я был конкурентоспособен, а здесь — абсолютно нет. Хотя на тренировках тут все было прекрасно.

Сегодня я пытался ехать первый круг потише, чтоб меня не накрыло к концу, но это не получилось — я ехал тихо, а меня все равно накрыло. Завтра я просто начну долбить с первого круга — и на сколько хватит», — сказал Серохвостов.

Мужская гонка преследования 12,5 км состоится 13 февраля и начнется в 13:45 по московскому времени.