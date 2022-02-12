«Французский дуэт величайший, но у Вики с Никитой шансов не меньше»

В субботу завершились соревнования танцевальных пар на Олимпийских играх — 2022 в ритм-танце. Перед произвольной программой шансы на медаль сохраняют две российские пары — Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин. В беседе с «Газетой.Ru» мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт объяснила, за счет чего Кацалапов и Синицина могут выйти на первую строчку по итогам произвольного танца, а также оценила дебют на Играх еще одной российской пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

По итогам первого соревновательного дня в танцах на льду уверенное лидерство захватили французы Гийом Сизерон и Габриэлла Пападакис. Пара показала максимальный уровень артистизма и техники, покорила судей и всех собравшихся на трибунах.

Оценки французской пары стали рекордными — никто на планете не набирал по итогам ритм-танца 90,83 балла.

Предварительную вторую позицию сохранила за собой российская пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Спортсмены показались перед публикой чисто, но навязать борьбу выдающейся французской паре не сумели. Отрыв в два балла: Кацалапов и Синицина проиграли французам ритм-танец На олимпийском турнире по фигурному катанию стартовали соревнования танцоров, которые представят... 12 февраля 19:06

За свой ритм-танец россияне набрали 88,85 балла, сохранив шансы на победу по итогам второго выступления.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт считает, что у сильнейшей российской пары есть хорошая возможность показать достойный результат в произвольной программе и стать победителями Олимпийских игр.

«Классно, что после такой сложной ситуации, которая складывается в данный момент вокруг России, ребята вышли на позитиве, заряженные. Назвать сюрпризом их места в итоговом протоколе по итогам ритм-танца нельзя. Все были к этому готовы. Шансы на медали у нас есть, нужно постараться откатать чисто, бороться и доказывать, что мы — лучшие. При удачном раскладе Никита и Вика могут повторить прошлогодний успех на чемпионате мира», — заявила Гербольдт «Газете.Ru».

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что несмотря на величие Гийома Сизерона и Габриэллы Пападакис, Кацалапов и Синицина смогут навязать им борьбу в произвольной программе.

«Несмотря на напряженную обстановку вокруг наших фигуристов, ребята собрались и откатали на высшем уровне. Большие молодцы! За Вику с Никитой особенно рада, сделали все чисто. Выглядели очень достойно и круто! Уверена, произвольный танец у них лучший в мире.

Потрясающая, красивая, мощная и нежная программа. Русский дух должен подействовать на сердца судейской бригады. Французский дуэт, конечно, величайший. Но у Вики с Никитой шансов не меньше. Желаю ребятам сделать этот последний рывок! Мы верим, надеемся и посылаем им уверенность»», — приводит слова Навки «СЭ». «Лыжники — наши спасители!» Сборная России выиграла эстафету на ОИ Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете на Олимпийских играх... 12 февраля 13:16

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила технику Гийома Сизерон и Габриэллы Пападакис.

«В произвольной у Кацалапова и Синициной есть все шансы. У них прекрасная программа. Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается. Но повторюсь, все шансы у нашей первой пары в произвольной программе есть», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Серебряный призер Игр 2002 года Илья Авербух также верит в Синицину и Кацалапова.

«У французов очень удачный ритм-танец. Поэтому ни для кого не было сенсацией, что они победили. Главной задачей было не отпустить французов далеко. Наши с этим справились. Такой отрыв отыгрывается в произвольной программе. Будет гораздо больше возможностей, чтобы нагнать соперников.

Но давайте не забывать, что французы — пятикратные чемпионы мира, которые должны были выигрывать Олимпиаду 4 года назад, если бы не бретелька в костюме»», сказал Авербух «СЭ».

Катарина Гербольдт отметила, что пара Пападакис/Сизерон вошла в историю фигурного катания.

«Наверное те, кто бьют какие-либо рекорды, в любом случае становятся частью истории. О них будут говорить, на них будут равняться, поэтому да, безусловно, они — выдающие спортсмены. Но при этом сказать, что они являются недосягаемыми, нельзя. Сизерон и Пападакис уверенно катаются, для них это не первые Олимпийские игры, поэтому они прекрасно знают что и как делать». — заключила Гербольдт. «Два четвертых места меня не сломают»: биатлонист Цветков снова в шаге от медали Мужская биатлонная сборная России снова осталась без медали на Олимпиаде в Пекине. На этот... 12 февраля 15:12

У дебютантов Игр Дианы Дэвис и Глеба Смолкина получилось выступить достойно. За прокатом дочери с бортика наблюдала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, которая сегодня впервые прокомментировала допинг-скандал с Камилой Валиевой. Серебряные призеры чемпионата России — 2022 за свой прокат набрали 71,66 балла, заняв 14-ю позицию.

По мнению Катарины Гербольдт, в будущем Дэвис и Смолкин смогут бороться за самые высокие места.

«Мне уже давно импонирует эта пара; они молодые, своеобразные. Видно, что они еще юные, но тем не менее, они прогрессируют, с каждым стартом становясь все более матерыми спортсменами. Здорово, что им удается показывать достаточно уверенное катание. У Дианы и Глеба большое будущее», — считает медалистка чемпионата России.

Александра Степанова и Иван Букин, прибывшие в Пекин всего два дня назад, показали пятый результат, набрав 84,09 балла. У идущей на третьем месте американской пары Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью есть преимущество в три балла, которое россияне постараются ликвидировать.

Добавим, что соревнования в произвольной программе пройдут в понедельник, 14 февраля, и начнутся в 04:22 по московскому времени. Пары Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов выступят в последней разминке.