«Это грандиозный успех, но медали еще будут»: Латыпов выиграл бронзу в пасьюте

Биатлонная сборная России начала Олимпиаду в Пекине с бронзовой медали в смешанной эстафете. Затем были два четвертых места Максима Цветкова, шестая позиция Кристины Резцовой, но индивидуальных медалей не было. 13 февраля Эдуард Латыпов занял третье место в пасьюте, в тяжелейших погодных условиях допустив в гонке всего один промах. В женском пасьюте россиянки не попали в десятку сильнейших. После гонки Латыпов признался, что шел к этой медали с детства, а комментатор Дмитрий Губерниев восхитился победителем гонки Кентеном Фийоном Майе из Франции.

Латыпов уступил французу Кентену Фийону Майе 35,3 секунды. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, выигравший у россиянина менее 10 секунд. Латыпов стартовал 11-м с отставанием более минуты от лидера, но уже после первой стрельбы вышел на третье место. На последний огневой рубеж российский биатлонист приехал вместе с французом, но, в отличие от соперника допустил один промах и ушел на последний круг вместе с Бё-старшим и итальянцем Лукасом Хофером. Несмотря на то, что Латыпов показал второй ход в гонке, на последнем отрезке он не сумел ничего противопоставить норвежцу, но сумел переиграть итальянского спортсмена. Первая личная медаль в биатлоне: Латыпов взял бронзу в гонке преследования На Олимпийских играх в Пекине проходила мужская гонка преследования в биатлоне. Эдуард Латыпов... 13 февраля 14:46

Латыпов был в составе команды, завоевавшей бронзу в смешанной эстафете, а награда стала первой в его карьере личной медалью Олимпийских игр.

После финиша Латыпов признался, что шел к этому успеху с детства.

«Сегодня тяжелое скольжение, свежий снег. Лыжи ехали неплохо. Сегодня были плохие погодные условия, поэтому не было такого скольжения как в предыдущие дни. Да, это была одна из самых тяжелых гонок. На последнем круге я отдал все силы, чтобы сохранить свою позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. Олимпийская медаль – это мечта. Я шел к этому с детства и очень рад», — сказал Латыпов.

Также биатлонист рассказал, как ему удалось так хорошо отработать на огневом рубеже.

«Во время карантина я тренировался отдельно. В утреннее время, когда никого не было, чтобы я ни с кем не контактировал, можно сказать, в лесу. Я сделал выводы после спринта и проанализировал. Сегодня была сложная погода, она отличалась от вчерашней. Вчера были хорошие погодные условия, а сегодня было достаточно сложно, и ветровая обстановка. Корректировку в стрельбе не делал, работал с выносом.

Работал в режиме, аккуратно с каждым выстрелом, как и тренировал. Мы здесь уже долгое время, и к этому ветру мы привыкли, знаем его поведение, как он может себя проявить и с порывами и без. Достаточно времени мы здесь провели и успели потренировать этот момент», — сказал Латыпов на пресс-конференции.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после гонки не только поздравлял Латыпова, но и хвалил победителя гонки Кентена Фийона Майе.

«Я надеялся на борьбу на золото. Но хочу восхититься Кентеном. Эдик подустал, в какой-то момент я начал хвататься за сердце, когда Хофер пытался отвоевать бронзу. Но это грандиозный успех! Я очень за него рад. Большие надежды на масс-старт и эстафету. Мужская команда хорошо готова, чтобы уезжать из Пекина с одной медалью», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Стоит заметить, что француз выиграл в Пекине уже второе олимпийское золото, также на его счету две серебряные медали. 29-летний биатлонист по сути пропустил Игры в Пхёнчане из-за того, что у его подруги диагностировали рак. Он предпочел быть с ней в сложный момент. К счастью, после нескольких курсов химиотерапии девушка поправилась.

Максим Цветков, стартовавший под четвертым номером, не сумел справиться со стрельбой, допустил шесть промахов и в итоге занял лишь 17-е место.

«На рубеже был ужасный порыв ветра. Я пришел на второй рубеж чуть позже группы, и нас просто заметало снегом. Невозможно было попадать, первые три выстрела сносило. Потом, когда ветер стих, я уже два закрывал.

Сегодня была лотерея. Не справлялся на рубеже. Мы здесь уже работали в таких погодных условиях. Но на рубеже то два, то ноль. Возможно, стоило больше поправку делать, но я и так щелчков 6-7 сегодня выкрутил. С такими порывами сложно стрелять, если бы просто ветер дул сильный, это одно, а когда именно порывы дуют — сложно среагировать», — сказал после гонки Цветков в эфире канала «Россия 1».

18 февраля в 12:00 биатлонисты проведут масс-старт. Россию в этом виде представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Отметим, в масс-старт на Олимпийских играх можно квалифицироваться по трем квотам. Первая – медалисты олимпийских личных гонок. Вторая — биатлонисты, которые входят в топ-15 общего зачета Кубка мира, но на Олимпийских играх не завоевали медалей.

В женской гонке преследования российские биатлонистки финишировали за пределами первой десятки. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она заняла 11-ю позицию, промахнувшись три раза.

Ирина Казакевич (Россия) также промахнулась три раза и стала 23-й. Кристина Резцова с семью промахами заняла 26-е место, а Светлана Миронова стала 41-й. Полный провал: российские биатлонистки не попали в десятку в пасьюте На Олимпийских играх в Пекине женщины соревновались в гонке преследования. Россиянки Кристина... 13 февраля 14:39

19 февраля в масс-старте выступят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Гонка начнется в 12.00.

Светлана Миронова отказалась общаться с журналистами после своего выступления в гонке преследования

«На диктофон я больше не даю комментарии, мне не нравится, как вы (обо мне) пишете», — приводит слова Мироновой «РИА Новости Спорт».

На финише гонки преследования произошел неприятный момент. Норвежской биатлонистке биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвертого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции она остановилась, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю. Норвежку долго приводили в чувство медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона.

«Ей лучше, но это была очень сложная гонка для нее. Ей не до улыбок сейчас, но она жива, все в порядке. На последнем круге я поняла, что у меня есть шанс, выдала ускорение. И когда я обгоняла ее на заключительном круге, то видела, что Ингрид очень плохо», — сказала другая норвежка Тириль Экхофф, которая в итоге выиграла в гонке бронзу.