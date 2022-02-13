«Это грандиозный успех, но медали еще будут»: Латыпов выиграл бронзу в пасьюте

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
1:6
закончен
Австралия    —   Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
3:7
закончен
Швеция    —   Канада
6:2
закончен
Чехия    —   Великобритания
3:8
закончен
Китай    —   США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
2:7
закончен
Чехия    —   Швейцария
3:11
закончен
Норвегия    —   Китай
9:6
закончен
Великобритания    —   Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
6:5
закончен
США    —   Чехия
8:10
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Вакаба Хигути
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
США
Джулия Марино
Австралия
Тесс Коади
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Идет
Тройка лидеров:
Швейцария
Беат Фойц
Франция
Жоан Кларе
Австрия
Маттиас Майер
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
закончен
Япония
Юма Кагияма
Россия
Марк Кондратюк
США
Винсент Чжоу
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Китай
Имин Су
Канада
Марк Макморрис
США
Шон Фитцсимон
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
6:5
закончен
Италия    —   Китай
8:4
закончен
Австралия    —   Швейцария
9:6
закончен
Норвегия    —   Швеция
6:2
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Денис Спицов
Финляндия
Ийво Нисканен
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Норвегия
Халльгейр Энгебротен
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
2:1 Б
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Канада
Софиан Ганьон
Япония
Кисара Сумиёси
Австралия
Софи Эш
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Словения
Петер Превц
Польша
Камиль Стох
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Япония
Анри Кавамура
Франция
Перрин Лаффон
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Австрия
Мануэль Феттнер
Польша
Давид Кубацкий
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Япония
Анри Кавамура
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
6:2
закончен
Швейцария    —   США
6:5
закончен
Италия    —   Швеция
12:8
закончен
Канада    —   Австралия
8:10
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Россия
Анастасия Смирнова
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
0:8
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
4:8
закончен
Канада    —   Италия
7:8
закончен
Швейцария    —   Норвегия
5:6
закончен
Чехия    —   Китай
8:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Япония
Р. Миюра / Р. Кихара
Китай
Ч. Пэн / Я. Цзинь
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Меган Олдхэм
Франция
Тесс Ледё
Россия
Анастасия Таталина
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Австрия
Катарина Труппе
Италия
Федерика Бриньоне
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
США
М. Чок / Э. Бэйтс
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Канада
П. Гиллес / П. Пуарье
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Каори Сакамото
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
Канада
Макс Парро
Китай
Имин Су
Канада
Марк Макморрис
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
1:6
закончен
Швейцария    —   Финляндия
3:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
закончен
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Александер Холл
Швеция
Оливер Магнуссон
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Италия
Федерика Бриньоне
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Ирен Вюст
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Антойнетте де Йонг
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
3:2
закончен
Китай    —   Швеция
1:2
закончен
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
закончен
Германия
Денизе Херрман
Франция
Анаис Шевалье-Буше
Норвегия
Марте Рёйселанд
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Юлия Таубиц
Германия
Натали Гайзенбергер
Австрия
Лиза Шульте
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
8:1
закончен
   —   
6:5
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
закончен
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Канада
Ким Бутен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
закончен
Словения
Словения
Россия
Россия
Канада
Канада
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
закончен
Китай
Цзывэй Жэнь
Китай
Вэньлун Ли
Венгрия
Шаоан Лю
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Франция
Тесс Ледё
Китай
Эйлин Гу
Великобритания
Кирсти Мир
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Германия
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
Каролин Лангенхорст
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Китай
Эйлин Гу
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
закончен
Австрия
Маттиас Майер
США
Райан Кочран-Сигл
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Южная Корея
Сан Хо Ли
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
2:4
закончен
Финляндия    —   Россия
5:0
закончен
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция    —   Великобритания
9:3
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Швейцария
Надине Фендрих
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Беларусь
Антон Смольский
Норвегия
Йоханнес Бё
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
3:2 Б
закончен
Швеция    —   Дания
3:1
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Франция
Лука Шанава
Россия
Сергей Устюгов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Словения
Анамария Лампич
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Кьелд Нёйс
Нидерланды
Томас Крол
Южная Корея
Ким Мин Сок
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Майя Дальквист
Норвегия
Тириль Уднес Венг
Россия
Наталья Непряева
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Швейцария
Надине Фендрих
Норвегия
Майкен Касперсен Фалла
Германия
Виктория Карль
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
США
Джессика Диггинс
Швеция
Эмма Рибом
Германия
Пия Финк
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Россия
Вероника Степанова
Германия
Софи Крель
Швейцария
Алина Майер
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Россия
Сергей Устюгов
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Франция
Лука Шанава
Швеция
Маркус Грате
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Франция
Ришар Жуве
Норвегия
Ховард Солос Тёугбёль
Швеция
Юхан Хегстрём
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
Норвегия
Эрик Вальнес
Россия
Артём Мальцев
Финляндия
Лаури Вуоринен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Финляндия
Йони Мяки
Россия
Александр Терентьев
США
Джеймс Клинтон Скунмейкер
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швейцария
Надине Фендрих
Швеция
Майя Дальквист
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Эмма Рибом
США
Джессика Диггинс
Россия
Вероника Степанова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Франция
Ришар Жуве
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Россия
Александр Терентьев
Финляндия
Йони Мяки
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швеция
Майя Дальквист
США
Джессика Диггинс
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Италия
Федерико Пеллегрино
Россия
Александр Терентьев
Кёрлинг
Микст. Финал
Италия    —   Норвегия
8:5
закончен
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
закончен
США
Хлоя Ким
Япония
Мицуки Оно
Китай
Цай Сюэтун
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Германия
Лена Дюрр
Швейцария
Мишель Гизен
Швеция
Сара Хектор
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Канада
Эван Макичран
Италия
Леонардо Донаджо
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Италия
Микела Мойоли
Великобритания
Шарлотта Бэнкс
Канада
Мериета Один
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Швеция
Хенрик Харлаут
Италия
Леонардо Донаджо
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Колби Стивенсон
Швеция
Хенрик Харлаут
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Япония
Рука Хирано
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Словакия
Петра Влгова
Австрия
Катарина Линсбергер
Швейцария
Венди Хольденер
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Канада
Тесс Критчлоу
США
Стейси Гэскилл
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
Линдси Джейкобеллис
Франция
Хлоэ Треспёш
Канада
Мериета Один
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
1:0
online
Чехия    —   Дания
1:2
идет
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
закончен
Германия
Винценц Гайгер
Норвегия
Йорген Граабак
Австрия
Лукас Грайдерер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
4:6
закончен
Норвегия    —   Швейцария
7:4
закончен
США    —   Россия
6:5
закончен
Дания    —   Канада
5:10
закончен
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Тэ Хон Хван
Канада
Стивен Дюбуа
Россия
Семён Елистратов
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
3:9
закончен
Швеция    —   Япония
8:5
закончен
Дания    —   Китай
7:6
закончен
Великобритания    —   Швейцария
5:6
закончен
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
закончен
США
Хлоя Ким
Испания
Керальт Кастельет
Япония
Сэна Томита
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Россия
Александр Третьяков
Китай
Янь Вэньган
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
закончен
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Канада
Броди Зегер
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Канада
Элиот Гронден
Австрия
Юлиан Люфтнер
Австрия
Якоб Дузек
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
3:2
идет
Финляндия    —   Словакия
6:2
идет
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
7:5
закончен
Китай    —   Россия
4:7
закончен
Норвегия    —   Канада
5:6
закончен
США    —   Швеция
4:7
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
закончен
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Финляндия
Кертту Нисканен
Финляндия
Криста Пярмякоски
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Мерлен Сурже
США
Джейк Веддер
Испания
Лукас Эгибар
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
Австрия
Алессандро Хеммерле
Канада
Элиот Гронден
Италия
Омар Визинтин
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
закончен
Китай
Китай
США
США
Канада
Канада
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
закончен
США
США
Китай
Китай
Канада
Канада
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Канада
Изабель Вайдеман
Чехия
Мартина Сабликова
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
5:7
закончен
США    —   Дания
7:5
закончен
Швеция    —   Великобритания
2:8
закончен
Канада    —   Южная Корея
12:7
закончен
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
5:1
идет
США    —   Китай
8:0
идет
Санный спорт
Эстафета
закончен
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Латвия
Латвия
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
4:5
закончен
Швеция    —   Италия
9:3
закончен
Великобритания    —   США
7:9
закончен
Швейцария    —   Россия
6:3
закончен
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Швейцария
Ян Шеррер
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
закончен
Канада
Мирела Ранева
Австралия
Жаклин Нарракотт
Китай
Дань Чжао
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
закончен
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Австрия
Мирьям Пухнер
Швейцария
Мишель Гизен
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
закончен
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Ханна Найзе
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
0:2
online
Чехия    —   Швейцария
2:1 (Б)
идет
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
11:0
закончен
   —   
4:1
закончен
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
9:7
закончен
Швейцария    —   Россия
8:7
закончен
Канада    —   Япония
5:8
закончен
США    —   Китай
8:4
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
закончен
Финляндия
Ийво Нисканен
Россия
Александр Большунов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Италия
Давиде Гьотто
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
4:1
идет
Латвия    —   Финляндия
1:3
идет
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Италия
Доротея Вирер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Хальвор Эгнер Гранеруд
Словения
Петер Превц
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
3:5
закончен
Великобритания    —   Норвегия
8:3
закончен
Россия    —   Дания
10:2
закончен
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Россия
Александр Третьяков
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Южная Корея
Чхой Мин Чон
Бельгия
Анне Десмет
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
8:7
закончен
Южная Корея    —   Россия
9:5
закончен
Швеция    —   Канада
7:6
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Италия
Италия
Италия
Италия
США
США
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Германия
Германия
Великобритания
Великобритания
Швейцария
Швейцария
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
США
Италия
Италия
Канада
Канада
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
2:4
идет
Германия    —   Китай
3:2
идет
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
Россия    —   Швейцария
2:4
закончен
Финляндия    —   Япония
7:1
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
6:7
закончен
Дания    —   Швейцария
6:8
закончен
Канада    —   Швеция
4:7
закончен
Италия    —   Китай
9:12
закончен
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Германия
Германия
Швеция
Швеция
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Япония
Япония
Канада
Канада
Нидерланды
Нидерланды
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
закончен
Китай
Гао Тинъюй
Южная Корея
Ча Мин Кю
Япония
Ватару Морисигэ
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Норвегия
Мариус Линдвик
Словения
Тими Зайц
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
закончен
Норвегия
Йоханнес Бё
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
Франция
Габриэлла Пападакис  —  Гийом Сизерон
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
США
Мэдисон Хаббелл  —  Закари Донохью
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Япония
Рёю Кобаяси
Германия
Карл Гайгер
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
6:9
закончен
Великобритания    —   США
10:5
закончен
Дания    —   Швейцария
5:8
закончен
Россия    —   Япония
5:10
закончен
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
закончен
Германия
Ханна Найзе
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
3:5
идет
Россия    —   Чехия
5:6 (ОТ)
online
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
закончен
Германия
Ханна Найзе
Австралия
Жаклин Нарракотт
Нидерланды
Кимберли Бос
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
7:10
закончен
США    —   Канада
5:10
закончен
Китай    —   Великобритания
6:7
закончен
Норвегия    —   Швеция
4:6
закончен
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
закончен
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Идет
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швейцария
Марко Одерматт
Австрия
Штефан Бреннштайнер
Франция
Матьё Февр
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
Канада
Кристин де Брюйн
Германия
Лаура Нольте
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
5:2
идет
Финляндия    —   Швеция
4:3 (ОТ)
идет
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швейцария
Марко Одерматт
Словения
Жан Краньец
Франция
Матьё Февр
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
8:4
закончен
Южная Корея    —   Китай
5:6
закончен
США    —   Швеция
4:10
закончен
Дания    —   Великобритания
2:7
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Норвегия
Тириль Экхофф
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Россия
Эдуард Латыпов
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Идет
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Нидерланды
Южная Корея
Южная Корея
Китай
Китай
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Идет
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
6:8
закончен
Швейцария    —   Италия
4:8
закончен
Великобритания    —   Дания
8:2
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
закончен
Венгрия
Шаоан Лю
Россия
Константин Ивлиев
Канада
Стивен Дюбуа
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Норвегия
Норвегия
США
США
Россия
Россия
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
3:2
идет
Китай    —   Канада
0:5
идет
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
закончен
США
Эрин Джексон
Япония
Михо Такаги
Россия
Ангелина Голикова
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
Канада    —   Швейцария
Начало в 07:10
США    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
Словакия    —   Германия
Начало в 07:00
Чехия    —   Швейцария
Начало в 07:00
Дания    —   Латвия
Начало в 07:00
Канада    —   Китай
Начало в 07:00
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
Швеция    —   QP1
Начало в 07:00
Россия    —   QP2
Начало в 07:00
Финляндия    —   QP3
Начало в 07:00
США    —   QP4
Начало в 07:00
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
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Спорт

«Это грандиозный успех, но медали еще будут»: Латыпов выиграл бронзу в пасьюте

Латыпов принес России вторую медаль в биатлоне на Олимпиаде в Пекине

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Kim Hong-Ji/Reuters
Биатлонная сборная России начала Олимпиаду в Пекине с бронзовой медали в смешанной эстафете. Затем были два четвертых места Максима Цветкова, шестая позиция Кристины Резцовой, но индивидуальных медалей не было. 13 февраля Эдуард Латыпов занял третье место в пасьюте, в тяжелейших погодных условиях допустив в гонке всего один промах. В женском пасьюте россиянки не попали в десятку сильнейших. После гонки Латыпов признался, что шел к этой медали с детства, а комментатор Дмитрий Губерниев восхитился победителем гонки Кентеном Фийоном Майе из Франции.

Латыпов уступил французу Кентену Фийону Майе 35,3 секунды. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, выигравший у россиянина менее 10 секунд. Латыпов стартовал 11-м с отставанием более минуты от лидера, но уже после первой стрельбы вышел на третье место. На последний огневой рубеж российский биатлонист приехал вместе с французом, но, в отличие от соперника допустил один промах и ушел на последний круг вместе с Бё-старшим и итальянцем Лукасом Хофером. Несмотря на то, что Латыпов показал второй ход в гонке, на последнем отрезке он не сумел ничего противопоставить норвежцу, но сумел переиграть итальянского спортсмена.

Латыпов был в составе команды, завоевавшей бронзу в смешанной эстафете, а награда стала первой в его карьере личной медалью Олимпийских игр.

После финиша Латыпов признался, что шел к этому успеху с детства.

«Сегодня тяжелое скольжение, свежий снег. Лыжи ехали неплохо. Сегодня были плохие погодные условия, поэтому не было такого скольжения как в предыдущие дни. Да, это была одна из самых тяжелых гонок. На последнем круге я отдал все силы, чтобы сохранить свою позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. Олимпийская медаль – это мечта. Я шел к этому с детства и очень рад», — сказал Латыпов.

Также биатлонист рассказал, как ему удалось так хорошо отработать на огневом рубеже.

«Во время карантина я тренировался отдельно. В утреннее время, когда никого не было, чтобы я ни с кем не контактировал, можно сказать, в лесу. Я сделал выводы после спринта и проанализировал. Сегодня была сложная погода, она отличалась от вчерашней. Вчера были хорошие погодные условия, а сегодня было достаточно сложно, и ветровая обстановка. Корректировку в стрельбе не делал, работал с выносом.

Работал в режиме, аккуратно с каждым выстрелом, как и тренировал. Мы здесь уже долгое время, и к этому ветру мы привыкли, знаем его поведение, как он может себя проявить и с порывами и без. Достаточно времени мы здесь провели и успели потренировать этот момент», — сказал Латыпов на пресс-конференции.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после гонки не только поздравлял Латыпова, но и хвалил победителя гонки Кентена Фийона Майе.

«Я надеялся на борьбу на золото. Но хочу восхититься Кентеном. Эдик подустал, в какой-то момент я начал хвататься за сердце, когда Хофер пытался отвоевать бронзу. Но это грандиозный успех! Я очень за него рад. Большие надежды на масс-старт и эстафету. Мужская команда хорошо готова, чтобы уезжать из Пекина с одной медалью», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Стоит заметить, что француз выиграл в Пекине уже второе олимпийское золото, также на его счету две серебряные медали. 29-летний биатлонист по сути пропустил Игры в Пхёнчане из-за того, что у его подруги диагностировали рак. Он предпочел быть с ней в сложный момент. К счастью, после нескольких курсов химиотерапии девушка поправилась.

Максим Цветков, стартовавший под четвертым номером, не сумел справиться со стрельбой, допустил шесть промахов и в итоге занял лишь 17-е место.

«На рубеже был ужасный порыв ветра. Я пришел на второй рубеж чуть позже группы, и нас просто заметало снегом. Невозможно было попадать, первые три выстрела сносило. Потом, когда ветер стих, я уже два закрывал.

Сегодня была лотерея. Не справлялся на рубеже. Мы здесь уже работали в таких погодных условиях. Но на рубеже то два, то ноль. Возможно, стоило больше поправку делать, но я и так щелчков 6-7 сегодня выкрутил. С такими порывами сложно стрелять, если бы просто ветер дул сильный, это одно, а когда именно порывы дуют — сложно среагировать», — сказал после гонки Цветков в эфире канала «Россия 1».

18 февраля в 12:00 биатлонисты проведут масс-старт. Россию в этом виде представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Отметим, в масс-старт на Олимпийских играх можно квалифицироваться по трем квотам. Первая – медалисты олимпийских личных гонок. Вторая — биатлонисты, которые входят в топ-15 общего зачета Кубка мира, но на Олимпийских играх не завоевали медалей.

В женской гонке преследования российские биатлонистки финишировали за пределами первой десятки. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она заняла 11-ю позицию, промахнувшись три раза.

Ирина Казакевич (Россия) также промахнулась три раза и стала 23-й. Кристина Резцова с семью промахами заняла 26-е место, а Светлана Миронова стала 41-й.

19 февраля в масс-старте выступят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Гонка начнется в 12.00.

Светлана Миронова отказалась общаться с журналистами после своего выступления в гонке преследования

«На диктофон я больше не даю комментарии, мне не нравится, как вы (обо мне) пишете», — приводит слова Мироновой «РИА Новости Спорт».

На финише гонки преследования произошел неприятный момент. Норвежской биатлонистке биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвертого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции она остановилась, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю. Норвежку долго приводили в чувство медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона.

«Ей лучше, но это была очень сложная гонка для нее. Ей не до улыбок сейчас, но она жива, все в порядке. На последнем круге я поняла, что у меня есть шанс, выдала ускорение. И когда я обгоняла ее на заключительном круге, то видела, что Ингрид очень плохо», — сказала другая норвежка Тириль Экхофф, которая в итоге выиграла в гонке бронзу.

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