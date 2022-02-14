«Французы слишком сильны»: как оценивают выступление танцоров на льду на Играх

Выигравшие серебро Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов заявили о намерении поехать на чемпионат мира, Александра Степанова и Иван Букин планируют выступить на еще одной Олимпиаде, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о необходимости прибавлять дальше. «Газета.Ru» — о том, как танцоры оценили свое выступление на Играх.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов с Олимпийских играх в Пекине увозят две медали – золото командного турнира и серебро личного. Бороться за второе золото предстояло с именитым французским дуэтом – Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, которые ехали в Китай, чтобы восстановить справедливость и взять медаль высшей пробы, которую упустили четырьмя годами ранее в Пхенчхане. Об их борьбе можно было говорить после ритм-танца, однако после произвольной программы стало понятно – французы непобедимы. Впрочем, Синицину и Кацалапова это не особо расстроило – после выступления фигуристы порассуждали о возможности поехать на чемпионат мира, который состоится в марте, а также ответили на вопрос, станет ли эта Олимпиада последней.

«Посмотрим. Сейчас надо чуть-чуть насладиться и выспаться», — заявил фигурист.

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«Я очень доволен катанием. Это лучшие прокаты Вики и Никиты за весь сезон. Серебро — тоже достойный результат. Мы сделали все, что могли. Ребята выложились на 100% и показали свой максимум. Горжусь ими. Конечно, хотелось золото, но французы — слишком сильный соперник. Бороться с ними было крайне тяжело. Наверное, все справедливо. В любом случае, это решение судей», — приводит слова Жулина Sport24.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что основная борьба Синициной и Кацалапова шла не с французским дуэтом, а с американскими фигуристами Мэдисон Хаббел и Закари Донохью – за серебро и бронзу.

«Никита Кацалапов с Викой Синициной откатали лучший вариант своей произвольной программы, получили роскошные оценки. К сожалению, они боролись не за первое место, а за второе – с американским дуэтом Хаббелл / Донохью.

Французы были вне досягаемости по определению? Нет, они так катались. Нет в нашем виде спорта «по определению», откататься надо гениально. И французы это и сделали», — отметила экс-фигуристка. CAS встал на сторону России: Валиева продолжит выступать на Олимпиаде 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева сможет продолжить участие в зимних Олимпийских играх... 14 февраля 10:47

Александра Степанова и Иван Букин, для которых эта Олимпиада стала дебютной, в Пекин прилетели всего за пару дней до старта личного турнира. Однако длительный перелет и смена часовых поясов не помешали фигуристам выступить на достойном уровне и занять шестое место. Оценки могли быть выше, однако в произвольной программе произошла досадная ошибка – во время исполнения одного из элементов у Степановой неудачно по льду сорвался конек.

«На душе опустошение и радость от полученного опыта. Был сконцентрированный день. Произвольная программа добавляла больше ответственности. Наша произвольная программа нежная. Здесь идет катание не на разрыв. Выступлением довольны. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки. Ошибка была не супергрубая, хотелось бы, чтобы ее не было. Но от начала и до этого элемента у нас все получилось. Мне кажется, мы даже ехали с понимаем, что у нас сегодня что-то получается чуть лучше, чем на предыдущем старте», — рассказала фигуристка после проката.

Фигуристы не смогли поехать на Игры в Пхенчхан из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) внес Букина в свой «черный список» спортсменов, которым было запрещено участвовать в Играх. Степанова выразила уверенность, что Олимпиада-2022 не станет для них последней.

«Дело не в оценках, а просто в ощущениях. Мы безумно счастливы, что это не последний наш сезон, и рады, что у нас есть то, над чем мы должны работать. Мы безумно рады, что можем улучшаться и улучшаться. У нас нет предела, мы еще молоды. Есть много моментов для развития, и это радует. Хочется действительно быть лучшими.

Нет, не последняя. Еще раз повторюсь, для нас очень радостно, что нам есть, куда расти. Чемпионат мира? Да, планируем участвовать», — заявила спортсменка. «Все, кто ценит чистый спорт, будут выступать за это»: США могут вмешаться в дело Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и... 11 февраля 11:53

Дебютной стала Олимпиада и для третьего российского дуэта – Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Пара проводит на взрослом уровне только первый сезон, а отобраться на Игры смогла благодаря серебру, выигранному в декабре на чемпионате России. В Пекине за два проката фигуристы набрали 179.82 балла и заняли 14-е место.

«Наверное, показали то, на что на данный момент были готовы. Знаем, что нужно улучшить. Довольны обеими программы. Мы удовлетворены этим стартом. Эта Олимпиада получилась довольно закрытой. Есть понимание, что целить на чемпионат мира. Есть еще Кубок Первого канала. Посмотрим, будет ли он проведен. Тренер был доволен. Даже неожиданно разошелся на похвалу. Доволен, как мы продемонстрировали себя на этих соревнованиях. Обычно его оценки более сдержанные», — заявил Смолкин.