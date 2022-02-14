«Почему не возмущаются США?» Как Запад отреагировал на решение CAS по Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой после того, как ее допинг-проба дала положительный результат. Российское спортивное сообщество радуется этому вердикту, в то время как на Западе недоумевают и говорят о нарушении чистоты мирового спорта.

«Темный день для Олимпийских игр»

Обозревательница The Washington Post Салли Дженкинс, на днях опубликовавшая заметку в поддержку Валиевой, остается в гордом меньшинстве, если не в одиночестве. У подавляющего большинства ее коллег вердикт CAS по делу Валиевой вызвал лишь негативные эмоции. Так, журналистка Кристин Бреннан в публикации в USA Today назвала решение суда «пощечиной».

«Какой это темный день для Олимпийских игр и для тысяч атлетов, которые играют по правилам и не жульничают, принимая улучшающие результативность препараты. CAS встал на сторону России: Валиева продолжит выступать на Олимпиаде 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева сможет продолжить участие в зимних Олимпийских играх... 14 февраля 10:47

Спортивный арбитражный суд принял ужасное решение: 15-летней российской суперзвезде Камиле Валиевой, которая сдала положительный тест на улучшающий результативность препарат менее двух месяцев назад, будет разрешено продолжать соревноваться на зимней Олимпиаде в Пекине», — написала Бреннан.

Напомним, что в пробе Валиевой были обнаружены следы триметазидина в микродозах. Этот препарат схож с печально известным мельдонием — он также улучшает работу сердца. Вместе с тем, как неоднократно отмечали спортсмены и многие фигуристы, это никак не может повлиять на результаты Валиевой, поскольку фигурное катание требует от спортсмена в первую очередь технической оснащенности и способности выполнять сложные элементы.

«Где возмущение со стороны США?»

Другой представитель американских СМИ Дэвид Лис прокомментировал ситуацию несколькими постами в Twitter-аккаунте The Skating Lesson. Он заявил, что «олимпийское движение потерпело поражение».

«Мария Сотскова отстранена на 10 лет за диуретик. Андреа Радукан потеряла золотую медаль из-за судафеда. Камила Валиева принимает запрещенный сердечный препарат и получает разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение проиграло сегодня», — считает Лис.

Журналист выразил мнение, что Россию никогда толком не штрафовали. Так, он вспомнил скандал с российскими лыжницами на Олимпиаде – 2002 в Солт-Лейк Сити, когда не было проведено расследования, а у спортсменок отобрали только одну золотую медаль. Также Лис заявил, что когда в России началась «спонсируемая государством допинговая кампания», российских атлетов только лишили флага. Не обошел он вниманием и историю с передачей недостоверных данных из Московской антидопинговой лаборатории, которая не привела к ужесточению санкций против российского спорта.

«Стоит обратить внимание на отсутствие решительных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где реальное возмущение со стороны США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведет себя как настоящий хулиган в олимпийском движении. В ФФККР рассказали о судьбе золотых медалей в командном турнире фигуристов на ОИ Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил... 14 февраля 12:33

Очень похоже на восхождение [45-го президента США Дональда] Трампа», — заявил Дэвид Лис.

«Еще одна глава пренебрежения России к чистоте спорта»

Он не уточнил, какой именно реакции ждет от олимпийских комитетов разных стран, но, по крайней мере, по отношению к официальным спортивным органам США и Канады он не совсем прав. Национальные олимпийские комитеты (НОК) этих стран высказались по делу Валиевой — в аналогичном ключе.

«Мы разочарованы сигналом, который несет это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества в том, чтобы защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Атлеты имеют право знать, что выступают в равных условиях, но, увы, сегодня они были лишены этого права. Похоже, что это еще одна глава систематического и повсеместного пренебрежения со стороны России к чистоте спорта.

Мы знаем, что дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать борьбу за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — говорится в официальном заявлении главы НОК США Сары Хиршланд.

«Почтение к допингу»

Того же мнения придерживается и ее канадская коллега Триша Смит. Она подчеркивает, что никто, связанный с допингом, не должен быть членом олимпийского движения.

«Ситуация, обернувшаяся почтением к допинговому случаю в российском фигурном катании, невероятно прискорбная и печальная для атлетов.

НОК Канады полностью придерживается чистоты в спорте, и мы искренне верим, что никто, вовлеченный в допинг или в другие нарушения, не может иметь места в олимпийском движении», — цитирует Смит в своем Twitter журналист CBC Дэвид Эру.

Что говорят WADA и ISU

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе. На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве РУСАДА, и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена. Гендиректор CAS высказался о решении допустить Валиеву до участия в Играх Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб высказался о решении допустить... 14 февраля 10:13

WADA заявило, что РУСАДА не помечало пробу Валиевой как приоритетный образец, потому не было понятно, что анализ образца необходимо ускорить. Здесь добавим, что едва ли кто-то в России мог предположить, что эта проба окажется положительной, поскольку до того все тесты Камилы были отрицательными, да и после — тоже. Тем не менее WADA не скрывает разочарования решением CAS.

«WADA признает решение, вынесенное CAS, подтверждающее отмену временного отстранения фигуристки Олимпийского комитета России Камилы Валиевой.

Апелляция WADA в CAS по этому делу, поданная совместно с МОК и ISU, основывалась на том, что Дисциплинарный комитет РУСАДА, отменив отстранение, не действовал в соответствии с правилами и кодексом WADA. В связи с этим WADA разочаровано решением выездной панели CAS», — говорится в заявлении на сайте организации.

ISU выступил более сдержанно, заявив об уважении к вынесенному вердикту. Отмечается, что дальнейших комментариев не последует до оценки ситуации.

«После слушаний выездной панели CAS по арбитражным процедурам в отношении фигуристки Камилы Валиевой, ISU принял к сведению и будет уважать решение об отмене временного отстранения госпожи Валиевой. ISU ожидает получить вердикт с обоснованием и нуждается во времени для оценки ситуации до дальнейших комментариев», — говорится в заявлении союза.