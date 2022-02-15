«Валиева совершила ошибку, но это не страшно»

Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу в личных соревнованиях женщин, несмотря на ошибку на тройном акселе. Анна Щербакова стала второй с чисто исполненным прокатом, а Александра Трусова, упав с тройного акселя, расположилась на четвертом месте. После окончания соревнований участники и эксперты фигурного катания дали свои комментарии о турнире.

Молчание по решению ОКР

Основное внимание было приковано к Камиле Валиевой, о допуске которой до личного турнира Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил только накануне утром.

Валиева допустила ошибку на первом же элементе, неудачно исполнив тройной аксель, но дальше откатала абсолютно чисто, показав самую сложную программу из всех участниц и уверенно заняв первое место. Вопреки всему: Валиева выиграла короткую программу, Щербакова — вторая В рамках турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине женщины представили свои... 15 февраля 17:37

По окончании проката 15-летняя российская фигуристка, сказавшая, что за последние дни почувствовала себя взрослой, не сдержала слез.

А вот на пресс-конференцию к журналистам она не вышла. Было объявлено, что такое решение было принято Олимпийским комитетом России, чтобы оградить спортсменку от вопросов о допинге и сохранить ее душевное равновесие.

«Тройной аксель не обсуждается»

Другая ученица Этери Тутберидзе, действующая чемпионка мира Анна Щербакова, которая прилетела в Пекин в статусе второго фаворита после Валиевой, свою программу исполнила безупречно чисто.

Собственно, Щербакова оказалась единственной фигуристкой из всех тридцати участниц, кто не допустил в выступлении в короткой программе ни ошибок, ни даже помарок.

В итоге она получила лучшие баллы в своей карьере, но все равно осталась на втором месте, проиграв одноклубнице четыре очка.

«Я сегодня вообще не нервничала. Чувствовала что владею каждым моментом. У меня действительно новые коньки, но мне это никак не мешает. Да, я плакала на тренировках. Я просто очень эмоциональная, это довольно типичное для меня состояние. Главное – собраться в нужный момент», — рассказала журналистам Щербакова.

А вот Александра Трусова стала единственной россиянкой, упавшей в этот день, не сумев удержаться на ногах при исполнении пока не дающегося ей на соревнованиях тройного акселя.

Впрочем, сама спортсменка, обладающая самым сложным набором элементов в женском фигурном катании, отмела все вопросы о том, стоило ли ей идти на этот прыжок в принципе.

«Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда. На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет. Я не смотрю на четвертое место по итогам короткой. Я катаюсь для себя и буду кататься только для себя. Мой набор прыжков в произвольной зависит от моей формы и ни от чего больше, — подчеркнула Трусова. «Может, поищете у меня в трусиках моторчик?» Степанова ответила на обвинения журналиста Шведский обозреватель Томас Петтерссон высказал мнение, что российские победы в лыжных эстафетах могут... 15 февраля 16:32

— Не могу сказать, как себя чувствовала Камила на разминке, потому что я была с концентрирована на себе. В остальном мы стараемся все время общаться как обычно. Очень хотелось сегодня выступить, это было ни на что не похоже по ощущениям – Олимпиада. Мы смотрели соревнования мальчиков, и я ждала, когда сама смогу выйти на старт».

«Хотели участвовать в команднике»

И Щербакову, и Трусову спросили, как они отнеслись к решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) не выставлять их в командном турнире Игр, из-за чего они лишились возможность получить золотую медаль. Обе программы там откатала Валиева, выигравшая и в короткой, и в произвольной.

«Огорчена ли, что не выступала в команднике? Вряд ли я довольна. Но сейчас старалась не воспринимать это близко к сердцу, готовиться к личному турниру. Наверное, полностью осознаю чувства по этому поводу уже после Игр, — ответила Щербакова. — Ощущения от новостей? Не знаю. На мои тренировки это не влияет, это главное. Мы с Камилой общаемся, но я не буду ничего об этом говорить».

«Конечно хотела поучаствовать в командном турнире, но никак это не влияло на подготовку к личному турниру, ничего не могу об этом сказать», — рассказала Трусова.

«Мошенникам позволено блистать»

Выступления российских фигуристок, и в первую очередь, конечно, Валиевой, вызвали отклик в отечественном сообществе фигурного катания.

«Камила справилась! Все наши девочки молодцы. Стараются! У нас после короткой программы первое, второе и четвертое места. Что тут говорить, это просто прекрасно! – прокомментировала «Р-Спорту» короткую программу женщин заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова. — Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она – гениальная девочка».

«Хочется поздравить наших девушек. Сегодня все волновались. Из 30 девушек безошибочно откаталась только Аня Щербакова – при этом мы не увидели каскад лутц-риттбергер, к которому Аня нас приучила. Аня выглядела просто блестяще», — приводит слова призера Олимпийских игр, а ныне хореографа Ильи Авербуха «Чемпионат». Битва за плей-офф продолжается: российские керлингисты обыграли Канаду Сборная России по керлингу встречалась с командой Канады в 10-м туре группового этапа... 15 февраля 18:21

«Комментариев не будет. Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить (показывает в сторону пишущей прессы, где находятся иностранные журналисты)», — цитирует «Матч ТВ» слова президента ФФКР Александра Горшкова.

И хотя трибуны, где были далеко не только российские болельщики, встречали сегодня Валиеву бурной овацией и очень доброжелательно реагировали на ее выступление, кое-кто из иностранных журналистов отличился едким комментарием.

«Позор. И почему кто-то должен смотреть еще хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?» – написал британский журналист и телеведущий Пирс Морган в Twitter.