«На фоне неудачи мужской сборной серебро — это очень хорошо»

Женская сборная России по биатлону сенсационно выступила в олимпийской эстафете лучше, чем мужская команда, завоевав серебро. Российские спортсменки уступили шведкам всего 12 секунд и превзошли на 25,4 секунды немок, которые взяли бронзу. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» высоко оценил выступление биатлонисток и отметил, что они «наконец-то начали верить в себя». При этом старший тренер женской сборной Михаил Шашилов после гонки заявил, что «больше не работает».

Женщины опередили мужчин

Первый этап надежно пробежала Ирина Казакевич, которая допустила по одному промаху на обоих огневых рубежах (лежа и стоя), но сразу закрыла их дополнительными патронами.

На втором этапе шикарно выступила Кристина Резцова, которая промахнулась лишь один раз на «лежке» и быстро закрыла эту мишень доппатроном, а на «стойке» вообще не допустила ни одной ошибки — и передала эстафету на первом месте.

Бежавшая третий этап Светлана Миронова сразу развила высокую скорость и оторвалась от преследовательниц на 20 с лишним секунд. Идеальная стрельба на первом огневом рубеже позволила ей еще больше укрепить преимущество, но все испортила «стойка».

Россиянка допустила два промаха и смогла закрыть доппатронами только один, зайдя на штрафной круг. После этого Миронова опустилась на третье место с отставанием в 5,1 секунды от итальянки Самуэлы Комолы, которая вырвалась в лидеры.

Завершала эстафету Ульяна Нигматуллина, которая вступила в гонку на третьей позиции, проигрывая 13,5 секунды Эльвире Эберг (Швеция в тот момент уже стала лидером).

В начале своего этапа Нигматуллина показала низкую скорость, сразу отстав от Эберг на 26,6 секунды. Но отличная стрельба на «лежке» (без промахов) и почти идеальная на «стойке» (один промах, сразу закрытый доппатроном) позволили россиянке подняться на вторую позицию.

После этого Нигматуллина начала выкладываться на лыжне уже по максимуму и резво сократила отставание от Эберг с 24 секунд до 12, не позволив соперницам даже задуматься над тем, чтобы отнять у России серебро.

Таким образом, даже с одним штрафным кругом женская сборная страны смогла уверенно занять второе место на Олимпийских играх.

«С учетом вчерашней неудачи в эстафете у мужчин, это очень хороший результат, — сказал «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Наконец-то наши ребята и девчонки начали верить в себя, и у них стало получаться. Конечно, хотелось бы золотых медалей, но серебро и бронза — это тоже высочайшие награды. Поздравляю наших девушек, это была достойная гонка. И я очень рад, что Союз биатлонистов России (СБР) сейчас на подъеме, это чувствуется. И есть, к чему стремиться».

«Понятия не имею, работает ли еще Шашилов»

После финиша возникла странная ситуация со старшим тренером женской сборной России Михаилом Шашиловым. «Все вопросы к биатлонисткам, я уже не работаю», — заявил специалист, критикуемый обычно за низкие результаты спортсменок.

Судя по всему, тренер решил уволить себя сам, потому что в СБР об этом ничего не знают.

«Не знаю, кому Шашилов бросил фразу о том, что он больше не работает. У него, как и у всех, контракт до 31 мая, — цитирует «Чемпионат» президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. — Он продолжает работать. У него спросите, как можно объяснить такое настроение».

Функционер добавил, что решение по продлению контракта или увольнению Шашилова будет принято только в апреле. «Тренерская ошибка»: российские биатлонисты отдали золото в эстафете Драмой завершилась олимпийская мужская эстафета у биатлонистов в Пекине. Сборная России уверенно... 15 февраля 21:02

Тем временем многие биатлонные эксперты продолжают критически высказываться о работе специалиста, так что его уход, возможно, действительно не за горами.

«Таким скептикам, как я, Шашилов ничего не доказал сегодня, — заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев Sport24. — Он лишь больше укрепил в мысли, что является посредственным региональным тренером.

Шашилов — это абсолютно не уровень старшего тренера национальной команды. Об этом я говорю уже два года, с момента его назначения».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов также призывает расстаться с тренером женской команды.

«Главное, чтобы это серебро не застилало глаза. Шашилов все еще не уровень тренера национальной сборной», — сказал Тихонов «Чемпионату».

Кристина Резцова после гонки призналась, что не в курсе ситуации с Шашиловым: «Он уходит в отставку? Понятия не имею, так это или нет, я не в курсе».

«Не понимаю вопросов про чужие деньги»

Резцова рассказала о проблемах со здоровьем, возникших по ходу Олимпиады.

«Перед гонкой преследования у меня защемило мышцу под лопаткой, я ничего не смогла с этим сделать. Но сейчас плечо уже практически восстановилось», — цитирует биатлонистку РИА «Новости».

Также спортсменка ответила на вопрос о том, как планирует отблагодарить своего личного тренера Виталия Норицына, который подводил ее к Олимпиаде (с Шашиловым она не работала).

Поскольку официально Норицын, сотрудничающий с командой Болгарии, не оформлен как тренер Резцовой в сборной России, он не получит автоматически премию от СБР за олимпийские медали спортсменки — в отличие от того же Шашилова, который оформлен как личный тренер Мироновой и Казакевич.

«Хочу ли я отблагодарить своего личного тренера Виталия Норицына премией? Давайте это останется со мной. Это ненужная тема, не понимаю вопросов про чужие деньги», — отрезала Резцова. «Соперники вели себя как дураки»: Большунов упустил третье золото на Олимпиаде Российские спортсмены завоевали бронзовые медали в женской и мужской командных спринтерских гонках... 16 февраля 16:50

К слову, сам Норицын шутил на эту тему и спрашивал после эстафеты, не поделятся ли с ним премией тренеры сборной России, о чем написал в своем Telegram-канале корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров. На это тренер команды по стрельбе Николай Загурский ответил, что премии выдают только личным тренерам, «а мы никто».

«Только один вопрос, я замерзла»

Светлана Миронова начала общение с пишущей прессой с условия, что ей зададут только один вопрос.

«Я замерзла, так что отвечу на один. Ах, вы тоже замерзли? Вам же гонки не бежать в отличие от меня, — сказала биатлонистка. — Да, я допустила один промах, но все равно передала эстафету третьей. Последний круг был тяжелый, но я выдержала».

В эфире «Россия 1» Миронова извинилась за штрафной круг, который, скорее всего, стоил сборной победы.

«Для меня сегодня самое сложное было — стрельба в «стойке». Я хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг, а также хочу поблагодарить их за то, что они были такими сильными сегодня», — сказала биатлонистка.

***

В программе биатлона на Олимпиаде остались две гонки: мужской масс-старт (18 февраля) и женский (19-го числа).