«Желание кататься у Жени Медведевой было всегда. Жаль, что теперь она вне спорта»

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
1:6
закончен
Австралия    —   Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
3:7
закончен
Швеция    —   Канада
6:2
закончен
Чехия    —   Великобритания
3:8
закончен
Китай    —   США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
2:7
закончен
Чехия    —   Швейцария
3:11
закончен
Норвегия    —   Китай
9:6
закончен
Великобритания    —   Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
6:5
закончен
США    —   Чехия
8:10
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Вакаба Хигути
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
США
Джулия Марино
Австралия
Тесс Коади
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Идет
Тройка лидеров:
Швейцария
Беат Фойц
Франция
Жоан Кларе
Австрия
Маттиас Майер
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
закончен
Япония
Юма Кагияма
Россия
Марк Кондратюк
США
Винсент Чжоу
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
США
Шон Фитцсимон
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
6:5
закончен
Италия    —   Китай
8:4
закончен
Австралия    —   Швейцария
9:6
закончен
Норвегия    —   Швеция
6:2
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Денис Спицов
Финляндия
Ийво Нисканен
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Норвегия
Халльгейр Энгебротен
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
2:1 Б
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Канада
Софиан Ганьон
Япония
Кисара Сумиёси
Австралия
Софи Эш
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Словения
Петер Превц
Польша
Камиль Стох
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Япония
Анри Кавамура
Франция
Перрин Лаффон
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Австрия
Мануэль Феттнер
Польша
Давид Кубацкий
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Япония
Анри Кавамура
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
6:2
закончен
Швейцария    —   США
6:5
закончен
Италия    —   Швеция
12:8
закончен
Канада    —   Австралия
8:10
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Россия
Анастасия Смирнова
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
0:8
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
4:8
закончен
Канада    —   Италия
7:8
закончен
Швейцария    —   Норвегия
5:6
закончен
Чехия    —   Китай
8:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Япония
Р. Миюра / Р. Кихара
Китай
Ч. Пэн / Я. Цзинь
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Меган Олдхэм
Франция
Тесс Ледё
Россия
Анастасия Таталина
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Австрия
Катарина Труппе
Италия
Федерика Бриньоне
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
США
М. Чок / Э. Бэйтс
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Канада
П. Гиллес / П. Пуарье
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Каори Сакамото
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
Канада
Макс Парро
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
1:6
закончен
Швейцария    —   Финляндия
3:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
закончен
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Александер Холл
Швеция
Оливер Магнуссон
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Италия
Федерика Бриньоне
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Ирен Вюст
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Антойнетте де Йонг
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
3:2
закончен
Китай    —   Швеция
1:2
закончен
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
закончен
Германия
Денизе Херрман
Франция
Анаис Шевалье-Буше
Норвегия
Марте Рёйселанд
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Юлия Таубиц
Германия
Натали Гайзенбергер
Австрия
Лиза Шульте
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
8:1
закончен
   —   
6:5
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
закончен
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Канада
Ким Бутен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
закончен
Словения
Словения
Россия
Россия
Канада
Канада
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
закончен
Китай
Цзывэй Жэнь
Китай
Вэньлун Ли
Венгрия
Шаоан Лю
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Франция
Тесс Ледё
Китай
Эйлин Гу
Великобритания
Кирсти Мир
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Германия
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
Каролин Лангенхорст
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Китай
Эйлин Гу
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
закончен
Австрия
Маттиас Майер
США
Райан Кочран-Сигл
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Южная Корея
Сан Хо Ли
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
2:4
закончен
Финляндия    —   Россия
5:0
закончен
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция    —   Великобритания
9:3
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Швейцария
Надине Фендрих
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Беларусь
Антон Смольский
Норвегия
Йоханнес Бё
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
3:2 Б
закончен
Швеция    —   Дания
3:1
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Франция
Лука Шанава
Россия
Сергей Устюгов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Словения
Анамария Лампич
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Кьелд Нёйс
Нидерланды
Томас Крол
Южная Корея
Ким Мин Сок
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Майя Дальквист
Норвегия
Тириль Уднес Венг
Россия
Наталья Непряева
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Швейцария
Надине Фендрих
Норвегия
Майкен Касперсен Фалла
Германия
Виктория Карль
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
США
Джессика Диггинс
Швеция
Эмма Рибом
Германия
Пия Финк
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Россия
Вероника Степанова
Германия
Софи Крель
Швейцария
Алина Майер
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Россия
Сергей Устюгов
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Франция
Лука Шанава
Швеция
Маркус Грате
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Франция
Ришар Жуве
Норвегия
Ховард Солос Тёугбёль
Швеция
Юхан Хегстрём
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
Норвегия
Эрик Вальнес
Россия
Артём Мальцев
Финляндия
Лаури Вуоринен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Финляндия
Йони Мяки
Россия
Александр Терентьев
США
Джеймс Клинтон Скунмейкер
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швейцария
Надине Фендрих
Швеция
Майя Дальквист
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Эмма Рибом
США
Джессика Диггинс
Россия
Вероника Степанова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Франция
Ришар Жуве
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Россия
Александр Терентьев
Финляндия
Йони Мяки
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швеция
Майя Дальквист
США
Джессика Диггинс
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Италия
Федерико Пеллегрино
Россия
Александр Терентьев
Кёрлинг
Микст. Финал
Италия    —   Норвегия
8:5
закончен
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
закончен
США
Хлоя Ким
Япония
Мицуки Оно
Китай
Цай Сюэтун
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Германия
Лена Дюрр
Швейцария
Мишель Гизен
Швеция
Сара Хектор
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Канада
Эван Макичран
Италия
Леонардо Донаджо
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Италия
Микела Мойоли
Великобритания
Шарлотта Бэнкс
Канада
Мериета Один
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Швеция
Хенрик Харлаут
Италия
Леонардо Донаджо
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Колби Стивенсон
Швеция
Хенрик Харлаут
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Япония
Рука Хирано
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Словакия
Петра Влгова
Австрия
Катарина Линсбергер
Швейцария
Венди Хольденер
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Канада
Тесс Критчлоу
США
Стейси Гэскилл
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
Линдси Джейкобеллис
Франция
Хлоэ Треспёш
Канада
Мериета Один
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
1:0
закончен
Чехия    —   Дания
1:2
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
закончен
Германия
Винценц Гайгер
Норвегия
Йорген Граабак
Австрия
Лукас Грайдерер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
4:6
закончен
Норвегия    —   Швейцария
7:4
закончен
США    —   Россия
6:5
закончен
Дания    —   Канада
5:10
закончен
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Тэ Хон Хван
Канада
Стивен Дюбуа
Россия
Семён Елистратов
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
3:9
закончен
Швеция    —   Япония
8:5
закончен
Дания    —   Китай
7:6
закончен
Великобритания    —   Швейцария
5:6
закончен
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
закончен
США
Хлоя Ким
Испания
Керальт Кастельет
Япония
Сэна Томита
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Россия
Александр Третьяков
Китай
Янь Вэньган
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
закончен
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Канада
Броди Зегер
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Канада
Элиот Гронден
Австрия
Юлиан Люфтнер
Австрия
Якоб Дузек
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
3:2
закончен
Финляндия    —   Словакия
6:2
закончен
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
7:5
закончен
Китай    —   Россия
4:7
закончен
Норвегия    —   Канада
5:6
закончен
США    —   Швеция
4:7
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
закончен
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Финляндия
Кертту Нисканен
Финляндия
Криста Пярмякоски
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Мерлен Сурже
США
Джейк Веддер
Испания
Лукас Эгибар
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
Австрия
Алессандро Хеммерле
Канада
Элиот Гронден
Италия
Омар Визинтин
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
закончен
Китай
Китай
США
США
Канада
Канада
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
закончен
США
США
Китай
Китай
Канада
Канада
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Канада
Изабель Вайдеман
Чехия
Мартина Сабликова
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
5:7
закончен
США    —   Дания
7:5
закончен
Швеция    —   Великобритания
2:8
закончен
Канада    —   Южная Корея
12:7
закончен
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
5:1
закончен
США    —   Китай
8:0
закончен
Санный спорт
Эстафета
закончен
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Латвия
Латвия
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
4:5
закончен
Швеция    —   Италия
9:3
закончен
Великобритания    —   США
7:9
закончен
Швейцария    —   Россия
6:3
закончен
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Швейцария
Ян Шеррер
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
закончен
Канада
Мирела Ранева
Австралия
Жаклин Нарракотт
Китай
Дань Чжао
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
закончен
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Австрия
Мирьям Пухнер
Швейцария
Мишель Гизен
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
закончен
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Ханна Найзе
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
0:2
закончен
Чехия    —   Швейцария
2:1 (Б)
закончен
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
11:0
закончен
   —   
4:1
закончен
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
9:7
закончен
Швейцария    —   Россия
8:7
закончен
Канада    —   Япония
5:8
закончен
США    —   Китай
8:4
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
закончен
Финляндия
Ийво Нисканен
Россия
Александр Большунов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Италия
Давиде Гьотто
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
4:1
закончен
Латвия    —   Финляндия
1:3
закончен
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Италия
Доротея Вирер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Хальвор Эгнер Гранеруд
Словения
Петер Превц
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
3:5
закончен
Великобритания    —   Норвегия
8:3
закончен
Россия    —   Дания
10:2
закончен
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Россия
Александр Третьяков
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Южная Корея
Чхой Мин Чон
Бельгия
Анне Десмет
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
8:7
закончен
Южная Корея    —   Россия
9:5
закончен
Швеция    —   Канада
7:6
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Италия
Италия
Италия
Италия
США
США
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Германия
Германия
Великобритания
Великобритания
Швейцария
Швейцария
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
США
Италия
Италия
Канада
Канада
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
2:4
закончен
Германия    —   Китай
3:2
закончен
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
Россия    —   Швейцария
2:4
закончен
Финляндия    —   Япония
7:1
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
6:7
закончен
Дания    —   Швейцария
6:8
закончен
Канада    —   Швеция
4:7
закончен
Италия    —   Китай
9:12
закончен
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Германия
Германия
Швеция
Швеция
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Япония
Япония
Канада
Канада
Нидерланды
Нидерланды
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
закончен
Китай
Гао Тинъюй
Южная Корея
Ча Мин Кю
Япония
Ватару Морисигэ
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Норвегия
Мариус Линдвик
Словения
Тими Зайц
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
закончен
Норвегия
Йоханнес Бё
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
Франция
Габриэла Пападакис  —  Гийом Сизерон
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
США
Мэдисон Хаббелл  —  Закари Донохью
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Япония
Рёю Кобаяси
Германия
Карл Гайгер
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
6:9
закончен
Великобритания    —   США
10:5
закончен
Дания    —   Швейцария
5:8
закончен
Россия    —   Япония
5:10
закончен
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
закончен
Германия
Ханна Найзе
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
3:5
закончен
Россия    —   Чехия
5:6 (ОТ)
закончен
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
закончен
Германия
Ханна Найзе
Австралия
Жаклин Нарракотт
Нидерланды
Кимберли Бос
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
7:10
закончен
США    —   Канада
5:10
закончен
Китай    —   Великобритания
6:7
закончен
Норвегия    —   Швеция
4:6
закончен
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
закончен
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Эстония
Келли Силдару
Норвегия
Юханне Килли
Китай
Эйлин Гу
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швейцария
Марко Одерматт
Австрия
Штефан Бреннштайнер
Франция
Матьё Февр
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
Канада
Кристин де Брюйн
Германия
Лаура Нольте
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
5:2
закончен
Финляндия    —   Швеция
4:3 (ОТ)
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швейцария
Марко Одерматт
Словения
Жан Краньец
Франция
Матьё Февр
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
8:4
закончен
Южная Корея    —   Китай
5:6
закончен
США    —   Швеция
4:10
закончен
Дания    —   Великобритания
2:7
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Норвегия
Тириль Экхофф
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Россия
Эдуард Латыпов
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Австралия
Лора Пил
США
Эшли Колдуэлл
Китай
Сюй Мэнтао
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Нидерланды
Южная Корея
Южная Корея
Китай
Китай
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Казахстан
Акмаржан Калмурзаева
США
Меган Ник
США
Кайла Кюн
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
6:8
закончен
Швейцария    —   Италия
4:8
закончен
Великобритания    —   Дания
8:2
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
закончен
Венгрия
Шаоан Лю
Россия
Константин Ивлиев
Канада
Стивен Дюбуа
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Норвегия
Норвегия
США
США
Россия
Россия
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
3:2
закончен
Китай    —   Канада
0:5
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
закончен
США
Эрин Джексон
Япония
Михо Такаги
Россия
Ангелина Голикова
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
8:6
закончен
Канада    —   Россия
11:5
закончен
Китай    —   Япония
2:10
закончен
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
Франция
Габриэла Пападакис  —  Гийом Сизерон
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
США
Мэдисон Хаббелл  —  Закари Донохью
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Япония
Рейра Ивабути
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
Канада
Кристин де Брюйн
США
Элана Мейерс Тейлор
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
США
Элана Мейерс Тейлор
Канада
Кристин де Брюйн
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
Канада    —   Швейцария
10:3
закончен
США    —   Финляндия
4:1
закончен
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Макс Парро
Япония
Такэру Оцука
США
Редмонд Джерард
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
5:6
закончен
Россия    —   Швеция
5:7
закончен
Дания    —   Норвегия
6:5
закончен
Канада    —   Италия
7:3
закончен
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
закончен
США
Эшли Колдуэлл
Китай
Сюй Мэнтао
Китай
Кун Фаньюй
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
закончен
Китай
Сюй Мэнтао
Беларусь
Анна Гуськова
США
Меган Ник
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Австрия
Австрия
Норвегия
Норвегия
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
10:5
закончен
Япония    —   Южная Корея
5:10
закончен
Великобритания    —   Канада
3:7
закончен
Швейцария    —   Швеция
5:6
закончен
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Россия
Р. Гайтюкевич / А. Лаптев
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
закончен
Австрия
Австрия
Словения
Словения
Германия
Германия
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Россия
Р. Гайтюкевич / А. Лаптев
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
8:3
закончен
Швейцария    —   США
4:7
закончен
Канада    —   Китай
10:8
закончен
Россия    —   Норвегия
5:12
закончен
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
закончен
Австрия
Анна Гассер
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Эстония
Келли Силдару
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
закончен
Швейцария
Коринн Зутер
Италия
София Годжа
Италия
Надя Делаго
Хоккей
Мужчины. Квалификация
Словакия    —   Германия
4:0
закончен
Дания    —   Латвия
3:2
закончен
Чехия    —   Швейцария
2:4
закончен
Канада    —   Китай
7:2
закончен
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Швейцария
Андри Рагеттли
Норвегия
Бирк Рууд
США
Николас Гэппер
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
закончен
Китай
Су Имин
Норвегия
Монс Ройсланд
Канада
Макс Парро
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
6:9
закончен
Великобритания    —   Япония
10:4
закончен
Швеция    —   Дания
9:3
закончен
Китай    —   Россия
5:11
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
закончен
Канада
Канада
Япония
Япония
Нидерланды
Нидерланды
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
закончен
Россия
Россия
Норвегия
Норвегия
США
США
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
закончен
Канада
Канада
Япония
Япония
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
закончен
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Россия
Анна Щербакова
Япония
Каори Сакамото
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
закончен
Китай
Гуанпу Ци
Китай
Цзунян Цзя
Швейцария
Ноэ Рот
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
закончен
Норвегия
Йорген Граабак
Норвегия
Йенс Лурос Офтебру
Япония
Акито Ватабе
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
закончен
Украина
Александр Окипнюк
Швейцария
Пирмин Вернер
Россия
Илья Буров
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
7:6
закончен
Норвегия    —   Китай
6:8
закончен
Италия    —   США
10:4
закончен
Швеция    —   Великобритания
6:7
закончен
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
8:4
закончен
Швейцария    —   Южная Корея
8:4
закончен
Канада    —   США
7:6
закончен
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
США
Александер Холл
США
Николас Гэппер
Швеция
Йеспер Тьедер
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
Себастьян Фосс-Солевог
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
США    —   Словакия
2:3 (Б)
закончен
Россия    —   Дания
3:1
закончен
Финляндия    —   Швейцария
5:1
закончен
Швеция    —   Канада
2:0
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Франция
Клеман Ноэль
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Себастьян Фосс-Солевог
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
10:3
закончен
Великобритания    —   Россия
8:6
закончен
Китай    —   Швейцария
6:5
закончен
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
закончен
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Германия
Германия
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Идет
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
закончен
Германия
Германия
США
США
Австрия
Австрия
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
закончен
Россия
Россия
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Идет
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Финляндия
Финляндия
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
закончен
Италия
Италия
Швеция
Швеция
Швейцария
Швейцария
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
закончен
Германия
Германия
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
закончен
Россия
Илья Буров
Швейцария
Пирмин Вернер
США
Кристофер Лиллис
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
закончен
Норвегия
Норвегия
Финляндия
Финляндия
Россия
Россия
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия    —   Швейцария
4:0
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
закончен
Китай
Гуанпу Ци
Украина
Александр Абраменко
Россия
Илья Буров
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
9:11
закончен
Россия    —   Швеция
5:8
закончен
Япония    —   США
10:7
закончен
Южная Корея    —   Дания
8:7
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
закончен
Канада
Канада
Южная Корея
Южная Корея
Италия
Италия
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Чхой Мин Чон
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
9:4
закончен
Канада    —   Великобритания
2:5
закончен
Швеция    —   Швейцария
8:10
закончен
Дания    —   США
5:7
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
закончен
Китай
Эйлин Гу
Канада
Рэйчел Каркер
Эстония
Келли Силдару
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
закончен
Австрия
Кристина Шайер
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Рамона Зибенхофер
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
закончен
Швеция
Сандра Неслунд
Швейцария
Фанни Смит
Германия
Даниэла Майер
Хоккей
Женщины. Финал
Канада    —   США
3:2
закончен
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
закончен
США
Аарон Бланк
Новая Зеландия
Нико Портеус
США
Бирк Ирвинг
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
закончен
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
закончен
Швейцария
Мишель Гизен
Швейцария
Венди Хольденер
Италия
Федерика Бриньоне
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
4:8
закончен
Дания    —   Канада
4:10
закончен
Россия    —   Великобритания
4:9
закончен
Япония    —   Швейцария
4:8
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Канада
Бриттани Филан
Канада
Куртни Хоффос
Канада
Ханна Шмидт
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
закончен
Швеция
Сандра Неслунд
Канада
Мариэль Томпсон
Германия
Даниэла Майер
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
закончен
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Ютта Лердам
США
Бриттани Боу
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Онлайн
Тройка лидеров:
Финляндия
Дженни Сааринен
Польша
Екатерина Куракова
Болгария
Александра Фейгин
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
Швеция    —   Канада
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
Финляндия    —   Словакия
Начало в 07:10
Россия    —   Швеция
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
Начало в 11:30
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Начало в 06:00
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 06:05
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Начало в 06:47
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Начало в 07:14
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Начало в 07:46
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
   —   
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
   —   
Начало в 16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
   —   
Начало в 04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание
Спорт

«Желание кататься у Жени Медведевой было всегда. Жаль, что теперь она вне спорта»

Чемпионка СССР Варданян рассказала о работе с Медведевой и поддержала повышение возрастного ценза

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1 – Асмик Варданян и Евгения Медведева, 2 – Асмик Варданян дает интервью Первому каналу

1 – Асмик Варданян и Евгения Медведева, 2 – Асмик Варданян дает интервью Первому каналу

asmik_vardanyan1/Instagram
Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, многолетний доцент кафедры фигурного катания РГУФКСМиТ Асмик Варданян рассказала в интервью «Газете.Ru», в каких условиях проходили ее тренировки у легендарного тренера Елены Чайковской, как она два года занималась на катке с маленькой Евгенией Медведевой, а потом обучала ее в университете, почему специалисты приветствуют повышение возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании и как раннее исполнение четверных прыжков приводит к травмам и отбивает у детей желание продолжать карьеру.

«Я стою в замешательстве, а Чайковская говорит: «Поехала!»

— Как вы начали заниматься фигурным катанием и в каких условиях тренировались в детстве?

— Дело было в городе Ереване. Мы очень любили смотреть фигурное катание, и, когда у нас открылась школа по этому виду спорта, мама отвела меня на занятия вместе с моим родным братом Гургеном Варданяном (ныне известный тренер. — «Газета.Ru»).

В Армении, где нет снега, фигурное катание было экзотическим видом спорта. Даже во время открытия катка холодильные установки работали не очень хорошо, и вместо льда там был снег, смешанный с водой. Мы не смогли встать туда в коньках — все стояли в ботиночках.

В итоге торжественное открытие школы состоялось в 1973 году, а на коньки мы встали только в 1975-м. Все это время мы занимались в зале: родители натирали паркет воском, и мы катались по нему в коньках — изучали базовые элементы фигурного катания. Такими были наши первые шаги. А потом мы с братом стали двукратными чемпионами Армении в одиночном катании.

— Как вам удалось затем переехать в Москву и стать чемпионкой СССР?

— Это был 1978 год. Мы с братом отдыхали в Одессе, но мама как всегда взяла с собой наши коньки. И когда в Одессе организовали показательные выступления сборной СССР, нас пригласили выступить в одном из отделений — и мы были готовы. После тех прокатов нас заметили и пригласили переехать в Москву.

Мы перешли к группу к очень известному, невероятно талантливому тренеру Эдуарду Плинеру и два года занимались у него, пока не получили приглашение перейти к Елене Анатольевне Чайковской. И до конца карьеры я тренировалась уже у нее — только в одиночном катании.

Я стала трехкратной чемпионкой СССР по обязательным фигурам. Раньше в нашем виде спорта ведь было троеборье. Первый вид — обязательные фигуры, когда спортсмен вырисовывает на льду различные контуры — они были под разными номерами, мы вытягивали их и определяли, какие будем катать на различных соревнованиях. За победу в обязательных фигурах вручалась малая золотая медаль.

А потом было общее награждение за троеборье: за обязательные фигуры и за короткую и произвольную программы вместе. В троеборье я стала трехкратным призером чемпионата СССР среди юниоров.

— Чему вы научились за шесть лет работы с легендарным тренером Еленой Чайковской?

— Я бы о всех своих тренерах сказала очень много теплых слов. Очень многое из того, что есть сегодня у меня в тренерском арсенале, дали именно они.

В техническом плане меня многому научили Гаянэ Сергеевна Хачатрян и Елена Николаевна Слепова. Эдуард Плинер — это был пик знаний техники, скольжения, прыжков и алгоритма построения программ.

К Елене Анатольевне я попала в 13 лет — в уже более осознанном возрасте. Ее харизма, ее энергетический посыл, ее умение общаться с учениками и определять цель, которую нужно ставить конкретному спортсмену, — это было совершенство.

Елене Анатольевне достаточно было одного взгляда, чтобы мы ее поняли. Не нужно было делать нескончаемое количество замечаний и постоянно поправлять учеников, как мы делаем сейчас. Два-три слова — и достаточно! Мы понимали друг друга на каком-то внутреннем эмоциональном уровне.

Когда Елена Анатольевна ставила мне программу, она садилась на трибуну, включала музыку и говорила: «Поехала!». Я стою в замешательстве, а она говорит: «Поехала!». И ты не можешь этого не сделать.

Конечно, до выхода на лед мы обговаривали, какие элементы должны стоять в программе, но потом надо было самой все это расставить.

После такого проката мне говорили: «Вот там сделаешь крюк-выкрюк, а вот здесь — поворот. Поехала!». И надо было на лету словить это все и сделать. Другого не было дано.

Сейчас, когда я сама стала тренером и многое прошла в этой жизни, понимаю, насколько та школа была бесценна. Тогда очень хорошо развивали спортсменов — это было повышение моего личного уровня. Я уже по-другому смотрела на фигурное катание и могла сама что-то произвести.

«Мне пришлось уйти из спорта, потому что пришло новое поколение с более сложными элементами»

— Как вы решили завершить карьеру фигуристки и перейти на тренерскую работу?

— Та проблема возрастного ценза, которая до сих пор существует в фигурном катании, сыграла очень большую роль в моей жизни. Сегодня мы очень часто видим, что девочки, которые намного моложе, выполняют элементы намного сложнее, чем старшие, и быстро сменяют их.

В моем случае тоже пришло другое поколение, которое делало более сложные технические элементы. У меня не оставалось иного выхода, кроме как завершить карьеру, потому что на фоне их технического арсенала мы были неконкурентоспособны.

К большому сожалению, в 1986 году пришлось уйти из спорта, но я продолжила развиваться в фигурном катании как тренер, закончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК) и в 1987 году уехала работать по распределению в Ереван. Тогда после института было обязательное распределение на место работы.

Проработав там два года, я поняла, что нужно учиться дальше. Поступила в аспирантуру в Москве, защитила кандидатскую диссертацию и осталась работать преподавателем на кафедре педагогики и кафедре фигурного катания (в РГУФКСМиТ. — «Газета.Ru»). До 2018 года я работала доцентом кафедры фигурного катания.

Параллельно с обучением студентов я очень много консультировала фигуристов. Тренерская работа с преподавательской несовместима, но было очень много родителей, которые знали меня как спортсменку и приводили своих детей, чтобы получить консультацию и добиться прогресса в чем-то.

«Проделала очень большую работу с Женей Медведевой

— Ваши дети — чемпионы мира по спортивно-бальным танцам Артемий и Марина Каташинские — рассказали мне в интервью, что вы были первым тренером Евгении Медведевой.

— У моих детей, возможно, так запечатлелось в памяти, но ситуация была немного иной. Женя тренировалась тогда в ЦСКА, так что ее первым тренером стал кого-то из специалистов этой школы — я, к сожалению, не знаю фамилии.

Но с семи до девяти лет Женя приезжала на каток к нам в университет, и я проделала очень большую работу с ней — именно как консультант. Тогда она еще рассматривала идею кататься за Армению. Но получилось так, что папа с мамой развелись, и эти планы отпали.

— А почему Евгения пришла на занятия именно к вам?

— Дело в том, что мы вместе с мамой Жени — Жанной Девятовой — катались вместе у Эдуарда Плинера, так что очень хорошо знали друг друга с детства.

Возможно, в тот момент Жанна вспомнила, что я каталась у Эдуарда Георгиевича и Елены Анатольевны Чайковской и получила от них большой багаж знаний, да и как фигуристку меня многие помнят, — и решила обратиться ко мне. Но я могу только предполагать.

— Что вы преподавали Евгении в течение двух лет на этих консультациях?

— Фигурное катание очень многогранно, и ты не можешь работать со спортсменом только над чем-то одним.

Мы с Женей работали над всем — и над скольжением, и над вращениями, и над прыжками.

Я обычно работаю по такому алгоритму: сначала скольжение, потом прыжковые элементы, а в конце — вращения.

Скольжению на занятиях с Женей и с другими учениками я уделяла очень большое внимание, потому что на четырех дугах держится все фигурное катание. Скольжение — это основополагающая вещь. Если ты умеешь правильно стоять на дуге вперед-наружу, то будешь входить во вращение или в прыжок аксель с той же уверенностью, с которой ты стоишь на этой дуге.

Этери Тутберидзе говорила, что Евгения изначально была не самой талантливой фигуристкой, но взяла свое именно благодаря характеру, через огромный труд. Вы согласны с этим? Каким был характер в детстве у Евгении?

— Я бы не сказала, что Женя была не самой талантливой. Такой критерий, как талантливость, вообще очень трудно применить к детям. Когда к тебе приходит маленький ребенок, ты должен сам увидеть его способности и развить.

Желание кататься у Жени было всегда. Обучаться — тоже. Никогда не было такого, чтобы мама приводила ее на занятия через какое-то напряжение, уговаривая, чтобы она вышла на лед.

Женя приходила всегда с большим удовольствием, и тренировки проходили на очень хорошем эмоциональном фоне. А вот было ли видно огромный талант сразу — не берусь сказать. Это слишком емкий критерий.

— То есть с самого детства нельзя было сказать, что это будущая чемпионка?

— Ни в коем случае. Таких планов тогда даже не строили. Хотя я максималист в своей работе, мечтаю о самых красивых и правильно исполненных прыжках, о вращениях, где спортсмен сможет удивить своим ускорением и позициями, но ни в коем случае не ставлю задачи взять в будущем чемпионство — если речь идет о развитии детей. Все должно быть шаг за шагом.

— По какой причине вы перестали работать с Евгенией?

— Причина была именно в том, что папа с мамой развелись.

Папа во многом помогал Жене финансово — купить ботинки с коньками стоит определенных денег, вы понимаете. Но, когда они развелись, этой возможности скоро не стало. И мечта какая-то отпала в этот момент — в том числе разрушились планы выступать за Армению, которые были когда-то.

— Евгения сейчас подписана в Instagram на ваших детей — Артемия и Марину. Выходит, что спустя столько лет вы все еще общаетесь с ней, поддерживаете?

— После того, как мы расстались, я всегда читала статьи о Жене и ее интервью. Думала даже, что она вспомнит когда-нибудь наше сотрудничество, но ни в одном интервью она об этом не упомянула. И можете себе представить, насколько интересна наша жизнь, что Женя пришла поступать на первый курс на кафедру фигурного катания РГУФК именно тогда, когда я вела набор? Судьба привела ее опять ко мне.

— Она вас узнала?

— Да, она меня прекрасно помнила. Перед поступлением, в 2017 году, мне даже звонила ее бабушка: «Асмик! Я бы хотела посоветоваться. Сейчас будет олимпийский год, стоит ли Жене поступать в университет? Будет очень много работы. Сможет ли она осилить материал первого курса, пока будет готовиться к Играм?».

Я сказала бабушке: «Я сейчас на льду, позвоните вечером, а я пока подумаю, что могу сделать для своей девочки». Прямо так и сказала.

Вечером мы созвонились, и я заверила, что мы будем идти Жене навстречу. Сказала, что нам может написать письмо Федерация фигурного катания России и попросить в связи с подготовкой к Олимпиаде дать спортсменке индивидуальный график. Мы будем давать Жене индивидуальные задания, чтобы она смогла одновременно тренироваться и проходить программу студентов первого курса.

Мы с ней встречались, получали студенческий билет, а после Олимпийских игр — буквально через два дня — Женя с мамой приехали ко мне, и мы очень долго общались. Мы в очень теплых дружеских отношениях с мамой Жени.

— Как вы упомянули, у спортсменов индивидуальный график посещения университета. Удалось ли вам встретиться с Евгенией на парах, преподавать ей вживую?

— Нет. К сожалению, тот олимпийский год был очень напряженным, и мы максимально шли навстречу Жене. Но после Игр она сдала весь необходимый материал, который должны знать студенты первого курса, и мы аттестовали ее.

— Насколько переживали за Евгению на тех Играх?

— Конечно, я болела за нее. Для меня это было золото. Но спорт непредсказуем, и в фигурном катании есть частичка субъективизма.

Для меня победила Женя, для кого-то — Алина Загитова. Я ничуть не умаляю достоинств Алины, но мне казалось, что это должна была быть победа Жени.

«Повышение возрастного ценза — это то, что необходимо сейчас фигурному катанию»

— Сейчас Женя не выступает на турнирах, но успешно снималась в «Ледниковом периоде», выступала в спектаклях Ильи Авербуха и стала настоящей звездой шоу-бизнеса. Следите ли вы за ней в этой новой жизни?

— Мне очень жаль, что Женя теперь вне спорта. Многие фигуристки рано заканчивают карьеру, и мы не успеваем как следует насладиться тем багажом, который они наработали за многие-многие годы. Сейчас обсуждается вопрос о поднятии возрастного ценза в фигурном катании, — и это то, что необходимо нашему виду спорта. Я встретила эту инициативу с большой радостью.

В 2017 году я открыла свою школу фигурного катания, о чем мечтала все эти годы, и поняла, что те усложнения, которые захватили в последнее время фигурное катание, — например, четверные прыжки у девочек, — являются мнимым прогрессом.

Родители очень многих детей, которые даже не начали кататься по юношеским разрядам, уже теряют желание водить их на фигурное катание, поскольку очень повысились требования к технике детей — я говорю сейчас о многооборотных прыжках.

— Теперь нужно начинать делать ультра-си в очень раннем возрасте.

— Да. К сожалению, это очень травмоопасно и для этого нужно очень много времени проводить на льду. Просто для того, чтобы показать хорошее, сбалансированное выступление, требуется много часов работы, а для того, чтобы выучить, стабилизировать элемент ультра-си и вставить его в программу, нужно еще больше!

Получается, что дети с утра и до вечера должны быть на льду. В итоге, не успев начать заниматься фигурным катанием, ребята заканчивают.

Я возглавляю школу фигурного катания, где занимаются около 60 детей, и могу сказать, что сохранить желание соревноваться и выступать в большом спорте очень сложно.

Думаю, что нам нужно искать какую-то альтернативу тому пути, по которому развивается сейчас фигурное катание, где делается упор на четверные прыжки. Особенно это касается женского одиночного катания.

Надо подумать, в каком направлении развивать фигурное катание, чтобы оно было не столь травмоопасно, но при этом сохранялась зрелищность, а дети бы намного дольше оставались в этом виде спорта.

— Вы упомянули, что дети с утра и до вечера должны быть на льду, если хотят добиться успеха в фигурном катании сейчас. Выходит, что с очень раннего возраста они должны сделать выбор в пользу спорта, и все другие области развития — в том числе учеба в школе — будут фактически исключены?

— Тем, кто тренирует, приходится варьировать между тем, чтобы сохранить детей в фигурном катании и сделать их конкурентоспособными, и тем, чтобы они смогли достаточно хорошо учиться в школе. В итоге ты пытаешься за час научить тому, что нужно осваивать 15 часов. К сожалению, не все дети могут так быстро воспринять материал. И в любом случае нужно время и постепенность в развитии. Есть какая-то тупиковость в том, что сейчас происходит в фигурном катании в связи с усложнением прыжкового набора у спортсменов.

— Если возраст выхода на взрослый уровень поднимут до 17 лет, фигуристы смогут развиваться более поступательно?

— Да! Специалисты ждали этого момента. Так мы сможем намного дольше сохранить детей в фигурном катании.

— В России некоторые эксперты считают, что планку возрастного ценза хотят поднять по большой части для того, чтобы уравнять шансы наших фигуристок и иностранных. Все-таки именно российские спортсменки сейчас являются лучшими в мире по исполнению четверных прыжков и тройного акселя, а к 17 годам делать такие элементы становится сложнее. Не рискует ли Россия уступить свои позиции на международном уровне?

— Все равно условия диктуем мы. Я ни в коей мере не считаю, что Международный союз конькобежцев (ISU) таким образом пытается остановить наших девочек. Он лишь дает возможность тем спортсменкам, которые могли бы проявить себя в более зрелом возрасте, остаться в фигурном катании. Это не делается в пику нашим фигуристкам.

30 с лишним лет назад мне пришлось закончить с фигурным катанием, потому что за мной пришли более молодые спортсменки. А если бы этот процесс происходил более постепенно, то я смогла бы кататься намного дольше.

Но увы — все разводили руками и говорили: «Ну простите. Как бы красиво вы ни катались и ни вращались, у вас нет того прыжкового арсенала, который должен быть сейчас». Та же проблема сохраняется через многие-многие годы.

Я могу сказать о Лизе Туктамышевой, Каролине Костнер, Марии Бутырской, что это женское фигурное катание. И надо различать женское и юношеское катание — тогда мы совершенно четко будем понимать, на кого смотрим и кого тренируем. Не должны мы все-таки пять лет за один год проходить.

«Щербакова — женственность, Трусова — технический суперпрогресс, Валиева — многогранность»

— Сейчас идет Олимпиада в Пекине. Впереди произвольная программа женщин и турнир спортивных пар. Следите ли вы за этими соревнованиями?

— Да, я смотрю прокаты. Только короткую программу женщин, к сожалению, не смогла посмотреть, потому что сначала была на льду, а потом за рулем.

Результаты в танцах на льду меня порадовали. Очень довольна выступлением Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — это серебро, политое золотом.

Командный турнир тоже смотрела. Наши фигуристы были настолько мобилизованы и так здорово показали себя в этих соревнованиях, что сказать просто «браво» — это ничего не сказать.

Сейчас очень жду произвольную программу женщин и, конечно, турнир спортивных пар: в этих двух видах Россия может взять золото. Мне кажется, наши спортсмены могут обойти даже китайскую пару — Суй Вэнцзинь и Хань Цун.

— А из российских девушек кто вам импонирует?

— Каждая имеет свою изюминку. Я бы выделила женственность и нежность у Ани.

Стремление к техническому суперпрогрессу — у Саши. Ее прыжки — это нечто потустороннее. Они настолько силовые, настолько высокие и мощные, что при чистом исполнении ей равных нет.

А в Камиле собрана вся многогранность фигурного катания — в ней одной.

Все трое обладают такой высокой технической подготовленностью, что только по ходу соревнований станет ясно, кто победит. Только чистое исполнение позволит одной из них опередить другую.

— Валиева только накануне короткой программы узнала, что допущена к личному турниру. Насколько сложно спортсмену выступать под таким давлением?

— Да, я в курсе этой ситуации, конечно. Безусловно, выступать так очень тяжело. Особенно учитывая ее возраст — 15 лет. Переживать, переживать и понимать, что очень много людей высказываются против тебя…

Но в миллионы раз больше людей высказываются в поддержку Камилы и, на мой взгляд, перекрывают всю ту тяжесть, которая на нее свалилась. Хорошо, что люди не молчат, а говорят о поддержке фигуристки и помогают ей не упасть духом.

— А что вы в целом думаете о ситуации, в которой оказалась Камила?

— До вынесения окончательного решения говорить об этом было бы некомпетентно с моей стороны — я ведь не могу рассуждать на эту тему. Единственное, что скажу: очень все неприятно. А все остальное должно выясниться в ходе разбирательств.

«Неизвестно, как бы все сложилось, если бы мои дети остались в фигурном катании»

— Ваши дети — Артемий и Марина Каташинские — являются чемпионами мира, Европы и России в спортивно-бальных танцах, но в детстве начинали заниматься фигурным катанием. Вы сами были их тренером?

— Да. Наверное, каждый тренер приводит своих детей на каток и пытается обучить азам фигурного катания. Но мне было очень тяжело одной этим заниматься, потому что приходилось их двоих приводить на каток, переодевать, тренировать, потом снова переодевать, везти домой, потом бежать в университет читать лекции.

Вечером у них была гимнастика (они много чем занимались — в том числе шахматами и плаванием). И в один из дней Артемий и Марина вышли из кафедры гимнастики и прошли в танцевальный зал — там дети тренировались, музыка играла. Это и предрешило их судьбу — они остались в спортивных танцах на паркете. Это и мне облегчило жизнь, потому что жутко не хватало времени на тот момент.

К тому же тогда у нас на кафедре работала Алла Юрьевна Беляева — она была вторым тренером у Елены Анатольевны Чайковской. И, когда я сказала, что Артемий с Мариной пошли заниматься на кафедру танцев, она посоветовала: «Асмик, оставляй их там! У них там все получится». И дети сами с большим удовольствием ходили на тренировки.

— В итоге они стали чемпионами мира.

— Да! Все что ни делается, все к лучшему.

Неизвестно, как бы все сложилось, если бы Артемий с Мариной остались в фигурном катании. Хотя мне до сих пор говорят: «А представляешь, если бы такая пара каталась на льду!».

И мне сразу очень грустно становится, потому что я очень люблю фигурное катание — могу 24 часа работать в этой области, со льда просто не уходить, говорить об этом и продвигать этот вид спорта.

— Фигурное катание сейчас стало очень популярным, и многие туда идут.

— Да, многие, и это один из тех видов спорта, который очень разносторонне развивает детей. Здесь и хореография, и техника, и координация. Не зря же он называется «сложнокоординационный вид спорта».

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