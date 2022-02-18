«Это показатель гениальности Тутберидзе»: Тарасова и Морозов неожиданно обошли чемпионов мира

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд и захватили лидерство после короткой программы в соревнованиях спортивных пар. Ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли им всего 0,16 балла, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов неожиданно оказались на третьем месте. Известный тренер Людмила Великова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила это ошибкой Галлямова на прыжке и подчеркнула, что в произвольной программе китайцы еще могут удивить четверной подкруткой.

Изначально предполагалось, что главными соперниками хозяев пекинской Олимпиады — двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна — станут действующие чемпионы мира из России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Однако после короткой программы, где первыми ожидаемо стали китайские спортсмены, не допустившие ошибок и получившие 84,41 балла, на вторую строчку поднялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые большую часть этого сезона считались лишь третьей парой России.

Ученики Тутберидзе чисто исполнили все элементы, включая тройной тулуп, который раньше был проблемой для Тарасовой, и получили лучшую оценку по технике среди всех пар.

Вкупе с таким исполнением их образы Пигмалиона и Галатеи засияли еще ярче — зрелые фигуристы смогли в полной мере передать эту историю любви и получили 84,25 балла.

«На оценки я почти не смотрел, — признался Морозов после проката. — Даже не знаю, какие у нас в итоге баллы, но прокатом мы довольны».

«Мне очень понравились наши «рыжики» (так болельщики любя называют Тарасову и Морозова — по цвету волос партнера. — «Газета.Ru»). Они преодолели в себе то, что не давало им кататься, у них великолепная программа, они сами — зрелые мастера и прекрасно справились, — сказала «Газете.Ru» известный тренер в парном катании Людмила Великова. — И китайцы тоже понравились: они здорово прибавили за последнее время.

Домашнее судейство? Пара из Китая должна будет поработать, здесь ничего просто так не дадут. Вы видели, как с Камилой Валиевой поступили (после ошибок в произвольной программе судьи отправили ее с первого места на четвертое. — «Газета.Ru»)? На Олимпийских играх ничего даром не дается.

Насколько я знаю, Суй Вэньцзин и Хань Цун подготовили альтернативу прыжкам. Они не могут так прыгнуть, как наши ребята, но планируют сделать четверную подкрутку, а по сложности она стоит так же.

А если еще и с бонусом, так вообще. Так что борьба будет напряженная — это и хорошо. Победит сильнейший».

Глава центра спорта и образования «Самбо-70», где занимается группа Тутберидзе, — Ренат Лайшев — заявил, что своим идеальным выступлением и трогательными образами Тарасова и Морозов обязаны прежде всего главному тренеру.

«Такой безупречный прокат и результат Тарасовой и Морозова — показатель гениальности Тутберидзе. У этой пары явный прогресс, их переход в «Хрустальный» оправдался.

Этери Георгиевна обдуманно взялась за них — долго не решалась, а потом сделала им предложение. И не напрасно — результат налицо. Она действительно трудоголик, с утра до вечера с фигуристами на льду, отходит только на обед. Ее трудолюбию можно только позавидовать и восхититься», — цитирует Лайшева Sport24.

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Мишина и Галлямов исполнили чисто все свои элементы, но получили 82,76 балла и оказались на третьем месте после короткой программы.

Людмила Великова, которая создала эту пару и тренировала ее до конца сезона-2019/20, когда они ушли к Тамаре Москвиной, объяснила лишь третье место небольшой ошибкой партнера.

«Результат Мишиной и Галлямова меня не удивил: Саша плохо выехал с прыжка, это и повлияло на итоговую оценку.

На Олимпиаде все надо делать с лоском, здесь решают миллиметры, поэтому все было честно», — отметила Великова.

Сами Мишина и Галлямов после выступления пребывали в хорошем настроении, несмотря на третье место. У этой пары очень сложный технический контент в произвольной программе, и отыграть отставание в 1,65 балла от китайского дуэта они вполне могут.

«Мы довольны нашим прокатом — получили лучший результат в сезоне. Немного отдохнем и в произвольной программе будем кататься с чистого листа. Отошли ли мы от падения в командном турнире? Да, со здоровьем все в порядке — у нас было десять дней, чтобы восстановиться», — заверил Галлямов.

«После командника мы спали, ели, гуляли по олимпийской деревне. Суперкомфортных условий нам не нужно — достаточно, что есть классный каток и классная деревня», — добавила Мишина.

Также Галлямов прокомментировал смешной случай со своей партнершей, которая честно заявила в эфире телеканала «Би-би-си», что «ни хера не поняла», когда ей задали вопрос на английском.

«Есть пожелание! Пусть у иностранных журналистов будет переводчик и пусть русский язык знают как можно больше людей», — сказал Галлямов.

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Третья российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустила явную ошибку — партнерша коснулась рукой льда на приземлении с тройного выброса. В итоге они набрали 78,59 балла, оказавшись лишь на четвертом месте.

Однако и этот дуэт был вполне спокоен — спортсмены понимают, что борьба за медаль для них еще реальна.

«Выступать последними было нетрудно. Давно мы так спокойно не катались — даже на тренировках бывает более волнительно. Уже настолько привыкли к олимпийской арене», — сказал Козловский.

«Первая тренировка у нас была сразу на главной арене Олимпиады. Я стояла перед ней, и меня так трясло, что стало страшно: «Что же будет на соревнованиях?». Так что эти 20 дней, проведенные на Играх, пошли нам на пользу, — отметила Бойкова.

— В прокате у нас была помарка, так что полностью довольными быть сложно. Но мы все равно старались выкладываться по максимуму в дорожке, кайфовать, дарить людям праздник. Ты должен нести с собой позитив».

Произвольная программа пар стартует 19 февраля в 14.00 по московскому времени.