Лыжный марафон, битва пар в фигурном катании, масс-старты в коньках: главные события 16-го дня Игр. LIVE

Тем временем у нас идут заезды по бобслею в заездах-четверках. В 04.30 стартовал первый, в 06:00 начнется второй. Россию представляют Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев и Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев /Дмитрий Лопин.
Защитник сборной Швеции по хоккею Кристиан Фолин после поражения команды в полуфинальном матче с Россией в серии буллитов со счетом 1:2 прокомментировал гол Антона Слепышева. Россиянин «продавил» шведа, после чего открыл счет в матче. «Меня одурачили. Я думал, что контролировал его, но он слишком легко прошёл мимо меня. Это полностью моя вина», — сказал после матча Фолин.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Спортсменка, чья допинг-проба дала положительный результат, выиграла золото командного турнира фигуристов и стала четвертой в личном.
«Валиева будет представлена к государственной награде? Думаю, у нас все олимпийские чемпионы будут представлены к правительственным наградам. как и призеры. Обычно после Олимпиады всегда так бывает. Есть список людей, в который входят спортсмены, тренеры, руководящий состав и обслуживающий персонал. Ничего удивительного в том, что Валиева получит государственную награду — нет», — приводит слова Родниной «Чемпионат.com».
Камила ВалиеваFabrizio Bensch/Reuters
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился ожиданиями от марафона, который пройдет 19 февраля. Мужчины пробегут марафон в 50 км, его старт — в 09.00 по московскому времени.
«Что касается меня, я тоже поставил цель – держаться как можно дольше. Я попробую не отставать от лидеров до тех пор, пока не увижу смерть с косой, и еще немного после этого. А так, посмотрим», — приводит слова Клебо TV2.
Норвежский лыжник Йоханнес КлебоGlobal Look Press
Шведское издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России по хоккею перед полуфинальным матчем Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией (2:1 Б).
«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лед для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.
Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», — говорится в сообщении.
Накануне в 15-й день Олимпиады в Пекине россияне проиграли биатлонные масс-старты, российские пары в фигурном катании после короткой программы расположились на втором, третьем и четвертом местах, а хоккейная сборная России обыграла Швецию в серии буллитов и вышла в финал. Была завоевана только одна медаль — Сергей Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе.
Сергей РидзикLisi Niesner/Reuters