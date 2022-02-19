Лыжный марафон, битва пар в фигурном катании, масс-старты в коньках: главные события 16-го дня Игр. LIVE

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Спортсменка, чья допинг-проба дала положительный результат, выиграла золото командного турнира фигуристов и стала четвертой в личном.

«Валиева будет представлена к государственной награде? Думаю, у нас все олимпийские чемпионы будут представлены к правительственным наградам. как и призеры. Обычно после Олимпиады всегда так бывает. Есть список людей, в который входят спортсмены, тренеры, руководящий состав и обслуживающий персонал. Ничего удивительного в том, что Валиева получит государственную награду — нет», — приводит слова Родниной «Чемпионат.com».