«Большунов — король: что хочет, то и делает»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, выиграв масс-старт. Вторым к финишу пришел еще один россиянин, Иван Якимушкин. При этом дистанцию из-за непогоды сократили с 50 до 30 км, а в разгар гонки с лыжни сошел спортсмен, считавшийся одним из претендентов на медали, — норвежец Йоханнес Клебо. В комментарии «Газете.Ru» бронзовый призер Игр — 2010 в Ванкувере Алексей Петухов объяснил, за счет чего Большунов смог одержать эту победу.

Россиянин Александр Большунов стал триумфатором 30-километрового лыжного масс-старта — он выиграл гонку и завоевал свою третью золотую медаль Игр в Пекине и девятую олимпийскую награду в карьере. Вторым к финишу пришел еще один российский лыжник, Иван Якимушкин. Это серебро стало для него первой медалью Олимпиад за карьеру.

Сокращение дистанции и довольные норвежцы

Масс-старт стал заключительной мужской лыжной гонкой на Олимпиаде в Пекине. Однако не все пошло по плану. Из-за сильного ветра и низкой температуры воздуха начало гонки сдвинули на час, а дистанцию сократили с планировавшихся изначально «королевских» 50 км до 28 км 400 м. Многие оказались этим недовольны, в частности, российская и китайская команды. Зато порадовались норвежцы. Двукратный олимпийский чемпион Петер Нортуг выразил мнение, что этой ситуацией воспользуется Йоханнес Клебо, главный конкурент россиянина Александра Большунова в борьбе за золото.

«Вероятно, сильнее всего таким решением расстроены Александр Большунов, Симен Крюгер, Ханс Холунд, Денис Спицов. В целом, вся российская команда.

А у Норвегии больше всего доволен должен быть Йоханнес — единственный, кто точно этому рад, пусть даже остальные трое лыжников не очень довольны.

Будет совсем другая гонка, поскольку на 50-километровой дистанции были бы иные последние 10 километров», — цитируют Нортуга норвежские СМИ.

Лидерство россиян и сход Клебо

Почти половину гонки впереди шла достаточно большая и плотная группа спортсменов, в которую входили все четверо россиян — Большунов, Спицов, а также Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Но что-то неладно было с Клебо. Пройдя два круга из четырех, он уступал более минуты. В итоге на третьем круге, когда его отставание составляло уже порядка полутора минут, он сошел с лыжни. Знаменитый российский лыжник, бронзовый призер Игр в Ванкувере Алексей Петухов критически высказался об этом.

«Мне не понравился сход Клебо.

Так спортсмены не поступают: если ты выходишь на дистанцию, то должен бороться и дойти до финиша. Какая-то, знаете, слабость.

Когда сократили дистанцию, мы думали, что это на руку Клебо, он сможет побороться. Но мы увидели слабость его характера: гонка не задалась, и он сошел. Мне такие моменты не очень приятны, они не показывают силу духа человека», — сказал Петухов «Газете.Ru».

«Всю ночь провел в известном месте»

Впрочем, уже после того, как Алексей высказался относительно Клебо, стала известная истинная причина схода норвежца. Оказывается, он не смог продолжить гонку из-за плохого самочувствия. Изначально многие раскритиковали его, когда до старта он заявил, что не побежит 50 километров, но после известия о сокращении дистанции выразил готовность соревноваться. В чем в действительности было дело, пояснил в эфире телеканала «Россия 1» комментатор Дмитрий Губерниев.

«Клебо всю ночь не спал, у него ротавирусная инфекция, и всю эту ночь он провел в известном месте. Если бы было 50 км, он бы не вышел на старт как раз из-за болей в животе», — рассказал Губерниев.

Вскоре появился комментарий и самого Клебо. Он подтвердил, что плохое самочувствие не позволило ему продолжить борьбу.

«В первую очередь, я расстроен. Это дистанция, которой я с нетерпением ждал, и грустно быть в стороне от этого. К сожалению, это часть игры.

Мне, конечно, было дерьмово. Я больше сидел на унитазе, чем спал. Большунов взял третье золото, пары бьются за медали: главные события 16-го дня Игр. LIVE На Олимпийских играх в Пекине в предпоследний день соревнований разыгрываются восемь комплектов... 19 февраля 14:12

Вчера я весь день был в кровати, пытался выпить немного колы, чтобы хоть как-то стабилизировать свое состояние. Но это оказалось бесполезно. Я сделал все, что мог, и фактически до сегодняшнего утра пребывал в уверенности, что не соберусь. Но когда сократили до 30 километров, я не мог не рискнуть, я должен был попытаться. У нас нет резерва, так что я не чувствую, что занял чье-то место. Я рискнул, и все пошло очень плохо», — признался Клебо каналу TV2.

«Большунов — король: что хочет, то и делает»

В отсутствие Клебо основным конкурентом россиян в борьбе за медали стал норвежец Симен Крюгер. Тройка Большунов — Крюгер — Якимушкин оформилась за пару километров до финиша, и долгое время скандинав шел вторым, буквально наступая на лыжи Большунову. Однако в концовке не только Сан Саныч сумел уйти в отрыв, но и Иван обошел Крюгера и финишировал вторым. Алексей Петухов назвал достижение россиян выдающимся, отметив также Мальцева, который стал четвертым.

«Отличная гонка, сегодня все наши четыре спортсмена навязали борьбу остальным соперникам — в том числе, норвежцам, потому что они являются нашими непосредственными конкурентами. Было видно, что тяжеловато Денису Спицову. Артем Мальцев стал четвертым — обидно, немного не хватило.

Но то, что сделали Большунов и Якимушкин, — выдающийся результат. Сашу поздравляю с третьей золотой медалью, он сегодня поистине стал королем лыж.

Пусть это и не «полтинник», но и на 50-километровой дистанции он бы проявил свои лучшие качества, однозначно бы выиграл. Якимушкин по дистанции чуть отпускал норвежца Крюгера, но собрался и сделал свой максимум, с чем поздравляю его и всю группу Олега Перевозчикова — у них еще не было медалей. Очень интересная, эмоциональная гонка, я очень доволен. Поздравляю весь тренерский штаб, Федерацию лыжных гонок, родителей Саши Большунова — я знаю, что они очень переживали. Он сейчас просто непобедим, что хочет, то и делает», — констатировал Петухов.

По мнению Алексея, сокращение дистанции не сказалось на тактических планах и перспективах россиян. Петухов убежден, что и на 50 километрах, и на 30 они бы все равно доминировали.

«На расклад для наших спортсменов сокращение дистанции не повлияло. Как они сегодня распределились, так бы и на «полтиннике» бились.

Однозначно, им бы составил конкуренцию Крюгер, но Александр Большунов не отдал бы своего преимущества на 50 км. Он является выносливым спортсменом, который специализируется на более длинных дистанциях. Мы видели, как он убегал на Кубке мира, и на «полтиннике» здесь он мог бы убежать. Думаю, все те же спортсмены боролись бы за медали, просто отрывы были немного больше», — заключил специалист.