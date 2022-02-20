Триумф Большунова и трагедия Валиевой: чем запомнились Олимпийские игры 2022 года

20 февраля были разыграны последние комплекты олимпийских наград — в неофициальном командном зачете команда Олимпийского комитета России (ОКР) заняла девятое место, а по общему числу наград стала второй, уступив лишь норвежской сборной. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию главных героев прошедших Игр из числа российских атлетов.

Главный герой — Александр Большунов

Лучший российский лыжник последних лет подходил к пекинской Олимпиаде с надеждой завоевать первую золотую медаль, разбавив многочисленную коллекцию серебряных и бронзовых наград, добытых четыре года назад в Пхенчхане.

Сан Саныч не стал затягивать и решил вопрос о первой олимпийской победе в скиатлоне, где сначала ему удалось убежать в отрыв с сильнейшим классистом планеты Иво Нисканеном, после чего смог сохранить преимущество над Йоханнесом Клебо уже коньковым ходом.

Второе золото Большунов взял вместе со своими партнерами по сборной в эстафете 4х10 км, где российская сборная не побеждала никогда, а советская команда последний раз становилась на верхнюю ступень пьедестала почета в далеком 1980-м году.

Первый шаг к победе в эстафете сделал Алексей Червоткин, привезший Большунову 20 секунд преимущества. 25-летний уроженец села Подывотье на своем этапе увеличил преимущество над оппонентами из Норвегии до 50 секунд, Денис Спицов отрыв сохранил, а по итогам гонки финишировавший с флагом Сергей Устюгов опередил Йоханнеса Клебо более чем на минуту!

Финальный аккорд Игр для Большунова — лыжный марафон. Из-за плохой погоды и мороза организаторы приняли решение сократить дистанцию с 50 км до 28,4 км, чего настойчиво требовали представители норвежской федерации лыжных гонок. В итоге Йоханнес Клебо, который был фаворитом укороченной гонки, попросту не смог финишировать, а Большунов взял третье золото Олимпиады и неофициальный титул Короля лыж — так называют спортсмена, сумевшего победить на двух самых протяженных гонках в рамках Игр. «Большунов — король: что хочет, то и делает» Российский лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, выиграв... 19 февраля 13:59

Главная трагедия — Камила Валиева

Возможно самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания уехала в Москву без золотой медали — церемонию награждения победителей и призеров командного турнира Международный олимпийский комитет (МОК) решил не проводить из-за положительной допинг-пробы 15-летней фигуристки, а в личном первенстве ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заняла лишь четвертое место, провалив произвольную программу.

Все началось 9 февраля, когда организаторы Игр перенесли на неопределенный срок церемонию награждения участников командного турнира, где сборная России с уверенным отрывом взяла первое место. Позднее выяснилось, что МОК принял данное решение из-за сомнительной пробы Камилы Валиевой, взятой в декабре прошлого года после чемпионата России в Санкт-Петербурге. «Я не верю! Нет! Нет!» 15-летняя Валиева сдала положительный допинг-тест Издание Inside the Games выдало шокирующую новость: причиной переноса награждения российских фигуристов... 10 февраля 12:20

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по итогам вскрытия пробы инициировало расследование, по итогам которого приняло решение снять обязательное временное отстранение фигуристки от соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вместе с МОК направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 13 февраля постановил разрешить Валиевой принять участие в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине.

15 февраля спортсменка блестяще исполнила короткую программу, набрав более 82 баллов, что позволило ей занять первую строчку и выходить на лед в произвольной программе последней. После двух безошибочных выступлений Александры Трусовой и Анны Щербаковой Валиева не совладала с нервами, сорвала тройной аксель, после чего окончательно посыпалась и допустила еще несколько падений.

Итоговый результат Валиевой не позволил ей занять даже место на пьедестале, чего предположить никто до старта Олимпиады не мог. «Это уничтожение подростка, Валиеву нельзя было допускать к Олимпиаде» После произвольной программы фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх на первых полосах... 18 февраля 01:10

Главная надежда — Сборная России по хоккею

В Пекин национальная хоккейная сборная ехала в статусе действующих олимпийских чемпионов. Ради защиты титула Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила регулярный чемпионат нынешнего сезона, а также отменила матчи в период с 11 по 17 января. Все это было сделано для того, чтобы сборники на базе в Новогорске имели минимум контактов с внешним миром для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стане команды.

Добравшись до Пекина, у сборной возникли проблемы — шесть членов хоккейной делегации сдали сомнительные тесты на коронавирус, однако повторные тесты не выявили заражений, и команда начала подготовку к первой игре.

Алексей Жамнов выбрал для своих игроков максимально спокойный и хладнокровный стиль, подразумевающий надежную игру в обороне. В первых двух матчах россияне смогли сохранить ноль в графе «пропущенные шайбы», но качество игры атакующих хоккеистов оставляло желать лучшего. Впрочем, дежурные победы против Швейцарии (1:0) и Дании (2:0) обеспечили сборной досрочное первое место в группе и выход в четвертьфинал. Россия обыграла Данию в напряженном матче и досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады Сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании в рамках группового этапа... 11 февраля 14:04

В ничего не решавшей с турнирной точки зрения игре с Чехией игроки смогли по-настоящему расслабиться и сыграть в безрассудный и хоккей, который с лихвой скомпенсировал две предыдущие скучные встречи — поражение 5:6 в овертайме вернуло значительную часть болельщиков к экранам и заставило с небольшой тревогой ждать четвертьфинала.

За выход в полуфинал сборная России боролась с датчанами. На протяжении всего поединка было видно, что россияне играют на классе и владеют преимуществом на каждом участке льда. Тем не менее, без нервов не обошлось — лишь за 3,5 минуты до конца третьего периода российские хоккеисты обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы и закрыли вопрос о попадании в четверку сильнейших. «Россия вряд ли возьмет золото на Олимпиаде, но какая-то медаль у нас уже есть» В четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России со... 16 февраля 14:48

В полуфинале сборная России играла на равных со шведами — исход встречи решила буллитная серия, где команде Жамнова победу принес 20-летний форвард омского «Авангарда» Арсений Грицюк. В финальной игре российские хоккеисты не справились с финнами (1:2) и завоевали серебряные медали. «У Финляндии на 5 миллионов людей 270 катков». Почему сборная России проиграла Олимпиаду Сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче олимпийского турнира... 20 февраля 12:13

Главное противоречие — сборная России по биатлону

С одной стороны, выступления российской команды нельзя считать провалом — биатлонисты завоевали четыре награды (серебро в женской эстафете, бронза в смешанной эстафете, бронза в мужской эстафете и бронза Эдуарда Латыпова в гонке преследования). С другой, этих медалей могло бы быть больше, и их ценность могла бы быть выше.

Не уступи Эдуард Латыпов финишный створ в смешанной эстафете и минутное преимущество в эстафете мужской, не промахнись Максим Цветков последним выстрелом в индивидуальной гонке, будь точен он в спринте, а Кристина Резцова в масс-старте — все было бы по-другому. «Это грандиозный успех, но медали еще будут»: Латыпов выиграл бронзу в пасьюте Биатлонная сборная России начала Олимпиаду в Пекине с бронзовой медали в смешанной эстафете... 13 февраля 18:42

На фоне Олимпиады-2018, где до участия были допущены всего четыре спортсмена (Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева (Нигматуллина), Антон Бабиков, Матвей Елисеев), российские биатлонисты показали выдающийся результат. В то же время, навязать борьбу признанным лидерам мирового биатлона (в первую очередь французам и норвежцам) мы на данный момент не можем.

Совсем не получились личные гонки у лидера нашей мужской команды Александра Логинова. Пока другие замыкали седьмой десяток в протоколе спринта, среди женщин конкуренцию в топ-10 навязывала лишь Кристина Резцова. При этом именно женская команда завоевала единственное биатлонное серебро в Пекине, несмотря на личную трагедию Ирины Казакевич (она бежала эстафету в день похорон отца).

Остается надеяться, что в Милане наша сборная вернется в число лидеров и сумеет прервать восьмилетний олимпийский золотой застой.