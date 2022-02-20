Кошмар Васнецовой, допинг Валиевой, хоккей в масках: главные российские скандалы Олимпиады

Суровая изоляция в коронавирусном отеле Валерии Васнецовой, демарш женской хоккейной сборной Канады, допинговое дело Камилы Валиевой и странное судейство во фристайле. «Газета.Ru» рассказывает о главных скандалах Олимпиады с участием российских спортсменов.

Первая громкая неприятная ситуация случилась с российским спортсменом в самом начале Олимпиады. Прилетевшая в Пекин в составе биатлонной сборной России Валерия Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и попала в карантинный отель.

Там она через какое-то время пожаловалась на питание. Васнецова опубликовала неприглядные фотографии лотка с едой, рассказав в Instagram, что ей приносят такое три раза в день.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно, — написала спортсменка.

— Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

Также Васнецова пожаловалась, что так в карантинном отеле кормят только спортсменов, а остальным попавшим туда представителям команд приносят нормальную еду. Прощай, Пекин! Большунов нес флаг ОКР на закрытии Игр Завершились 24-е зимние Олимпийские игры в Пекине. «Газета.Ru» провела текстовую... 20 февраля 16:39

Поднялся небольшой скандал, в который вынуждены были вмешаться представители Союза биатлонистов России (СБР) и Международного олимпийского комитета (МОК). В результате меню Васнецовой было улучшено.

«Руководство писало, что ничего доставить и передать мне было невозможно. Тренажер – не положено. Выйти на улицу нельзя. Также просила китайцев заменить еду – нельзя. Окно в моей комнате практически не открывалось, — рассказала биатлонистка уже по возвращении в Россию.

— Спустя пару дней у меня стал болеть желудок. Я просила лекарства – тоже не положено. Извините, но у меня просто уже не оставалось выбора, кроме как выложить это в сеть, иначе я бы не протянула. Рада, что потом все невозможное оказалось возможным».

Кроме того, еще до изменения меню помощь пришла со стороны соседа по номеру напротив из сборной Швейцарии, который передавал россиянке принесенные ему партнерами по команде фрукты и шоколад.

Свой первый отрицательный тест на ковид Валерия сдала на восьмой день после начала карантина, затем сдала еще один и 12 февраля смогла улететь на родину. Выступать на Олимпиаде ей уже было нельзя из-за аннулированной аккредитации.

Хоккей в масках

Удивительная история случилась в женском хоккее. На групповой стадии Международная хоккейная федерация (ИИХФ) изменила регламент тестирования накануне встречи сборных Канады и России, сократив срок действия актуальных ПЦР-тестов.

К проходившей утром встрече тесты, сделанные российской командой днем ранее уже перестали действовать, а канадки встали в позу и отказывались выходить на лед без актуальных данных.

Российскую сборную тоже можно понять: чтобы получить действующие тесты к игре с Канадой, девушкам необходимо было бы сдать их в пять утра в день матча.

В итоге ситуацию улаживал Международный олимпийский комитет, убедивший сборную «кленовых листьев» выйти на лед, но при этом североамериканки поставили условие, что обе команды должны играть в масках.

Позже тот же номер в игре со сборной России, уже безо всяких проблем с актуальностью тестов, повторила команда Финляндии. Правда, финки надели маски сами, не требуя того же от соперниц. Что не помешало им крупно выиграть — 5:0.

В сравнении со случившимся в фигурном катании истории Васнецовой и хоккеисток выглядят чем-то местечковым. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр награждение призеров фигурного катания было перенесено сначала на один день, а потом еще на один.

Поползли слухи, что проба одного из российских фигуристов дала положительный результат на запрещенный препарат, и МОК, Всемирное антидопингово агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (ISU) проводят консультации на предмет дальнейших действий.

Сначала общественность стала грешить на выступавшего в мужской части турнира Марка Кондратюка, и некоторые журналисты даже распространили слухи о наркотическом веществе, обнаруженном в его анализе, но реальность оказалась иной. Триумф Большунова и трагедия Валиевой: чем запомнились Олимпийские игры 2022 года 20 февраля были разыграны последние комплекты олимпийских наград — в неофициальном командном... 20 февраля 14:48

Положительную пробу, причем еще в декабре, сдала чемпионка России и Европы Камила Валиева, считавшаяся безоговорочным фаворитом в женском фигурном катании на Играх.

Лаборатория Стокгольма, получившая от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пробу на обработку, смогла проанализировать ее только в феврале, уже после начала Олимпиады, когда состоялся командный турнир.

Шведы объяснили задержку тем, что у них в лаборатории случилась вспышка коронавируса, а WADA обвинила также РУСАДА, которое не поставило на пробу фигуристки гриф приоритетности.

В пробе Валиевой была обнаружена микродоза триметазидина — препарата, использующегося для поддержки сердечной мышцы и не являющегося прямым допингом, помогающим улучшить результаты.

Спортсменка была отстранена РУСАДА, но уже на следующий день агентство отменило отстранение после апелляции.

С решением допустить Валиеву до дальнейших соревнований не согласились МОК, WADA и ISU, направившие свои апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Его выездная панель после сложного, почти восьмичасового заседания встала на сторону спортсменки, и Валиева смогла выступить в личном турнире.

Правда там, Камила, выиграв короткую программу, не справилась с навалившимся на нее грузом и, допустив ошибку в начале произвольной программы на тройном акселе, буквально развалилась.

Сорвав добрую половину прыжковой части выступления, фаворит Игр получила лишь пятые баллы за произвольный прокат, оставшись по сумме программ на четвертом месте, вне пьедестала почета.

И на этом беды 15-летней российской фигуристки не заканчиваются. Выездная панель CAS допустила ее до соревнований на Играх, но разбирательства по положительной допинг-пробе еще впереди, и в случае признания Валиевой виновной, Россия может лишиться золота за командный турнир.

Судейство во фристайле

С налетом скандала прошли для России на Играх-2022 соревнования в фристайле. В женском слоупстайле надежда сборной России Анастасия Таталина осталась лишь четвертой, хотя ехала явно за медалью.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл-четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», – прокомментировала россиянка свой результат сразу после объявления оценки.

Правда, уступила россиянка бронзовой позиции эстонской фристайлистке слишком много — больше шести баллов. Да и основную ставку Анастасия делала на биг-эйр, где она является лидером Кубка мира. Но в той дисциплине спортсменка неудачно провела все свои три попытки в финале. «У Финляндии на 5 миллионов людей 270 катков». Почему сборная России проиграла Олимпиаду Сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче олимпийского турнира... 20 февраля 15:35

В итоге в слоупстайле награда была рядом, но до нее Таталина не дотянулась. Сборная России подала протест на результат, но он не принес результата.

Рассчитывали в российской команде и на более высокую позицию Ильи Бурова, который выиграл уже свою вторую олимпийскую бронзу в акробатикее — в Пхенчхане четыре года назад был такой же результат.

30-летний фристайлист выступал в финале последним и, посмотрев на прыжки конкурентов, решил исполнить прыжок полегче и понадежнее, с чем отлично справился.

По мнению российских тренеров, Буров заслуживал уверенной серебряной медали, но она досталась украинцу Александру Абраменко.

Впрочем, все затмил момент объятий россиянина и украинца на пьедестале почета, несмотря на все указания НОК Украины. Этот момент как позитивный отметил даже глава МОК Томас Бах.