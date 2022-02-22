«Думаю, дети страдают»: олимпийская чемпионка раскритиковала Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко раскритиковала методы работы российской тренерши Этери Тутберидзе после срыва 15-летней Камилы Валиевой на Олимпиаде. Именитая спортсменка возложила вину за неудачный прокат на Тутберидзе. Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, в свою очередь заявил, что ситуация с Валиевой — дело только Тутберидзе и ее учеников.

История Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине стала самой настоящей драмой. Блестяще выступившая в командном турнире фигуристка столкнулась с обвинениями в допинге и из-за стресса не смогла выступить на своем уровне в личном состязании. После короткой программы ученица Этери Тутберидзе лидировала, несмотря на ошибку на тройном акселе, а вот произвольный прокат развалился полностью, и по его итогам Валиева стала лишь пятой, что принесло ей в общей сумме четвертое место. Сравнялась по популярности с Загитовой: как живет Валиева после допинг-скандала Камила Валиева вернулась в Москву 18 февраля — на следующий день после произвольной... 21 февраля 22:59

После завершения музыки Валиева лишь махнула рукой и расплакалась. Не менее драматичными были события, которые развивались после ухода фигуристки со льда. Тутберидзе, которая встречала Валиеву у бортика, заявила ей, что после ошибки на тройном акселе она «отпустила программу». После объявления оценок фигуристка сначала истерично рассмеялась, произнесла фразу «Зато церемонию не отменят» (Международный олимпийский комитет не стал бы проводить церемонию награждения медалями в личном зачете у женщин, если бы Валиева попала на пьедестал. – «Газета.Ru»), а после разрыдалась на коленях у своих тренеров – вместе с Тутберидзе рядом с ней был хореограф Даниил Глейхенгауз.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алена Савченко, комментируя произошедшую ситуацию, возложила вину за случившееся со спортсменкой на тренерский штаб. Она отметила, что ей очень не понравилось, как вела себя Тутберидзе после завершения проката Валиевой.

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают.

Вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались. Тренеры должны быть профессионалами, особенно когда речь идет о психологическом аспекте. Остаться у Тутберидзе? Что делать Трусовой после поражения на Играх Александра Трусова осуществила главную цель своей спортивной карьеры — исполнила пять четверных прыжков... 21 февраля 21:03

Я знаю маму Камилы, с ней я тоже говорила. Это скромная женщина, которая желает всего наилучшего для своего ребенка, делает для этого все. Но я не знаю, насколько она влиятельна в команде. Я не могу судить работу тренера — просто видела то же самое, что и все. И этого для меня достаточно», — цитирует Савченко Eurosport.de.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что Савченко не должна обсуждать эту ситуацию в таком ключе, поскольку не находится непосредственно в группе Тутберидзе и не знает, как устроен тренировочный процесс в команде.

«Я уважаю Савченко как спортсменку, это действительно великая фигуристка, которая многое пережила. Но не ее дело влезать и что-то анализировать со стороны, не зная ситуации, не зная ритуала. Ведь у каждой группы, у каждого тренера и спортсмена есть определенный ритуал, с которым он выходит на лед. Вы сами видите: они что-то друг другу говорят, друг друга настраивают. И когда уходят со льда – тоже. Так же происходит и у Этери, так принято», — заявил Писеев.

Несколько дней назад с похожими обвинениями в адрес тренерского штаба Тутберидзе выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. На пресс-конференции, которая состоялась во время Олимпийских игр, специалист отметил, что расследование дела фигуристки идет дальше, а МОК со своей стороны может предложить ей психологическую поддержку.

Он отметил, что для него стало шоком поведение тренера по отношению к спортсменке после того, как та вышла со льда после неудачно выполненной произвольной программы.

«Это всегда очень важно, потому что она несовершеннолетняя спортсменка. У меня очень большой опыт. Мне приходилось выслушивать много лжи и оправданий, когда ранее находили допинг. Допинг очень редко принимает просто сам спортсмен, всегда есть какие-то люди среди сопровождающих лиц, которые принимают в этом участие. Роль сопровождающих лиц может быть разной: они могут как помогать, так и содействовать или, может быть, заставлять спортсменов принимать допинг. Проблема заключается в том, что на многих слушаниях спортсмены просто ничего не могли сказать. Я надеюсь, что спортсмены будут открыто об этом рассказывать. Будут показывать пальцем

Я видел, как ее встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Вместо того, чтобы приободрить, пытаться помочь ей, вокруг нее была атмосфера холода. Триумф Большунова и трагедия Валиевой: чем запомнились Олимпийские игры 2022 года 20 февраля были разыграны последние комплекты олимпийских наград — в неофициальном командном... 20 февраля 14:48

Если посмотреть на то, как люди из ее окружениях проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого. Неужели можно быть настолько холодным к спортсменке?» — отметил тогда Бах.

Писеев, в свою очередь, подчеркнул, что обсуждать взаимоотношения между тренером и фигуристкой ни Савченко, ни Бах не должны, поскольку это не их дело.

«Не Савченко должна судить, и не президент МОК – не его это уровень, а он в это влез и начинает это обсуждать. Не надо было Баху давать повод, чтобы за это зацепились, и многие, даже известные личности, начали высказывать свое отношение. Это дело Тутберидзе и ее учеников.

Дай бог, чтобы каждый обращался с учениками так, как со своими обращается Тутберидзе, и при этом был бы еще и результат. Я абсолютно не согласен с Савченко, хоть, повторюсь, я ее очень уважаю.

Этери строго говорила с Камилой после проката, но потом-то она ее расцеловала, обняла. Отношения-то совершенно другие. Это была молниеносная реакция, надо учитывать, что Тутберидзе переживала не меньше, чем сама Валиева. Ситуация непростая, но влезать со стороны я бы не советовал», — заключил почетный президент ФФККР.

После заявления главы МОК в поддержку Тутберидзе выступил другой известный российский тренер Александр Жулин, обратившийся к Баху с открытым письмом в Instagram. Он напомнил, что Тутберидзе воспитала четырех олимпийских чемпионок с 2014 года, поэтому знает, что нужно говорить своим ученикам после их прокатов. Тутберидзе отметилась в комментариях к посту и поблагодарила Жулина.

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала она.