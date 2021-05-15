«Посмотрели на ошибки»: как сборная России всухую уступила Чехии

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Сити
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура УНИКС
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
120:105
закончен
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
91:104
закончен
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
122:97
закончен
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
93:109
закончен
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
114:110
закончен
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
107:106
закончен
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
122:115
закончен
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
125:122
закончен
Италия / Серия А
СпецияТорино
4:1
закончен
ДженоаАталанта
3:4
закончен
ЮвентусИнтер М
3:2
закончен
РомаЛацио
21:45
Кубок Англии
ЧелсиЛестер Сити
0:1
закончен
Олимп ФНЛ
ЕнисейИртыш
2:1
закончен
ОренбургДинамо-Брянск
3:2
закончен
СКА-ХабаровскАлания
1:2
закончен
БалтикаКрылья Советов
0:1
закончен
Торпедо МШинник
0:1
закончен
Спартак-2Чертаново
4:3
закончен
ВелесТекстильщик
2:1
закончен
ТомьНижний Новгород
1:1
закончен
ЧайкаНефтехимик
1:0
закончен
Краснодар-2Волгарь
1:0
закончен
АкронФакел
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиЛидс Юнайтед
0:4
закончен
СаутгемптонФулхэм
3:1
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионВест Хэм Юнайтед
22:00
Германия / Бундеслига
АрминияХоффенхайм
1:1
закончен
АугсбургВердер
2:0
закончен
Шальке-04Айнтрахт Ф
4:3
закончен
ГертаКёльн
0:0
закончен
ФрайбургБавария
2:2
закончен
БайерУнион
1:1
закончен
Боруссия МШтутгарт
1:2
закончен
Еврохоккейтур
ШвецияФинляндия
3:2
закончен
ЧехияРоссия
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
22:30
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
online
ЦСКА Нижний Новгород
79:75
закончен
Зенит Парма
online
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсЧикаго Буллз
66:58
3 четверть
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
69:56
3 четверть
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
56:64
перерыв
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
9:26
1 четверть
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
20:24
1 четверть
Милуоки БаксМайами Хит
03:00
Россия / Премьер-Лига
ХимкиСочи
14:00
УфаАрсенал
14:00
РубинРотор
14:00
ТамбовЗенит
14:00
Локомотив МУрал
14:00
Динамо МЦСКА
14:00
АхматСпартак М
14:00
РостовКраснодар
14:00
Италия / Серия А
ФиорентинаНаполи
13:30
УдинезеСампдория
16:00
БеневентоКротоне
16:00
ПармаСассуоло
19:00
МиланКальяри
21:45
Англия / Премьер-лига
Кристал ПэласАстон Вилла
14:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
16:05
Вест Бромвич АльбионЛиверпуль
18:30
ЭвертонШеффилд Юнайтед
21:00
Германия / Бундеслига
МайнцБоруссия Д
19:00
РБ ЛейпцигВольфсбург
21:30
Испания / Примера
Атлетико МОсасуна
19:30
ВильярреалСевилья
19:30
ВаленсияЭйбар
19:30
Реал СосьедадВальядолид
19:30
КадисЭльче
19:30
ХетафеЛеванте
19:30
БетисУэска
19:30
БарселонаСельта
19:30
Атлетик БРеал Мадрид
19:30
АлавесГранада
19:30
Франция / Лига 1
ПСЖРеймс
22:00
НимЛион
22:00
НиццаСтрасбург
22:00
МонпельеБрест
22:00
МонакоРенн
22:00
МарсельАнже
22:00
ЛорьянМетц
22:00
ЛилльСент-Этьен
22:00
ДижонНант
22:00
БордоЛанс
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
05:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Зелёна-Гура
17:00
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
20:00
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
20:00
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
20:00
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
21:00
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
22:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
02:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
02:00
Атланта ХоуксХьюстон Рокетс
02:00
Детройт ПистонсМайами Хит
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
04:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
04:00
Миннесота ТимбервулвзДаллас Маверикс
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
04:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
04:00
Развернуть

«Посмотрели на ошибки»: как сборная России всухую уступила Чехии

Сборная России проиграла команде Чехии, но выиграла Еврохоккейтур

Сборная России по хоккею неудачно провела заключительный этап Еврохоккейтура в Чехии, а в последнем матче проиграла стране-хозяйке турнира, не сумев забросить ни одной шайбы. Взять реванш за это поражение подопечные Валерия Брагина постараются в первом матче группового этапа чемпионата мира, стартующего 21 мая.

Скопировать ссылку

Из трех матчей заключительного этапа Еврохоккейтура в Чехии сборная России смогла выиграть только один – на старте одолеть Швецию. А вот затем случились два поражения – сначала от финских хоккеистов, а затем и от чехов.

Общий зачет Евротура Россия выиграла, однако результаты Чешских игр оптимизма не внушают в первую очередь потому, что это заключительные официальные встречи перед стартом чемпионата мира, который пройдет в Риге с 21 мая.

Матч против Чехии изначально проходил под давлением страны-хозяйки турнира. Однако даже в этих условиях России удалось создать опаснейший момент – нападающий Антон Бурдасов после контратаки получил пас на ход, выкатился к воротам и пробил, но шайба прошла над перекладиной. И почти ровно через минуту россияне за этот промах расплатились. Форвард Филип Задина рядом с воротами соперника переиграл защиту и бросил в дальний от себя угол. Шайба пересекла линию над ловушкой российского голкипера Ивана Федотова.

Больше особо острых голевых моментов в первом периоде создано не было, однако произошел конфликт. Уже на 20-й минуте встречи Томаш Загорна сцепился с Павлом Карнауховым. Хоккеисты схватили друг друга за визоры и обменялись ударами, а судьям потребовалось несколько минут, чтобы разнять игроков. Участие в стычке приняли также Андрей Шустр и Эмиль Галимов, и в итоге все четверо были отправлены на скамейку штрафников.

Начало второго периода для России не задалось. Иржи Секач в момент атаки получил по рукам рядом с воротами, и судья назначил буллит, который чешский хоккеист уверенно реализовал, переиграв Федотова.

После быстро пропущенной второй шайбы российские хоккеисты прибавили агрессии в атаке, и первая половина периода прошла под диктовку сборной России. Несколько достаточно серьезных и перспективных атак имели шанс закончиться голом, однако вышло все наоборот – на 32-й минуте чехи забросили третью шайбу. После контратаки Иржи Смейкал доставил шайбу на пятак, где ее подхватил Якуб Флек и уверенно переправил в ворота Федотова. Сразу после этого тренерский штаб заменил вратаря — доигрывать встречу вышел Александр Самонов.

Конец периода вновь ознаменовался потасовкой, на этот раз даже более серьезной. Началось все с того, что Евгений Тимкин в попытке блокировать мощный удар получил шайбой по колену и покинуть лед смог только при помощи своих партнеров по команде. А в этот же момент на пятаке у ворот произошел конфликт между Филипом Гронеком и Владиславом Камневым, который закончился дракой, оба хоккеиста упали на лед, и арбитрам вновь потребовалось время, чтобы разнять их. Оба были отправлены в штраф-боксы на десять минут за неспортивное поведение.

Начало третьего периода ознаменовалось для России четвертой пропущенной шайбой. Отличился Томаш Загорна, который успел на добивание после того, как Самонов не зафиксировал шайбу у своих ворот.

Весь третий период подопечные Валерия Брагина пытались исправить ситуацию, совершая моментами достаточно опасные проходы к чужим воротам и атаки, но так и не смогли отыграть ни одной шайбы. Стоит отметить, конечно, что на мировом первенстве команду также усилят защитники Артем Зуб и Владислав Гавриков, которые уже прибыли в расположение сборной из Национальной хоккейной лиги, но пока не играли. Также после встречи Брагин заявил, что место в заявке будет оставлено под еще одного нападающего и голкипера, поэтому у тренерского штаба еще есть время для того, чтобы усилить состав.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, комментируя результат Чешских игр, отметил, что основная задача этого турнира заключилась в том, чтобы показать команде, какие есть слабые места и недочеты перед чемпионатом мира, и иметь возможность их исправить.

«Из позитива — мы выиграли Евротур. Мы посмотрели игроков на всех позициях. Очень важно было, что прошли Чешские игры, поскольку мы посмотрели на свои ошибки в обороне и вратарской линии. Сейчас сделаем выводы, привлечем защитников из НХЛ», — цитирует Третьяка ТАСС.

Взять реванш у Чехии за поражение в этом поединке Россия сможет уже на старте чемпионата мира. Первый матч группового этапа мирового первенства подопечные Брагина проведут против чешских хоккеистов уже 21 мая.