Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Спорт

«Форма сборной СССР помогла России победить Чехию»

О чем говорили после матча Кубка Первого канала Россия — Чехия

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Сборная России уверенно обыграла команду Чехии в рамках Кубка Первого канала, который проходит в Москве. Российская команда на этапе Еврохоккейтура выиграла три матча из трех и 19 декабря сыграет с Финляндией. После матча эксперты говорили о форме сборной России в стилистике СССР, а главный тренер команды Алексей Жамнов отвечал на вопросы про грядущую Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, оценивая победу над сборной Чехии, сразу же перешел к волнующей всех олимпийской теме. Напомним, что до сих пор непонятно, примут ли участие в Играх в Пекине игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому для тренеров нынешние матчи очень важны, поскольку именно текущие составы национальных команд могут оказаться окончательными заявками на Олимпиаду.

«Мы сказали на установке, что с чехами нам играть в Пекине и эта сборная может играть там в таком составе. Вы знаете, что наше противостояние историческое. Для нас матч был важен. Нам было важно, чтобы ребята выполняли игровое задание все 60 минут. Есть нюансы, которые хотим исключить: вальяжность, невыполнение игровой дисциплины.

Ребята понимают наши требования. С каждой игрой все лучше. Конечно, есть моменты. При счете 3:0 начались поперечные передачи, которые мы запрещали делать с этой командой. Соперник техничный, мы пытались их растянуть по всей площадке.

Ребята читают гаджеты и видели замечания по поводу вбрасываний. Наша задача – работать над вбрасываниями. Я уже много раз говорил, что от вбрасываний зависит очень много. Этому компоненту мы стараемся уделять много внимания», — сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

Естественно, что наставника сборной России спросили про состав на Олимпиаду в Пекине.

«Есть ли у сборной план С на Олимпиаду? Давайте план B сперва придумаем. У нас нет планов А, B и С, поедут сильнейшие. Давайте подождем, как все сложится. У нас один план – это подготовка к Олимпийским играм», – ответил Жамнов.

На тему Олимпиады спрашивали и главного тренера сборной Чехии Филипа Пешана. Отметим, что российская и чешская команды попали в одну группу на Играх в Пекине.

«Это сильнейшая сборная, которую мы смогли собрать без игроков НХЛ? Сложный вопрос. Теоретически есть еще пара игроков в КХЛ, в Швейцарии, но в целом наши ресурсы довольно ограничены, если говорить об игроках, выступающих в Европе.

То, что Чехия попала в одну группу с Россией на Олимпиаде, дополнительной мотивации не давало, мы хотим выигрывать каждый матч. Об олимпийском турнире в данный момент не думали», – сказал наставник сборной Чехии.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также отвечал на вопрос про состав команды на Олимпиаду, самый интересный и важный на сегодняшний день.

«Кто из этого состава может попасть на Игры? Не хотел бы никого выделять. Пусть тренеры оценивают. Ребята стараются. Самое главное — есть дух, желание биться за команду. Изнутри заметно, что коллектив сплоченный, живет, как семья», — приводит слова Третьяка РБК.

Нападающий сборной России Даниил Вовченко отметил, что в команде хорошая атмосфера и коронавирус не должен пугать хоккеистов перед Олимпиадой.

«Канадские звезды бояться ехать на Олимпиаду из-за карантина? Мне кажется, Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас.

Что касается третьей победы подряд, то побеждать всегда приятно. Тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная. Побеждать всегда приятно, у всех все получается, всем все нравится. Дальше – больше», – сказал после игры хоккеист.

Немало вопросов после матча возникло и по форме сборной России в стиле ретро. Команда вышла на игру в красной форме с надписью СССР. Впрочем, какой-то критики подобный шаг не вызвал, наоборот, дал возможность ветеранам хоккея поностальгировать по былым успехам отечественного хоккея.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков считает, что такая форма — возможность вспомнить славную историю.

«Это дань уважения и возможность вспомнить историю, которая у нас очень богатая! Это ответственность! Ребята справились. Выйти в такой форме — это очень серьезно. Они выполнили задачу. Новый тренерский штаб справился с задачей. Я очень рад! Конечно, косвенно форма сборной СССР помогла нам! Это добавило желания, чтобы мы смогли увидеть такой результат», — сказал Быков «Спорт-Экспрессу».

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что нынешним игрокам будет сложно дотянуться до мастеров советского периода.

«Честно, не вижу ничего общего с тем поколением. Там были мастера выдающегося класса. Как минимум, три звена олицетворяли хоккей. Современная сборная пытается быть достойной традиций СССР. Хотя, конечно, до тех мастеров тянуться сложно», — считает Плющев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+